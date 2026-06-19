Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Meta chce prawnej tarczy. Pozwy rodziców mogą zostać podważone

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Meta Platforms
Wyrok w sprawie Mety i YouTube'a
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Novikov Aleksey/Shutterstock
Meta Platforms zabiega w Kongresie USA o ochronę prawną przed pozwami dotyczącymi szkód wyrządzonych dzieciom przez media społecznościowe. Jak wynika z informacji Reutersa, proponowane zapisy mogłyby osłabić tysiące spraw przeciwko platformom internetowym.

Meta Platforms lobbowała w amerykańskim Kongresie za przyznaniem firmom internetowym immunitetu prawnego w sprawach dotyczących szkód wyrządzonych dzieciom przez produkty społecznościowe, takie jak Instagram. Informację tę przekazało Reutersowi źródło zaznajomione ze sprawą, a agencja przeanalizowała także proponowany język przepisów.

Zuckerberg przyznaje: popełniliśmy błędy
Dowiedz się więcej:

Zuckerberg przyznaje: popełniliśmy błędy

Meta zabezpiecza się przed pozwami

Jeśli takie rozwiązanie zostałoby przyjęte przez ustawodawców i weszło w życie jako część ustawy Kids Online Safety Act (KOSA), mogłoby podważyć tysiące pozwów przeciwko Mecie i innym platformom internetowym.

Reuters wskazuje, że choć ustawodawcy nie dali sygnału, że zamierzają przyjąć takie zapisy, działania lobbingowe pokazują, jakiego rodzaju ochrony prawnej Meta szuka w czasie największej od lat 90. próby uregulowania platform internetowych w USA.

Proponowany zapis, który widział Reuters, przewidywałby, że firmy internetowe byłyby "zwolnione z pozwu lub odpowiedzialności na podstawie prawa stanowego w odniesieniu do wszystkich roszczeń z tytułu strat spowodowanych przez, wynikających z, związanych z lub będących następstwem bezpieczeństwa lub prywatności osób poniżej osiemnastego roku życia w internecie lub w inny sposób związanych z przepisami".

Komisja Europejska interweniuje w sprawie WhatsAppa. Jest decyzja
Dowiedz się więcej:

Komisja Europejska interweniuje w sprawie WhatsAppa. Jest decyzja

Spór o odpowiedzialność platform

Rzeczniczka Meta Stephanie Otway, pytana o działania lobbingowe i proponowany język przepisów, przekazała, że zapis "nie wygasza istniejących pozwów ani nie oznacza całkowitego immunitetu".

- Zamiast tego ustanawia jednolite krajowe standardy bezpieczeństwa młodzieży w internecie, zapewniając, że te kluczowe kwestie będą regulowane przez kompleksowe ustawodawstwo federalne, a nie przez prawników powodów czy mozaikę przepisów stanowych - powiedziała Otway.

Innego zdania jest Julia Duncan z American Association for Justice, organizacji reprezentującej prawników procesowych. Jej zdaniem, jeśli zapis zostałby przyjęty, uderzyłby w sprawy sądowe toczące się w momencie wejścia prawa w życie.

Ten język to dość jednoznaczny immunitet wobec każdego rodzica, każdego okręgu szkolnego, który chce pociągnąć jakąkolwiek firmę AI lub firmę społecznościową do odpowiedzialności za szkody wyrządzone dzieciom - powiedziała Duncan. - Nie ma innego sposobu, by odczytać ten zapis - dodała.

Według źródła Reutersa, Meta zaproponowała takie brzmienie przepisów w zamian za wycofanie sprzeciwu wobec KOSA. Projekt ustawy, którego sponsorami są republikańska senator Marsha Blackburn i demokratyczny senator Richard Blumenthal, nakładałby na firmy społecznościowe obowiązek podejmowania rozsądnych kroków w celu zapobiegania określonym szkodom wobec nieletnich, w tym kompulsywnemu korzystaniu z platform.

Na ich pracy miało szkolić się AI. Meta reaguje na protest
Dowiedz się więcej:

Na ich pracy miało szkolić się AI. Meta reaguje na protest

Ustawa wraca do gry w Senacie

Projekt jest obecnie częścią negocjacji między Blackburn a Białym Domem. Rozmowy dotyczą pakietu ustaw o bezpieczeństwie dzieci w internecie, połączonego z zapisem, który miałby ograniczyć część stanowych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji.

Rzecznik Blackburn, pytany o konkretny zapis dotyczący odpowiedzialności, który widział Reuters, stwierdził: - Nie widzieliśmy proponowanego języka i nigdy byśmy go nie rozważali.

Zgodnie z KOSA firmy miałyby obowiązek zachowania należytej staranności przy wdrażaniu konkretnych funkcji, w tym nieskończonego przewijania, powiadomień o aktywności oraz filtrów zmieniających wygląd na zdjęciach.

