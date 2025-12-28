Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Tak będziemy podróżować. Pięć trendów w turystyce

RZYM SIERPIEŃ 26 2024 NAD TURYSTYKĄ. ULICA W ZABYTKOWYM CENTRUM Z TURYSTAMI I STOLIKAMI RESTAURACYJNYMI ludzie turyści tłum w stolicy Włoch
Ulubione kierunki turystyczne Polaków
Źródło: TVN24
Od czasu pandemii sposób podróżowania zmienił się zarówno pod względem wyboru kierunków, jak i formy wypoczynku - zauważa CNBC. 2026 rok może stać pod znakiem unikania najbardziej zatłoczonych destynacji, odcinania się od zalewu informacji i konieczności podejmowania tysięcy decyzji oraz większej troski o dobrostan psychiczny.

CNBC przeanalizowało 25 raportów dotyczących turystyki i zidentyfikowało pięć najważniejszych trendów, które będą miały wpływ na podróże w 2026 roku. 

Trend 1: Ucieczka od masowej turystyki

Podróżni coraz częściej rezygnują z zatłoczonych miejsc i szczytu sezonu, aby móc lepiej zapoznawać się z lokalną kulturą, ograniczać skutki overtourismu, a także obniżać koszty. 76 proc. doradców biura podróży Virtuoso zauważa rosnące zainteresowanie podróżami poza sezonem. Niewiele mniej, 75 proc., zauważa, że turyści decydują się na wybór destynacji o umiarkowanym klimacie.

Trend ten sprzyja rozwojowi tzw. miast drugiego wyboru. Według platformy Agoda wyszukiwania noclegów w mniej popularnych do tej pory azjatyckich destynacjach rosną o 15 proc. szybciej niż w tradycyjnych lokalizacjach turystycznych.

Na ten trend reagują również rządy. Indonezja wdraża strategię "Tourism 5.0", której celem jest stworzenie pięciu kluczowych miejsc docelowych, mających na celu przeniesienie ruchu turystycznego poza Bali, a Japonia promuje regiony kosztem największych miast.

Trend 2: Wakacje bez podejmowania decyzji

Zmęczenie nadmiarem informacji i koniecznością podejmowania licznych decyzji sprawia, że podróżni coraz częściej oddają planowanie w ręce biur podróży lub hoteli oferujących pakiety all inclusive. Jak wskazuje raport przygotowany przez współpracującą z biurami podróży firmę Lemongrass Marketing, celem jest mentalne "wyłączenie się" jeszcze przed wyjazdem.

- Podróżni chcą, by ktoś, komu ufają, podejmował za nich dobre decyzje, tak aby mogli naprawdę się odpocząć — napisała dla CNBC Tara Schwenk, dyrektorka ds. strategii cyfrowej w Lemongrass Marketing. Jej zdaniem przy rosnącym przeciążeniu podróżowanie z minimalną liczbą decyzji staje się standardem, szczególnie wśród zapracowanych i zestresowanych osób.

Zmiana ta wyraźnie wpływa na segment premium. - Pozwala to klientom uwolnić się od myślenia o dodatkowych kosztach czy logistyce podczas podróży - powiedziała Julie Hunter, dyrektorka operacyjna HunterMoss.

Trend 3: Wellness wykracza poza spa

Podróże wellness przestają ograniczać się do zabiegów spa i coraz częściej obejmują wyjazdy skoncentrowane na zdrowiu psychicznym. Oferta obejmuje m.in. ajurwedę ("wiedza o życiu") w Indiach, wyjazdy łączące jogę i surfing w Kostaryce oraz ciche rekolekcje w Kanadzie.

Według raportu Virtuoso wielu turystów postrzega tego typu podróże jako długoterminową inwestycję w zdrowie. Trend ten nie jest ograniczony do jednej grupy wiekowej ani dochodowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kraków
Szykuje się rewolucja w branży. Kary do 50 tysięcy złotych
Madryt przed świętami
Tam lecą Polacy. Dominują dwa kierunki
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych

Trend 4: Powrót do wspomnień

Podróże sentymentalne zyskują popularność zwłaszcza wśród młodszych turystów.

Prawie 8 na 10 Amerykanów poniżej 35. roku życia deklaruje, że odtworzyło lub chce odtworzyć wakacje z dzieciństwa - wynika z raportu Contiki.

Trend 5: Sztuczna inteligencja zmienia obsługę hotelową

Choć wielu podróżnych korzysta z AI przy planowaniu wyjazdów, hotele coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do lepszego poznania gości.

Raport Oracle Hospitality wskazuje, że 2026 rok może być momentem przejścia od reagowania na potrzeby klientów do ich przewidywania - jeszcze przed przyjazdem.

Już teraz niektóre obiekty umożliwiają personalizację niemal każdego elementu pobytu, od wyposażenia pokoju po jego lokalizację, wynika z raportu Amadeus. "Wraz z przyspieszeniem rozwoju AI personalizacja przestanie być miłym dodatkiem, a stanie się domyślnym systemem operacyjnym" - podkreślono w raporcie.

OGLĄDAJ: Jak będzie wyglądać podróżowanie w przyszłości? "Stajemy przed ogromny dylematem"
pc

Jak będzie wyglądać podróżowanie w przyszłości? "Stajemy przed ogromny dylematem"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
wakacjePodróże
Zobacz także:
shutterstock_2505463005
To powoli "staje się najdroższą ofertą na rynku". Ostrzeżenie
Z kraju
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Stopy procentowe w dół. Raty części kredytów ani drgną
Pieniądze
shutterstock_2713255203
"Polska opiekunka" i ogromny problem w Niemczech
Ze świata
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Dzień podwyżki dla setek tysięcy osób
Pieniądze
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Duża kumulacja w Lotto
Pieniądze
Książkowe podsumowanie roku 2025
Jest branża, w której zarobki przestały być tematem tabu
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
Atak na wielką platformę, użytkownicy zobaczyli treści dla dorosłych. "Co się stało?"
Tech
Zakaz handlu w niedziele
Tego dnia większe sklepy będą zamknięte
Handel
Donald Trump
Trump "wstrząsnął" całym światem
Ze świata
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
Gotówka na fali. Tych banknotów jest najwięcej
Pieniądze
ateny grecja - Konstantinos Dimitros shutterstock_2566477875
Ciemne chmury nad branżą. "Miliony Europejczyków chcą kupować"
Ze świata
prad shutterstock_2646359747
Ryzyko, które nie zniknie. "Europa jest na rozdrożu"
Ze świata
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
Tech
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
Dla pracownika
shutterstock_2309447281
Trwa "nowe przebudzenie". Sztuczna inteligencja wkracza do kościołów
Tech
Szanghaj, port, Chiny
Chiny ogłaszają sankcje. To reakcja na działania USA
Ze świata
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
Rynki
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
Rynki
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
Rynki
barszcz shutterstock_2565562495_1
"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?
Z kraju
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Gigantyczna wygrana. Tu sprzedano kupon wart prawie 2 miliardy dolarów
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Z kraju
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
Moto
shutterstock_1117907831
Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"
Ze świata
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
Z kraju
pap_20251023_191
Dwa wieki tradycji, setki milionów sztuk. "Parze królewskiej zajmie kilka dni"
Ze świata
loteria powerball
Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie
Pieniądze
telefon szpieg hacker
Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"
Tech
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
USA wprowadzają "kwarantannę". "Wywierają ogromną presję"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica