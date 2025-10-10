Logo TVN24
Były premier ma nową pracę

microsoft shutterstock_2453978703
Specjaliści od sztucznej inteligencji (AI) przebierają w ofertach pracy
Źródło: TVN24
Były premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak związał się z branżą technologiczną. Jak podały w piątek brytyjskie media, został doradcą w gigancie technologicznym - Microsofcie i w firmie Anthropic, specjalizującej się w rozwoju sztucznej inteligencji.

W Microsoft Sunak będzie przedstawiał strategiczne perspektywy dotyczące trendów makroekonomicznych i geopolitycznych, ma też przemawiać podczas corocznego szczytu Microsoft Summit, natomiast firmie Anthropic będzie doradzał w zakresie strategii, trendów makroekonomicznych i geopolitycznych - wynika z listów przesłanych do niego przez Komitet Doradczy ds. Nominacji Biznesowych (ACOBA).

Ograniczenia po odejściu z Downing Street

Komitet, który reguluje i opiniuje sprawy podejmowania przez posłów dodatkowych płatnych zajęć, przypomniał Sunakowi, że nie może on doradzać w kwestii zabiegania przez obie firmy o kontrakty w Wielkiej Brytanii ani lobbować na ich rzecz w rządzie przed upływem dwóch lat od odejścia ze stanowiska premiera, czyli przez lipcem 2026 r.

Sunak był premierem Wielkiej Brytanii od końca października 2022 r. do początku lipca 2024 r.

Po druzgocącej porażce, którą poniosła kierowana przez niego Partia Konserwatywna w wyborach powszechnych w lipcu zeszłego roku, zrezygnował także z funkcji lidera tego ugrupowania, ale nadal zasiada w Izbie Gmin jako szeregowy poseł.

Pegasus (zdjęcie ilustracyjne)
Cisza przed burzą. W oczekiwaniu na atak, który może nadejść w dowolnej chwili
Jakub Wołosowski
Pruszków, 04.08.2022. Uroczystość przekazania japońskiego robota terapeutycznego PARO w ramach wsparcia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie
Ta foka sprawia, że ludzie, którzy nie mówili, zaczynają rozmawiać
Justyna Suchecka, Natalia Szostak
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Kopiuj, wklej, zapomnij. Za kilka kliknięć nawet dyscyplinarka
Maja Piotrowska

Sunak wraca do biznesu

Po porażce wyborczej krążyły spekulacje, że Sunak złoży mandat poselski i wyjedzie do Kalifornii, aby objąć jakieś stanowisko w Dolinie Krzemowej. Sunak w przeszłości mieszkał w Kalifornii i nadal ma tam dom. W lipcu tego roku objął stanowisko doradcy w banku inwestycyjnym Goldman Sachs, w którym pracował przed rozpoczęciem kariery politycznej.

Na swoim profilu w LinkedIn Sunak zapowiedział, że całe wynagrodzenie z Microsoftu i Anthropic będzie przekazywał The Richmond Project, prowadzonej przez siebie i swoją żonę fundacji, której celem jest poprawa umiejętności liczenia przez Brytyjczyków.

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam McCullough / Shutterstock.com

Rishi SunakWielka BrytaniaMicrosoftSztuczna inteligencja
