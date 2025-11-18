Logo TVN24
Turystyka

Tajlandia wycofuje zakaz sprzedaży alkoholu

shutterstock_2378112881
Tajlandia. Nie żyje królowa matka, ogłoszono roczną żałobę
Źródło: TVN24
Tajlandia wycofała zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach popołudniowych. Ograniczenia spotkały się z krytyką ze strony branży turystycznej i funkcjonowały zaledwie kilka dni - przekazał Bloomberg.

Władze Tajlandii ponowne zezwoliły na sprzedaż napojów alkoholowych między 14:00 a 17:00 od początku grudnia tego roku przez kolejne sześć miesięcy. Program pilotażowy może zostać przedłużony poza pierwszą połowę 2026 roku - poinformował tajski minister zdrowia publicznego Pattana Promphat.

Decyzja rządu zapadła 13 listopada.

Sprzeciw branży turystycznej

Zmiana nastąpiła niecały tydzień po tym, jak rząd Tajlandii wprowadził bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące alkoholu. Wywołały one sprzeciw branży turystycznej i właścicieli barów.

Popołudniowy zakaz obowiązuje w południowoazjatyckim kraju od 1972 roku, jednak dotyczy głównie punktów sprzedaży detalicznej. Na początku listopada rząd w Bangkoku postanowił wprowadzić go w szerszym zakresie.

W wyniku eskalacji konfliktu między Tajlandią a Kambodżą zginęło dotychczas kilkanaście osób
Tajlandia zawiesza porozumienie pokojowe z Kambodżą
TVN24
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Tłumy turystów, chaos i pijaństwo. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
Sirikit Kitiyakara na zdjęciu archiwalnym
Nie żyje królowa matka, będzie roczna żałoba
TVN24

Tajska turystyka kluczowym sektorem

Zmiana nastąpiła w kluczowym momencie dla tajlandzkiej branży turystycznej, która stara się przyciągnąć więcej turystów w okresie świątecznym, po spowolnieniu napływu turystów zagranicznych w tym roku. Złagodzenie przepisów ma pomóc w ożywieniu wydatków w sektorze turystycznym, który odpowiada za około jedną piątą gospodarki.

Autorka/Autor: skib

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: Roxana Bashyrova/Shutterstock

