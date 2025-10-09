Podwyżki wywołały falę krytyki wśród graczy na całym świecie. Fora internetowe i media społecznościowe szybko wypełniły się komentarzami niezadowolonych użytkowników. Wielu z nich zapowiedziało anulowanie subskrypcji lub przejście na tańsze opcje.
Gdzie ceny nie wzrosną? Microsoft robi wyjątki
Choć firma zapowiadała, że nowe stawki wejdą w życie 1 października zarówno dla nowych, jak i obecnych subskrybentów, to teraz sytuacja uległa zmianie. Microsoft poinformował, że w części krajów – w tym w Polsce, Niemczech, Irlandii, Korei Południowej i Indiach – obecni użytkownicy z aktywnym autoodnawianiem subskrypcji będą na razie płacić dotychczasowe stawki.
Microsoft podkreślił, że ewentualne przyszłe zmiany cen w przypadku aktualnych abonentów zostaną wprowadzone dopiero po wcześniejszym, 60-dniowym okresie wypowiedzenia.
Dla przykładu w Irlandii subskrybenci najdroższego pakietu Ultimate nadal zapłacą 17,99 €, a nie nową cenę 26,99 €.
Oto nowe ceny sztandarowej usługi subskrypcyjnej Microsoft w Polsce:
- Core -> Essential: cena rośnie z 29 zł do 36,99 zł miesięcznie,
- Standard -> Premium: pozostaje na poziomie 54,99 zł,
- Ultimate: podwyżka z 73,99 zł do aż 114,99 zł miesięcznie,
- PC Game Pass: zamiast 47,99 zł trzeba płacić 62,99 zł.
Dlaczego Microsoft opóźnia podwyżki?
Jak wyjaśnia firma, decyzja o czasowym wstrzymaniu podwyżek wynika z lokalnych regulacji dotyczących zmian w usługach subskrypcyjnych. Oznacza to, że obecni klienci w wybranych krajach zostali objęci ochroną, a podwyżki nie dotkną ich jeszcze przez najbliższe miesiące.
Przedstawiciele Microsoftu stwierdzili, że zmiany w cenach są konieczne, aby dostosować ofertę do rosnących kosztów utrzymania i rozwoju usługi.
Nowe pakiety mają zapewnić graczom większą elastyczność oraz dodatkowe benefity – zarówno na konsolach Xbox, jak i PC oraz w chmurze.
Konkurencja na rynku gamingowym
Xbox Game Pass, mimo krytyki, pozostaje jednym z najważniejszych abonamentów gamingowych na świecie.
Na rynku rywalizuje z takimi platformami jak Steam, PlayStation Network czy Epic Games Store.
Najwięksi producenci konsol – Microsoft, Sony i Nintendo – regularnie aktualizują swoje strategie, aby przyciągnąć i zatrzymać graczy.
Autorka/Autor: Jan Sowa
Źródło: The Verge
Źródło zdjęcia głównego: Tang Yan Song/Shutterstock