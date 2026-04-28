Top kierunki na majówkę. Trzecie miejsce może zaskoczyć Oprac. Paulina Karpińska |

Tomasz Wasilewski o zmianie pogody i prognozie na majówkę

W tym roku Włochy odpowiadają za prawie 30 proc. podróży majówkowych, a Hiszpania za nieco ponad 21 proc. - przekazała Marta Gałuszka z platformy Fru, sprzedającej bilety lotnicze.

Ekspertka zwróciła także uwagę, że dla Polonii długi weekend majowy to okazja odwiedzenia kraju, bo za ok. 20 proc. wszystkich rezerwacji w tym terminie odpowiada właśnie Polska.

Mniej popularne są Wielka Brytania (7 proc. wyjazdów) oraz Francja i Grecja - po 4 proc.

Najczęściej wyszukiwane miasta na majówkę

Z danych przekazanych przez Fru wynika też, że 92 proc. wyjazdów majówkowych rezerwowanych jest do innych miast w Europie, 6 proc. to loty na inne kontynenty, a podróże krajowe stanowią ok. 2 proc.

Gałuszka zauważyła, że wśród najczęściej wyszukiwanych połączeń lotniczych na przełom kwietnia i maja były włoskie miasta Rzym i Mediolan, które odpowiadały za ok. 5 proc. zapytań każde. Dalej znalazły się m.in. Barcelona i Alicante (po 3 proc.) oraz Bari, Londyn i Malta (po ok. 2 proc.).

Zwróciła też uwagę, że wyjazdy na majówkę są rezerwowane coraz wcześniej - średnio ok. 52 dni przed wylotem, podczas gdy w 2025 r. było to 46 dni. Jednocześnie jednak pobyty są nieco krótsze niż rok temu - trwają ok. sześć dni, co ma prawdopodobnie związek z długością majowego weekendu w tym roku. Dodała, że niemal 38 proc. rezerwacji dotyczy wyjazdów w pojedynkę, ok. 34 proc. we dwoje, a ponad 28 proc. - w trzy lub więcej osób.

Według danych Fru średni koszt biletu lotniczego na majówkę wynosi w tym roku niewiele ponad 700 zł i jest o ok. 18 proc. niższy niż rok wcześniej.

Najpopularniejsze miejsca w Polsce na majówkę

Z kolei w ocenie Eugeniusza Triasuna z portalu rezerwacyjnego Travelist.pl, tegoroczna majówka wypada słabiej pod względem liczby rezerwowanych wyjazdów niż rok temu. Liczba rezerwacji dokonanych poprzez ten portal spadła o 13 proc. względem ub.r., co - jego zdaniem - w dużej mierze jest efektem mniej korzystnego układu kalendarza.

Rok temu łatwiej było wydłużyć weekend przy wykorzystaniu jednego dnia urlopu. Triasun dodał, że w br. część osób postawiła na krótszy wypoczynek bliżej lub w ogóle zrezygnowała z wyjazdu.

Z przekazanych przez niego danych wynika, że w Polsce za blisko połowę wszystkich wyjazdów na majówkę odpowiada Bałtyk, a największą popularnością cieszą się kurorty takie jak:

Kołobrzeg,

Pobierowo,

Mielno,

Ustronie Morskie,

Świnoujście.

W górach turyści wybierają przede wszystkim:

Szklarską Porębę,

Świeradów-Zdrój,

Szczyrk,

Muszynę.

Wśród miast prym wiodą: Kraków i Warszawa oraz Nałęczów i Janów Podlaski.

Rośnie popularność city breaków

Triasun zwrócił też uwagę, że Polacy coraz chętniej wybierają się na tzw. zagraniczne city breaki, czyli krótkie, okołoweekendowe wyjazdy do dużego miasta. Dane portalu wskazują, że jego klienci najchętniej latają do Barcelony i Rzymu, a następnie Budapesztu, Lizbony i na Maltę.

- Mniejsza liczba rezerwacji wynika również z przesunięcia popytu z okresu majowego na lato - stwierdził Triasun.

Jak dodał, "rezerwacje wakacyjne w Polsce rosną obecnie bowiem o blisko 50 procent rok do roku, co pokazuje, że część klientów rezygnuje z krótkiego wyjazdu w maju, aby przeznaczyć większy budżet na letni urlop".

Wzrost zainteresowania wyjazdami majówkowymi w tym biurze podróży

Biuro podróży eSky.pl poinformowało z kolei, że w tym roku zainteresowanie wyjazdami majówkowymi jest "wyraźnie wyższe" niż przed rokiem. Liczba klientów rezerwujących podróże w tym okresie wzrosła bowiem o blisko 60 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Według firmy Polacy chętnie wykorzystują majówkę zarówno na city breaki, jak i dłuższy wypoczynek w cieplejszych częściach Europy - przede wszystkim na hiszpańskim wybrzeżu, we włoskich miastach, na greckich wyspach oraz na Malcie.

Wśród wyjazdów do Hiszpanii dominuje rejon Costa Brava, Majorka i Barcelona. We Włoszech na szczycie listy są Rzym, Mediolan i Sycylia, a w Grecji - Kreta i Saloniki.

Według eSky większość, bo 47 proc. turystów, wybiera oferty wyjazdów ze śniadaniami, a formułę all-inclusive preferuje 18 proc. osób.

Tu króluje Turcja

Jak informował z kolei portal wakacje.pl, większość jego klientów wybiera wyjazdy na majówkę i długi weekend Bożego Ciała do Turcji.

"W przypadku majówki jest ona zdecydowanym liderem wśród zagranicznych kierunków, wyprzedzając Egipt, Grecję, Hiszpanię i Tunezję. Równie mocną pozycję ma w rankingu krajów wybieranych na weekend Bożego Ciała, czyli tzw. czerwcówkę, gdzie również zajmuje pierwsze miejsce przed Grecją, Egiptem, Hiszpanią i Tunezją” - wskazano.

Portal dodał, że wyjazdy rodzinne odpowiadają za ponad 43 proc. rezerwacji do Turcji.

Z Ryanair przede wszystkim do Włoch

Zgodnie z danymi linii lotniczych Ryanair 42 proc. podróżujących w okresie od 30 kwietnia do 5 maja br. wybiera się do Włoch. Kolejne 20 proc. zamierza polecieć do Hiszpanii, 8 proc. do Grecji, a 6 proc. do Chorwacji. Dalej znalazły się: Francja i Malta (po 5 proc.), Cypr i Portugalia (po 3 proc.) oraz Czarnogóra (2 proc.).

W przypadku Włoch większość, bo 24 proc. wyjeżdzających wybrało Mediolan, 13 proc. Rzym, a 10 proc. Bari. Dalej znalazły się Wenecja (7 proc.), Piza (6 proc.) i Katania (6 proc.). W Hiszpanii najpopularniejszymi kierunkami są Alicante (25 proc.), Malaga (19 proc.), Majorka (16 proc.), Barcelona (10 proc.) oraz Walencja (8 proc.).

