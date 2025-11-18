Tajlandia wycofuje zakaz sprzedaży alkoholu

Tajlandia. Nie żyje królowa matka, ogłoszono roczną żałobę Źródło: TVN24

Władze Tajlandii ponowne zezwoliły na sprzedaż napojów alkoholowych między 14:00 a 17:00 od początku grudnia tego roku przez kolejne sześć miesięcy. Program pilotażowy może zostać przedłużony poza pierwszą połowę 2026 roku - poinformował tajski minister zdrowia publicznego Pattana Promphat.

Decyzja rządu zapadła 13 listopada.

Sprzeciw branży turystycznej

Zmiana nastąpiła niecały tydzień po tym, jak rząd Tajlandii wprowadził bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące alkoholu. Wywołały one sprzeciw branży turystycznej i właścicieli barów.

Popołudniowy zakaz obowiązuje w południowoazjatyckim kraju od 1972 roku, jednak dotyczy głównie punktów sprzedaży detalicznej. Na początku listopada rząd w Bangkoku postanowił wprowadzić go w szerszym zakresie.

Tajska turystyka kluczowym sektorem

Zmiana nastąpiła w kluczowym momencie dla tajlandzkiej branży turystycznej, która stara się przyciągnąć więcej turystów w okresie świątecznym, po spowolnieniu napływu turystów zagranicznych w tym roku. Złagodzenie przepisów ma pomóc w ożywieniu wydatków w sektorze turystycznym, który odpowiada za około jedną piątą gospodarki.

