Źródło: Reuters
Australia wprowadzi zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. Premier Anthony Albanese zaprezentował przepisy podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku. - W Europie przyglądamy się i będziemy się od was uczyć - tak skomentowała australijskie rozwiązania Ursula von der Leyen.

Od grudnia Australia jako pierwszy kraj na świecie zakaże korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 16. roku życia. Premier Anthony Albanese, przedstawiając regulacje, zaznaczył, że to reakcja na nasilające się zagrożenia, z jakimi w sieci mierzy się młodzież.

Premier Australii Anthony Albanese
Premier Australii Anthony Albanese
Źródło: Wirestock Creators / Shutterstock.com

"Wyzwanie stale ewoluuje"

Premier Australii zwrócił uwagę, że internetowe zagrożenia dla młodych ludzi szybko się zmieniają i wymagają zdecydowanej reakcji. – Wyzwanie, przed którym stoimy, stale ewoluuje, a różne kraje mierzą się z nim na odmienne sposoby – podkreślił Anthony Albanese.

Według rządu konieczne było podniesienie granicy wiekowej, aby dać nastolatkom więcej czasu na rozwój poza wirtualną rzeczywistością.

"Kluczowy krok"

Nowe prawo ma zapobiegać negatywnym skutkom, jakie niesie nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych wśród najmłodszych użytkowników.

Badania przytaczane przez władze wskazują na zagrożenia związane z dezinformacją, cyberprzemocą czy niezdrowymi wzorcami dotyczącymi wyglądu

- To kluczowy krok we właściwym kierunku — stwierdził premier, dodając, że przepisy są — rozsądnym, ale spóźnionym krokiem — w stronę ochrony dzieci.

- To nie jest niezawodne rozwiązanie, ale jest to kluczowy krok we właściwym kierunku – powiedział Albanese w środę w Nowym Jorku na wydarzeniu "Ochrona dzieci w erze cyfrowej" zorganizowanym na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu stwierdziła, że ​​„przykład Australii był dla niej inspiracją”.

"Będziemy się od was uczyć"

Australijskie rozwiązanie spotkało się z uznaniem na arenie międzynarodowej. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, przyznała, że działania Canberry mogą stać się wzorem dla innych rządów.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej w swoim przemówieniu stwierdziła, że ​​"przykład Australii był dla niej inspiracją".

- W Europie przyglądamy się i będziemy się od was uczyć… to do nas należy podjęcie działań dla następnego pokolenia – powiedziała, wskazując, że ochrona najmłodszych w cyfrowym świecie to globalne wyzwanie.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica