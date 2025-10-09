Logo TVN24
Tech

Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście

shutterstock_2637727779
Siedziba główna Microsoft
Źródło: Reuters
Microsoft szykuje nowe plany abonamentowe Xbox Game Pass i podwyżki cen, jednak obecni użytkownicy z aktywnym autoprzedłużeniem w Polsce i kilku innych krajach na razie zapłacą dotychczasowe stawki - podaje portal The Verge.

Podwyżki wywołały falę krytyki wśród graczy na całym świecie. Fora internetowe i media społecznościowe szybko wypełniły się komentarzami niezadowolonych użytkowników. Wielu z nich zapowiedziało anulowanie subskrypcji lub przejście na tańsze opcje.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass
Źródło: Miguel Lagoa/Shutterstock

Gdzie ceny nie wzrosną? Microsoft robi wyjątki

Choć firma zapowiadała, że nowe stawki wejdą w życie 1 października zarówno dla nowych, jak i obecnych subskrybentów, to teraz sytuacja uległa zmianie. Microsoft poinformował, że w części krajów – w tym w Polsce, Niemczech, Irlandii, Korei Południowej i Indiach – obecni użytkownicy z aktywnym autoodnawianiem subskrypcji będą na razie płacić dotychczasowe stawki.

Microsoft podkreślił, że ewentualne przyszłe zmiany cen w przypadku aktualnych abonentów zostaną wprowadzone dopiero po wcześniejszym, 60-dniowym okresie wypowiedzenia.

Dla przykładu w Irlandii subskrybenci najdroższego pakietu Ultimate nadal zapłacą 17,99 €, a nie nową cenę 26,99 €.

Oto nowe ceny sztandarowej usługi subskrypcyjnej Microsoft w Polsce:

  • Core -> Essential: cena rośnie z 29 zł do 36,99 zł miesięcznie,
  • Standard -> Premium: pozostaje na poziomie 54,99 zł,
  • Ultimate: podwyżka z 73,99 zł do aż 114,99 zł miesięcznie,
  • PC Game Pass: zamiast 47,99 zł trzeba płacić 62,99 zł.

Dlaczego Microsoft opóźnia podwyżki?

Jak wyjaśnia firma, decyzja o czasowym wstrzymaniu podwyżek wynika z lokalnych regulacji dotyczących zmian w usługach subskrypcyjnych. Oznacza to, że obecni klienci w wybranych krajach zostali objęci ochroną, a podwyżki nie dotkną ich jeszcze przez najbliższe miesiące.

Przedstawiciele Microsoftu stwierdzili, że zmiany w cenach są konieczne, aby dostosować ofertę do rosnących kosztów utrzymania i rozwoju usługi.

Nowe pakiety mają zapewnić graczom większą elastyczność oraz dodatkowe benefity – zarówno na konsolach Xbox, jak i PC oraz w chmurze.

Konkurencja na rynku gamingowym

Xbox Game Pass, mimo krytyki, pozostaje jednym z najważniejszych abonamentów gamingowych na świecie.

Na rynku rywalizuje z takimi platformami jak Steam, PlayStation Network czy Epic Games Store.

Najwięksi producenci konsol – Microsoft, Sony i Nintendo – regularnie aktualizują swoje strategie, aby przyciągnąć i zatrzymać graczy.

pc

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: The Verge

Źródło zdjęcia głównego: Tang Yan Song/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica