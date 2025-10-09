Siedziba główna Microsoft Źródło: Reuters

Podwyżki wywołały falę krytyki wśród graczy na całym świecie. Fora internetowe i media społecznościowe szybko wypełniły się komentarzami niezadowolonych użytkowników. Wielu z nich zapowiedziało anulowanie subskrypcji lub przejście na tańsze opcje.

Gdzie ceny nie wzrosną? Microsoft robi wyjątki

Choć firma zapowiadała, że nowe stawki wejdą w życie 1 października zarówno dla nowych, jak i obecnych subskrybentów, to teraz sytuacja uległa zmianie. Microsoft poinformował, że w części krajów – w tym w Polsce, Niemczech, Irlandii, Korei Południowej i Indiach – obecni użytkownicy z aktywnym autoodnawianiem subskrypcji będą na razie płacić dotychczasowe stawki.

Microsoft podkreślił, że ewentualne przyszłe zmiany cen w przypadku aktualnych abonentów zostaną wprowadzone dopiero po wcześniejszym, 60-dniowym okresie wypowiedzenia.

Dla przykładu w Irlandii subskrybenci najdroższego pakietu Ultimate nadal zapłacą 17,99 €, a nie nową cenę 26,99 €.

Oto nowe ceny sztandarowej usługi subskrypcyjnej Microsoft w Polsce:

Core -> Essential: cena rośnie z 29 zł do 36,99 zł miesięcznie,

Standard -> Premium: pozostaje na poziomie 54,99 zł,

Ultimate: podwyżka z 73,99 zł do aż 114,99 zł miesięcznie,

PC Game Pass: zamiast 47,99 zł trzeba płacić 62,99 zł.

Dlaczego Microsoft opóźnia podwyżki?

Jak wyjaśnia firma, decyzja o czasowym wstrzymaniu podwyżek wynika z lokalnych regulacji dotyczących zmian w usługach subskrypcyjnych. Oznacza to, że obecni klienci w wybranych krajach zostali objęci ochroną, a podwyżki nie dotkną ich jeszcze przez najbliższe miesiące.

Przedstawiciele Microsoftu stwierdzili, że zmiany w cenach są konieczne, aby dostosować ofertę do rosnących kosztów utrzymania i rozwoju usługi.

Nowe pakiety mają zapewnić graczom większą elastyczność oraz dodatkowe benefity – zarówno na konsolach Xbox, jak i PC oraz w chmurze.

Konkurencja na rynku gamingowym

Xbox Game Pass, mimo krytyki, pozostaje jednym z najważniejszych abonamentów gamingowych na świecie.

Na rynku rywalizuje z takimi platformami jak Steam, PlayStation Network czy Epic Games Store.

Najwięksi producenci konsol – Microsoft, Sony i Nintendo – regularnie aktualizują swoje strategie, aby przyciągnąć i zatrzymać graczy.

