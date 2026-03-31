Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Rząd przyjął ustawę o AI. "Ważny dzień dla cyfryzacji"

|
Budynek Sejmu
Adam Szłapka o rynku sztucznej inteligencji
Źródło: TVN24
Rząd przyjął projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji - poinformował wicepremier i szef resortu Krzysztof Gawkowski. Minister podkreśla, że przyjęcie projektu ustawy o AI ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju innowacji, jak i zwiększenia bezpieczeństwa obywateli.

"Dajemy przedsiębiorcom stabilne i sprzyjające warunki do rozwoju innowacji. Obywatele zyskują realny wpływ na to, jak działają systemy sztucznej inteligencji, a państwo zagwarantuje im bezpieczeństwo, kiedy technologia wymknie się spod kontroli! Będziemy tworzyć technologię godną zaufania dzięki pracy polskich naukowców i przedsiębiorców, którzy będą wspierani przez państwo. Innowacje powstaną pod okiem ekspertów dbających o ich jakość" - napisał Gawkowski na swoim profilu na platformie X.

Nowe przepisy zgodne z AI Act

"Polska wreszcie dostanie konkretne przepisy dotyczące AI. Zapewnimy polskim firmom przyjazne środowisko do rozwijania i testowania swoich rozwiązań, a obywatelom i obywatelkom – gwarancję, że rozwój AI idzie w parze z ich bezpieczeństwem" - dodał w swoim wpisie na X wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Jak informowano wcześniej, projekt ustawy ma na celu wprowadzenie do krajowego porządku prawnego regulacji służących stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji, czyli AI Act.

Trudny test dla rynku. "Ogromny znak zapytania"
Dowiedz się więcej:

Powstanie nowy organ nadzoru

Jak podał resort w komunikacie prasowym na swojej stronie internetowej, funkcję krajowego organu odpowiedzialnego za nadzór nad stosowaniem przepisów dotyczących AI będzie pełnić Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Komisja zapewni obywatelom i państwu skuteczne narzędzia wpływu na rozwój i wykorzystanie AI.

"W zakresie nadzoru nad stosowaniem przepisów KRiBSI będzie m.in.: prowadzić postępowania administracyjne; wydawać decyzje; nakładać sankcje administracyjne za naruszenie przepisów; koordynować nadzór nad systemami sztucznej inteligencji w Polsce" - napisano w komunikacie.

Te treści AI mają być zakazane. Unia planuje zaostrzenie przepisów
Dowiedz się więcej:

Wsparcie dla gospodarki i nauki

Kolejnym obszarem działań Komisji będzie wspieranie konkurencyjności gospodarki oraz rozwój badań naukowych i zastosowań systemów sztucznej inteligencji.

"Ponadto do zadań Komisji będzie należeć wspieranie rozwoju ekosystemu AI. W zakresie działań KRiBSI będzie więc tworzenie piaskownic regulacyjnych i zarządzanie nimi, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych. W tym celu Komisja będzie współpracować z organami nadzoru rynku innych państw, instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi" - napisano dalej.

Piaskownice regulacyjne i opinie dla firm

Jak dodał resort, istotnym elementem działalności Komisji będzie udział w kształtowaniu polityk publicznych w obszarze sztucznej inteligencji. KRiBSI będzie opiniować projekty aktów prawnych oraz dokumentów rządowych, a także wydawać opinie indywidualne w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia AI Act.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że Polska planuje nie tylko kupować technologię z zagranicy, ale chce ją tworzyć u siebie, w sposób etyczny i według najnowszych standardów.

"Podmioty tworzące AI będą mogły korzystać z piaskownic regulacyjnych tworzonych przez KRiBSI. Możliwe będzie otrzymanie wsparcia w osiąganiu zgodności z przepisami lub zgody na odstępstwo od stosowania niektórych przepisów, w zakresie niezbędnym do realizacji projektu" - napisano.

Podmioty będą też mogły wystąpić do KRiBSI o wydanie opinii indywidualnych, w których otrzymają wiążące stanowisko Komisji w ich konkretnej sprawie. Zapewni ono przedsiębiorcom i innym podmiotom pewność co do legalności planowanych lub realizowanych działań.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Dowiedz się więcej:

Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencjaKrzysztof Gawkowskiministerstwo cyfryzacjiAdam Szłapka
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

