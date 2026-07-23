Tech AI zabierze ci pracę? Są wyniki nowego badania Oprac. Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: PeopleImages/Shutterstock

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Powodem co czwartego w tym roku zwolnienia pracownika w Stanach Zjednoczonych była sztuczna inteligencja - podała firma Challenger, Gray & Christmas, zajmująca się wsparciem dla osób tracących zatrudnienie. Raport bazuje na danych dostarczonych przez pracodawców.

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Firmy wykorzystują AI jako uzasadnienie zwolnień

Przykładów tego typu redukcji jest mnóstwo. W lipcu o planach zmniejszenia załogi o 2,1 proc. poinformował Microsoft. Dołączył tym samym do HSBC Holdings, Amazona, Standard Chartered i setek innych korporacji, które pozbywają się pracowników i jednocześnie inwestują w wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji.

Denis Machuel, prezes międzynarodowej agencji zatrudnienia Adecco Group ocenił jednak w rozmowie z Reutersem, że część przedsiębiorstw wykorzystuje AI jako przykrywkę dla cięć wynikających ze słabszych wyników, niezbędnych restrukturyzacji lub innych problemów biznesowych.

- Sztuczna inteligencja przynosi ogromną zmianę w świecie pracy, ale apokalipsy na rynku nie będzie. Chodzi bardziej o zmianę ról i zadań niż o likwidację miejsc pracy - powiedział.

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Adecco: zatrudnienie pozostaje na rekordowym poziomie

Szef Adecco zwrócił uwagę, że trzy i pół roku po premierze ChatGPT firmy OpenAI wskaźniki zatrudnienia pozostają na rekordowo wysokich poziomach, a stopa bezrobocia znajduje się blisko historycznych minimów. Powołał się na dane zrzeszającej 38 państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Machuel przypomniał, że wcześniejsze rewolucje przemysłowe związane z upowszechnieniem pary, elektryczności, technologii informacyjnych i internetu zmieniały charakter pracy, ale nie doprowadziły do masowej likwidacji zatrudnienia.

- Na podstawie danych, którymi dysponujemy do tej pory, nie ma dowodów, że w przypadku sztucznej inteligencji będziemy mieli do czynienia z innym scenariuszem - dodał.

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Najbardziej zagrożone stanowiska dla początkujących

Prezes Adecco przyznał, że część stanowisk przeznaczonych dla osób rozpoczynających karierę już znika. Podkreślił jednak, że pracodawcy nie mogą po prostu likwidować stanowisk juniorskich, ponieważ zaszkodziłoby to procesowi pozyskiwania pracowników i przygotowywania ich do objęcia w przyszłości stanowisk wyższego szczebla.

Zdaniem Machuela firmy powinny przeprojektować procesy szkolenia i zadania młodszych stażem pracowników w sposób, który pozwoli wykorzystywać sztuczną inteligencję jako wsparcie a nie alternatywę dla zatrudnionych.

Kluczowe mają być podnoszenie albo zmiana kwalifikacji oraz bliższa współpraca przedsiębiorstw, rządów i systemów edukacji.