Na początku tego roku kobieta z Kalifornii wygrała proces przeciwko Mecie i YouTube. Jej prawnicy argumentowali, że firmy wiedziały, iż takie funkcje były uzależniające i szkodliwe dla młodych użytkowników. Spółki planują odwołać się od tego wyroku.

KOSA została przyjęta w Senacie w 2024 roku stosunkiem głosów 91 do 3, ale nie przeszła przez Izbę Reprezentantów. W tym roku projekt został ponownie przedstawiony i uzyskał poparcie zarówno lidera republikańskiej większości w Senacie Johna Thune'a, jak i lidera demokratycznej mniejszości Chucka Schumera.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
Klin ciepła oraz prognozowana temperatura maksymalna pod koniec czerwca
Jakie będzie lato? Rosyjski model pokazuje coś niepokojącego
Arleta Unton-Pyziołek
Lato, wakacje, prognoza
Jak najlepiej odpocząć? Mamy "cztery kluczowe kryteria"
Piotr Michoń
Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaMetaMark ZuckerbergFacebookInstagramUSA
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany dla taksówkarzy. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada nowe wymogi
TANKOWANIE paliwo stacja
Ceny paliw na weekend. Ile zapłacimy za tankowanie?
Moto
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Wahania na rynku ropy. W tle obawy o porozumienie pokojowe
Rynki
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Wyższe zadośćuczynienie, prostsza definicja. Sejm uchwala prawo o mobbingu
Dla pracownika
Maciej Lasek
Pełnomocnik rządu do spraw CPK odwołany
koncert scena muzyka
Wsparcie dla artystów zostaje w Sejmie. "W tej debacie roi się od przekłamań"
PiS zarzuca KNF bezczynność. Kto rozpiął parasol ochronny nad SKOK-ami? ("Fakty" TVN z 11 grudnia)
Wnioski będą musiały być opłacone z góry. Sejm zdecydował
temat paliwa
Sejm uchwalił podatek paliwowy. Reakcja na nadzwyczajne zyski firm
fabryka maszyny produkcja samochody
Zaskakujące dane z przemysłu. "Polska gospodarka przyspiesza"
Kobieta wpłaciła zaliczkę za wynajem i już jej nie odzyskała (zdj. ilustracyjne)
Wzrost płatności odroczonych w Polsce. Ile tak naprawdę wydajemy?
Kuba, Hawana
Kuba przejdzie reformy. "Nie rezygnujemy z socjalizmu"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto i Lotto Plus rośnie
Moto
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w piątek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
Paliwo, stacja benzynowa
Zniesienie CPN już wkrótce. "Różnice będą kilkugroszowe"
Strajk dziennikarzy we Francji
Kryzys w mediach. Setki francuskich dziennikarzy sprzeciwia się AI
Ze świata
shutterstock_2576608505
Rywal Muska krytykuje jego firmę. "To porażka"
Tech
ciesnina ormuz
Wrócił ruch w cieśninie. "Rekord od początku konfliktu"
Ze świata
Młodzi Chińczycy
Chiny piszą nowy scenariusz. Rząd przyspiesza zmiany
Tech
mBank_Lodz_2
Duży bank ukarany. Zapłaci 15 milionów złotych
Widok z lotu ptaka na The Palm w Dubaju
Wille w Dubaju gwałtownie tanieją. Obniżki nawet o miliony
Nieruchomości
ChatGPT smartfon
Luka w zabezpieczeniach ChatGPT. Tworzył "makabryczne" obrazy
Tech
Aplikacja na smartfony dla osób na kwarantannie - jak działa?
Debiut Androida 17. Co nowego w aktualizacji Google?
Tech
Sam Altman i Donald Trump
USA bez ustawy o AI. Mimo to decyzje Trumpa wpływają na rynek
Tech
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Coraz mniej chętnych na nowe mieszkania. Jednak są wyjątki
Nieruchomości
Abu Zabi
Pierwszy arabski kraj przyjmuje zakaz social mediów dla dzieci
Ze świata
giełda
SpaceX hamuje po spektakularnym debiucie giełdowym
Tech
warszawa stolica kladka ludzie shutterstock_2575171381
Tak wyglądały zarobki Polaków w 2025 roku. Nowe dane
Pieniądze
ropa naftowa, rosneft, rosnieft, rosja
Kryzys paliwowy w Rosji. Ukraina odcina Moskwę od paliwa
Ze świata
Złoże gazu i ropy Goliat, Orlen
Orlen kupuje jedną piątą Goliata. Przełomowa transakcja w Norwegii
Ze świata
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Miliony baryłek w drodze. Porozumienie z Iranem otwiera cieśninę Ormuz
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica