Media społecznościowe. Emmanuel Macron chce zakazu korzystania dla dzieci poniżej 15 roku życia

Od grudnia Australia jako pierwszy kraj na świecie zakaże korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 16. roku życia. Premier Anthony Albanese, przedstawiając regulacje, zaznaczył, że to reakcja na nasilające się zagrożenia, z jakimi w sieci mierzy się młodzież.

Premier Australii Anthony Albanese Źródło: Wirestock Creators / Shutterstock.com

"Wyzwanie stale ewoluuje"

Premier Australii zwrócił uwagę, że internetowe zagrożenia dla młodych ludzi szybko się zmieniają i wymagają zdecydowanej reakcji. – Wyzwanie, przed którym stoimy, stale ewoluuje, a różne kraje mierzą się z nim na odmienne sposoby – podkreślił Anthony Albanese.

Według rządu konieczne było podniesienie granicy wiekowej, aby dać nastolatkom więcej czasu na rozwój poza wirtualną rzeczywistością.

"Kluczowy krok"

Nowe prawo ma zapobiegać negatywnym skutkom, jakie niesie nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych wśród najmłodszych użytkowników.

Badania przytaczane przez władze wskazują na zagrożenia związane z dezinformacją, cyberprzemocą czy niezdrowymi wzorcami dotyczącymi wyglądu

- To kluczowy krok we właściwym kierunku — stwierdził premier, dodając, że przepisy są — rozsądnym, ale spóźnionym krokiem — w stronę ochrony dzieci.

- To nie jest niezawodne rozwiązanie, ale jest to kluczowy krok we właściwym kierunku – powiedział Albanese w środę w Nowym Jorku na wydarzeniu "Ochrona dzieci w erze cyfrowej" zorganizowanym na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu stwierdziła, że ​​„przykład Australii był dla niej inspiracją”.

"Będziemy się od was uczyć"

Australijskie rozwiązanie spotkało się z uznaniem na arenie międzynarodowej. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, przyznała, że działania Canberry mogą stać się wzorem dla innych rządów.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej w swoim przemówieniu stwierdziła, że ​​"przykład Australii był dla niej inspiracją".

- W Europie przyglądamy się i będziemy się od was uczyć… to do nas należy podjęcie działań dla następnego pokolenia – powiedziała, wskazując, że ochrona najmłodszych w cyfrowym świecie to globalne wyzwanie.

