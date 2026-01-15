Logo TVN24
Turystyka

Rekordowy rok dla światowej turystyki

Hiszpania, plaża, wakacje, urlop, turystyka
Ulubione kierunki turystyczne Polaków
Źródło: TVN24
Światowa turystyka osiągnęła w 2025 roku rekordowy poziom – liczba podróżnych wyniosła 1,5 miliarda osób - poinformowała w Madrycie Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC). W samej Hiszpanii w minionym roku odnotowano historyczny wynik 96,5 miliona przyjazdów turystycznych.

Według danych WTTC, Francja przyjęła w ubiegłym roku 105 mln zagranicznych turystów, a Stany Zjednoczone 68 mln. Hiszpańska branża turystyczna liczyła na przekroczenie 100 mln w 2025 r., co jednak się nie udało. Kraj ten odwiedziło 96,5 mln turystów, co i tak jest najwyższym wynikiem dla tego kraju.

W ubiegłym roku ponad 1,5 mld turystów wydało 11,7 biliona dolarów na hotele, rejsy i loty. Wkład branży turystycznej wyniósł 10,3 proc. światowego produktu krajowego brutto, a wydatki na turystykę rosły dwukrotnie szybciej niż światowa gospodarka.

Perspektywy dla turystyki w 2026 roku

Według danych WTTC światowa branża turystyczna ma wzrosnąć o 4,5 proc. w 2026 r., ponownie wyprzedzając globalny wzrost gospodarczy.

Rada ogłosiła również w środę, że jej nową główną siedzibą będzie stolica Hiszpanii. Dotychczas był to Londyn, jednak organizacja podkreśliła utrudnienia powstałe w związku z brexitem.

Jak podkreślił minister turystyki Hiszpanii, Jordi Hereu, decyzja WTTC o przeniesieniu siedziby umacnia status Hiszpanii jako "potęgi turystycznej" i sprawia, że Madryt staje się "światową stolicą zarządzania turystyką".

Od 1975 r. Madryt jest również siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki (dawniej Światowej Organizacji Turystyki).

Sektor turystyczny w Hiszpanii stanowi 16 proc. PKB, co przekłada się na około 260 mld euro i 3,2 mln miejsc pracy – przypomniał dziennik "El Pais".

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

turystykaHiszpania
