Tak będziemy podróżować. Pięć trendów w turystyce

CNBC przeanalizowało 25 raportów dotyczących turystyki i zidentyfikowało pięć najważniejszych trendów, które będą miały wpływ na podróże w 2026 roku.

Trend 1: Ucieczka od masowej turystyki

Podróżni coraz częściej rezygnują z zatłoczonych miejsc i szczytu sezonu, aby móc lepiej zapoznawać się z lokalną kulturą, ograniczać skutki overtourismu, a także obniżać koszty. 76 proc. doradców biura podróży Virtuoso zauważa rosnące zainteresowanie podróżami poza sezonem. Niewiele mniej, 75 proc., zauważa, że turyści decydują się na wybór destynacji o umiarkowanym klimacie.

Trend ten sprzyja rozwojowi tzw. miast drugiego wyboru. Według platformy Agoda wyszukiwania noclegów w mniej popularnych do tej pory azjatyckich destynacjach rosną o 15 proc. szybciej niż w tradycyjnych lokalizacjach turystycznych.

Na ten trend reagują również rządy. Indonezja wdraża strategię "Tourism 5.0", której celem jest stworzenie pięciu kluczowych miejsc docelowych, mających na celu przeniesienie ruchu turystycznego poza Bali, a Japonia promuje regiony kosztem największych miast.

Trend 2: Wakacje bez podejmowania decyzji

Zmęczenie nadmiarem informacji i koniecznością podejmowania licznych decyzji sprawia, że podróżni coraz częściej oddają planowanie w ręce biur podróży lub hoteli oferujących pakiety all inclusive. Jak wskazuje raport przygotowany przez współpracującą z biurami podróży firmę Lemongrass Marketing, celem jest mentalne "wyłączenie się" jeszcze przed wyjazdem.

- Podróżni chcą, by ktoś, komu ufają, podejmował za nich dobre decyzje, tak aby mogli naprawdę się odpocząć — napisała dla CNBC Tara Schwenk, dyrektorka ds. strategii cyfrowej w Lemongrass Marketing. Jej zdaniem przy rosnącym przeciążeniu podróżowanie z minimalną liczbą decyzji staje się standardem, szczególnie wśród zapracowanych i zestresowanych osób.

Zmiana ta wyraźnie wpływa na segment premium. - Pozwala to klientom uwolnić się od myślenia o dodatkowych kosztach czy logistyce podczas podróży - powiedziała Julie Hunter, dyrektorka operacyjna HunterMoss.

Trend 3: Wellness wykracza poza spa

Podróże wellness przestają ograniczać się do zabiegów spa i coraz częściej obejmują wyjazdy skoncentrowane na zdrowiu psychicznym. Oferta obejmuje m.in. ajurwedę ("wiedza o życiu") w Indiach, wyjazdy łączące jogę i surfing w Kostaryce oraz ciche rekolekcje w Kanadzie.

Według raportu Virtuoso wielu turystów postrzega tego typu podróże jako długoterminową inwestycję w zdrowie. Trend ten nie jest ograniczony do jednej grupy wiekowej ani dochodowej.

Trend 4: Powrót do wspomnień

Podróże sentymentalne zyskują popularność zwłaszcza wśród młodszych turystów.

Prawie 8 na 10 Amerykanów poniżej 35. roku życia deklaruje, że odtworzyło lub chce odtworzyć wakacje z dzieciństwa - wynika z raportu Contiki.

Trend 5: Sztuczna inteligencja zmienia obsługę hotelową

Choć wielu podróżnych korzysta z AI przy planowaniu wyjazdów, hotele coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do lepszego poznania gości.

Raport Oracle Hospitality wskazuje, że 2026 rok może być momentem przejścia od reagowania na potrzeby klientów do ich przewidywania - jeszcze przed przyjazdem.

Już teraz niektóre obiekty umożliwiają personalizację niemal każdego elementu pobytu, od wyposażenia pokoju po jego lokalizację, wynika z raportu Amadeus. "Wraz z przyspieszeniem rozwoju AI personalizacja przestanie być miłym dodatkiem, a stanie się domyślnym systemem operacyjnym" - podkreślono w raporcie.

