Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Moda przegrywa z nieruchomościami i jachtami. Nowi milionerzy mają inne priorytety

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Dolary
Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: sxc.hu
Nowi milionerzy technologiczni mogą pomóc rynkowi luksusu, ale ich wydatki coraz częściej omijają modę. Zamiast ubrań i galanterii wybierają nieruchomości, sport, zegarki, samochody, jachty, a nawet meteoryty czy wozy strażackie.

Chip, były analityk danych w SpaceX, posiada dziś akcje spółki warte około 3,5 miliona dolarów. Jak powiedział Reutersowi, po czerwcowej ofercie publicznej firmy Elona Muska pozwolił sobie na zakupy, które sam określa jako "głupie". Kupił meteoryty warte 10 tysięcy dolarów oraz wóz strażacki za 5 tysięcy dolarów.

Nie jest jeszcze pewien, do czego wykorzysta pojazd. Być może stanie się atrakcją na urodzinach jego trzyletniego dziecka. Chip rozważa też zakup zegarka TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph za około 8 tysięcy dolarów, inspirowanego misją astronauty NASA Johna Glenna z 1962 roku.

Według szacunków, dzięki ubiegłorocznym wzrostom na giełdzie oraz ostatnim debiutom spółek związanych ze sztuczną inteligencją w USA mogło pojawić się około 440 tysięcy nowych milionerów. Nie ma jednak pewności, czy ich majątek przełoży się na nową złotą erę dla globalnego sektora luksusu.

- Ta branża coraz bardziej konkuruje z innymi sektorami i z innymi koszykami możliwych wydatków i zakupów - powiedziała Federica Levato, partnerka w Bain & Company.

Nowi milionerzy jak grzyby po deszczu. "Więcej niż kiedykolwiek, wszędzie"
Dowiedz się więcej:

Nowi milionerzy jak grzyby po deszczu. "Więcej niż kiedykolwiek, wszędzie"

Ze świata

Luksus szuka ratunku w Ameryce

Marki modowe liczą, że boom na technologicznych milionerów pomoże im przetrwać okres słabości w Chinach i globalnej niepewności konsumentów. Według Bain rynek osobistych dóbr luksusowych, wyceniany w 2025 roku na 358 miliardów euro, czyli 406 miliardów dolarów, kurczył się przez ostatnie dwa lata.

Jednocześnie Ameryka Północna należała w kwartale zakończonym 31 marca do najszybciej rosnących regionów dla takich grup jak LVMH, Richemont, Hermès oraz należące do Keringa Gucci.

Prezes Richemont Nicolas Bos mówił analitykom w maju, że "wysoki poziom zaufania konsumentów w Ameryce" przełożył się na mocną sprzedaż.

Ponad 400 milionów wyświetleń. Decyzja podzieliła internautów
Dowiedz się więcej:

Ponad 400 milionów wyświetleń. Decyzja podzieliła internautów

Ze świata

Smartwatche, sport i doświadczenia zamiast garniturów

Nowi milionerzy z sektora technologicznego mają jednak inne priorytety niż tradycyjni klienci luksusowych domów mody. Zack Kass, strateg AI, który do 2023 roku kierował działem go-to-market w OpenAI i posiada nieujawniony pakiet akcji SpaceX, pieniądze z branży technologicznej przeznaczył na sport.

- Grałem w siatkówkę w szkole średniej i na studiach - powiedział. - Dosłownie wziąłem moje wygrane z OpenAI i kupiłem profesjonalną drużynę sportową - dodał, odnosząc się do zespołu siatkarskiego.

Jak wskazuje Harrison Colcord, założyciel Harrison Lifestyle Concierge, pracownicy firm technologicznych coraz mocniej stawiają na doświadczenia i wellness. Interesują ich między innymi smartwatche, które mierzą liczbę kroków i spalane kalorie.

>>> "Czarny rynek kwitnie od dziesięcioleci". Mocna reakcja na presję Trumpa

Robert, były inżynier SpaceX, którego akcje są warte około 4 milionów dolarów, powiedział Reutersowi, że wraz z żoną kupił ostatnio nowe zegarki Apple Watch, bo para mocniej skupia się na aktywności fizycznej. Większość nowego majątku zamierza jednak reinwestować, po rejsie wokół Alaski.

Zegarki wciąż mają przewagę

Mimo popularności smartwatchy, tradycyjne zegarki za wiele tysięcy dolarów wciąż pozostają atrakcyjne. Dotyczy to między innymi Rolexa oraz należącego do Richemont Cartiera, także ze względu na ich potencjał inwestycyjny. Ceny odsprzedaży takich modeli często przewyższają ceny detaliczne.

Według Federacji Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego w 2025 roku USA były głównym rynkiem docelowym dla szwajcarskich zegarków, odpowiadając za 17 procent globalnego eksportu, mimo istotnych zakłóceń związanych z cłami importowymi.

Rolex odmówił komentarza. Richemont nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Zegarki marki Rolex
Zegarki marki Rolex
Źródło zdjęcia: i viewfinder / Shutterstock

Moda przegrywa z aktywami

Największy problem mogą mieć marki odzieżowe. Filippo Bianchi, kierujący globalnym zespołem luksusu w Boston Consulting Group, wskazuje, że nowo zamożni wydają około jednej trzeciej mniej na eleganckie ubrania i galanterię skórzaną niż osoby z majątkiem pokoleniowym.

Ich priorytetem są raczej trwałe aktywa, takie jak nieruchomości, jachty i samochody. Mimo to marki pokroju Chanel i Hermès wciąż mogą korzystać z rozpoznawalnych logo, które zamożni klienci są skłonni nosić - ocenia Mary Gonsalves Kinney, kalifornijska stylistka współpracująca z menedżerami z branży technologicznej.

Luksusowy Manhattan odporny na podatek. Ceny blisko historycznych rekordów
Dowiedz się więcej:

Luksusowy Manhattan odporny na podatek. Ceny blisko historycznych rekordów

Nieruchomości
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Źródło: Reuters
Tagi:
TechnologiaAIModaSztuczna inteligencjaMilionerzy
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
ING Bank Śląski
Przeszukania w BIK i największych bankach w Polsce
Z kraju
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Zmiany w kontroli bagażu. Ruszyły pierwsze skanery na Okęciu
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Stopy procentowe bez zmian, ale jest dobra wiadomość dla kredytobiorców
Pieniądze
Anthropic Claude
Rosyjska propaganda w znanym modelu AI. Alarmujące ustalenia
Tech
samolot
Płatne miejsca bez okien. Pasażerowie pozywają znane linie lotnicze
Turystyka
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych. "Następny krok to cięcia"
Z kraju
OpenAI ChatGPT
Strzelanina w Kanadzie. OpenAI mogło zignorować sygnały, rząd reaguje
Tech
Port Phillip Melbourne shutterstock_1022651656
Chcą 28-godzinnego tygodnia pracy. "Musi podzielić się zyskiem"
Tech
Samsung
Wzrost o 1800 procent. Zapowiedź giganta
Tech
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy trik oszustów. Wystarczy jeden link
Tech
prad wtyczna elektrycznosc shutterstock_2144849327
Tysiące bez prądu. Oto, gdzie są awarie
Z kraju
bieszczady gory wakacje shutterstock_2668162215
"Komuś na tym zależało". Turyści rezygnują z Bieszczadów
Turystyka
Donald Trump
"Okropny partner". Trump polecił wstrzymanie wymiany handlowej
Ze świata
wietnam
"Kraj o priorytetowym znaczeniu". Mocna reakcja na presję Trumpa
Ze świata
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Duża zmiana na rynku ropy
Rynki
Ludzie, tłum, ulica
Ponad 900 tysięcy bezrobotnych. Nowe dane
Dla pracownika
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rewolucja na rynku pracy. Zmiany wchodzą w życie
Z kraju
warzywa bazar - amnat30 shutterstock_1201106230
Fala upałów uderzyła w zbiory. Ceny ostro w górę
Handel
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
Z kraju
J.D. Vance
Kurnik w rezydencji wiceprezydenta USA. Koszt to 100 tysięcy dolarów
Ze świata
ormuz shutterstock_617485811_1
USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Iran
Ze świata
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
Z kraju
Donald Trump
Trump ogłasza sukces. Chodzi o decyzję Toyoty
Ze świata
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Polacy w czołówce Europy. Tylko trzy kraje przed nami
Turystyka
shutterstock_2687124801_1
Oto najlepsze miasta do życia
Ze świata
mieszkania dom shutterstock_2800533973
To może słono kosztować. "Wykorzystują pośpiech i emocje"
Tech
Lotnisko Chopina
Nowe prawa podróżnych. Lista zmian
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
"Trzeba wybrać, co pozwoli na spokojny sen". Gigant Muska w elitarnym gronie
Tech
Moskwa. Widok na Kreml
Długie kolejki i nowy trend w Rosji. "Mamy listę oczekujących aż do września"
Ze świata
ford mustang mach e
Wielka akcja serwisowa Forda. Poważne usterki
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica