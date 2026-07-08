Tech Moda przegrywa z nieruchomościami i jachtami. Nowi milionerzy mają inne priorytety Oprac. Jan Sowa |

Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: sxc.hu

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Chip, były analityk danych w SpaceX, posiada dziś akcje spółki warte około 3,5 miliona dolarów. Jak powiedział Reutersowi, po czerwcowej ofercie publicznej firmy Elona Muska pozwolił sobie na zakupy, które sam określa jako "głupie". Kupił meteoryty warte 10 tysięcy dolarów oraz wóz strażacki za 5 tysięcy dolarów.

Nie jest jeszcze pewien, do czego wykorzysta pojazd. Być może stanie się atrakcją na urodzinach jego trzyletniego dziecka. Chip rozważa też zakup zegarka TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph za około 8 tysięcy dolarów, inspirowanego misją astronauty NASA Johna Glenna z 1962 roku.

Według szacunków, dzięki ubiegłorocznym wzrostom na giełdzie oraz ostatnim debiutom spółek związanych ze sztuczną inteligencją w USA mogło pojawić się około 440 tysięcy nowych milionerów. Nie ma jednak pewności, czy ich majątek przełoży się na nową złotą erę dla globalnego sektora luksusu.

- Ta branża coraz bardziej konkuruje z innymi sektorami i z innymi koszykami możliwych wydatków i zakupów - powiedziała Federica Levato, partnerka w Bain & Company.

Luksus szuka ratunku w Ameryce

Marki modowe liczą, że boom na technologicznych milionerów pomoże im przetrwać okres słabości w Chinach i globalnej niepewności konsumentów. Według Bain rynek osobistych dóbr luksusowych, wyceniany w 2025 roku na 358 miliardów euro, czyli 406 miliardów dolarów, kurczył się przez ostatnie dwa lata.

Jednocześnie Ameryka Północna należała w kwartale zakończonym 31 marca do najszybciej rosnących regionów dla takich grup jak LVMH, Richemont, Hermès oraz należące do Keringa Gucci.

Prezes Richemont Nicolas Bos mówił analitykom w maju, że "wysoki poziom zaufania konsumentów w Ameryce" przełożył się na mocną sprzedaż.

Smartwatche, sport i doświadczenia zamiast garniturów

Nowi milionerzy z sektora technologicznego mają jednak inne priorytety niż tradycyjni klienci luksusowych domów mody. Zack Kass, strateg AI, który do 2023 roku kierował działem go-to-market w OpenAI i posiada nieujawniony pakiet akcji SpaceX, pieniądze z branży technologicznej przeznaczył na sport.

- Grałem w siatkówkę w szkole średniej i na studiach - powiedział. - Dosłownie wziąłem moje wygrane z OpenAI i kupiłem profesjonalną drużynę sportową - dodał, odnosząc się do zespołu siatkarskiego.

Jak wskazuje Harrison Colcord, założyciel Harrison Lifestyle Concierge, pracownicy firm technologicznych coraz mocniej stawiają na doświadczenia i wellness. Interesują ich między innymi smartwatche, które mierzą liczbę kroków i spalane kalorie.

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Robert, były inżynier SpaceX, którego akcje są warte około 4 milionów dolarów, powiedział Reutersowi, że wraz z żoną kupił ostatnio nowe zegarki Apple Watch, bo para mocniej skupia się na aktywności fizycznej. Większość nowego majątku zamierza jednak reinwestować, po rejsie wokół Alaski.

Zegarki wciąż mają przewagę

Mimo popularności smartwatchy, tradycyjne zegarki za wiele tysięcy dolarów wciąż pozostają atrakcyjne. Dotyczy to między innymi Rolexa oraz należącego do Richemont Cartiera, także ze względu na ich potencjał inwestycyjny. Ceny odsprzedaży takich modeli często przewyższają ceny detaliczne.

Według Federacji Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego w 2025 roku USA były głównym rynkiem docelowym dla szwajcarskich zegarków, odpowiadając za 17 procent globalnego eksportu, mimo istotnych zakłóceń związanych z cłami importowymi.

Rolex odmówił komentarza. Richemont nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Zegarki marki Rolex Źródło zdjęcia: i viewfinder / Shutterstock

Moda przegrywa z aktywami

Największy problem mogą mieć marki odzieżowe. Filippo Bianchi, kierujący globalnym zespołem luksusu w Boston Consulting Group, wskazuje, że nowo zamożni wydają około jednej trzeciej mniej na eleganckie ubrania i galanterię skórzaną niż osoby z majątkiem pokoleniowym.

Ich priorytetem są raczej trwałe aktywa, takie jak nieruchomości, jachty i samochody. Mimo to marki pokroju Chanel i Hermès wciąż mogą korzystać z rozpoznawalnych logo, które zamożni klienci są skłonni nosić - ocenia Mary Gonsalves Kinney, kalifornijska stylistka współpracująca z menedżerami z branży technologicznej.