Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Kanada chce odciąć dzieci od social mediów. Giganci technologiczni mogą uniknąć zakazu

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Barbara Nowacka, ministra edukacji o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Kanada proponuje zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i nastolatków poniżej 16. roku życia. Projekt przewiduje jednak furtkę dla firm technologicznych, jeśli wykażą, że skutecznie ograniczają ryzyko dla najmłodszych użytkowników.

Kanada chce pójść śladem Australii i wprowadzić ograniczenia w dostępie dzieci oraz młodszych nastolatków do mediów społecznościowych. Projekt ustawy Safe Social Media Act trafił w środę do Izby Gmin.

OGLĄDAJ: "Przespaliśmy ten moment". Polska postawi granice globalnym platformom?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Nowe przepisy zakładają zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. W przeciwieństwie do australijskiego modelu firmy technologiczne mogłyby jednak uniknąć objęcia zakazem, jeśli udowodnią, że mają wdrożone zasady ograniczające szkody wobec nieletnich.

Projekt obejmuje także szerokie regulacje dotyczące chatbotów AI oraz treści uznawanych za szkodliwe. Zakłada również powołanie nowego organu nadzorczego, który miałby pilnować, czy platformy internetowe przestrzegają przepisów.

SpaceX z debiutem na Nasdaq. Elon Musk może zostać pierwszym bilionerem
Dowiedz się więcej:

SpaceX z debiutem na Nasdaq. Elon Musk może zostać pierwszym bilionerem

Nowy regulator i wysokie kary dla platform

Zgodnie z projektem w Kanadzie miałaby powstać niezależna Komisja Bezpieczeństwa Cyfrowego Kanady. Według dokumentów informacyjnych jej członków powoływałby rząd.

Projekt ustawy C-34 wymienia siedem kategorii "szkodliwych treści". Chodzi między innymi o materiały dotyczące nękania dziecka, podżegania do nienawiści lub nawoływania do przemocy. BBC zwróciła się do kanadyjskich resortów sprawiedliwości i kultury o doprecyzowanie tych kryteriów, ale nie otrzymała odpowiedzi.

Za naruszenie przepisów groziłaby kara w wysokości 10 mln dolarów kanadyjskich lub 3 proc. globalnych przychodów brutto - w zależności od tego, która kwota byłaby wyższa.

Minister kultury Marc Miller mówił wcześniej, że przyjęcie prawa dotyczącego szkód w internecie jest priorytetem rządu, ponieważ "dzieci umierają".

- Dość powiedzieć, że podejmiemy wszystkie rozsądne środki, aby dzieci były bezpieczne w tym kraju - powiedział dziennikarzom.

Brytyjski premier grozi zmianą prawa. Rośnie presja na Big Techy
Dowiedz się więcej:

Brytyjski premier grozi zmianą prawa. Rośnie presja na Big Techy

Ze świata

Rośnie presja społeczna na regulacje social mediów

W Kanadzie od dłuższego czasu narasta presja, by przyjąć przepisy dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Poprzedni liberalny rząd dwukrotnie próbował wprowadzić podobne regulacje, ale bez powodzenia.

Temat bezpieczeństwa sztucznej inteligencji nabrał w Kanadzie szczególnego znaczenia po śmiertelnej strzelaninie w szkole w Kolumbii Brytyjskiej w lutym. Według ustaleń 18-letni podejrzany miał używać ChatGPT do rozmów o przemocy z użyciem broni na kilka miesięcy przed atakiem. Zginęło osiem osób, w tym sześcioro małych dzieci.

OpenAI znalazło się później pod presją za to, że nie zgłosiło konta podejrzanego policji. Prezes firmy Sam Altman wystosował pisemne przeprosiny do rodzin ofiar.

Nie ma jednak pełnej zgody co do tego, czy Kanada powinna przyjmować nowe przepisy o szkodliwych treściach w internecie. Część organizacji broniących wolności słowa ostrzega, że projekt może oznaczać rozszerzenie cenzury. Ich zdaniem problem powinien być rozwiązywany w ramach już istniejących przepisów kodeksu karnego.

Von der Leyen: To Europa, a nie Big Tech-y, ustala zasady ochrony dzieci
Dowiedz się więcej:

Von der Leyen: To Europa, a nie Big Tech-y, ustala zasady ochrony dzieci

Skuteczność zakazu w Australii budzi wątpliwości

Podobne rozwiązania są rozważane także w innych krajach. Wielka Brytania ma przygotowywać zapowiedź zakazu dla osób poniżej 16. roku życia, a w Grecji od stycznia ma zacząć obowiązywać zakaz dla dzieci poniżej 15 lat.

Sześć miesięcy temu Australia jako pierwszy kraj zakazała młodszym nastolatkom i dzieciom dostępu do mediów społecznościowych. Tamtejsze przepisy uniemożliwiają osobom poniżej 16. roku życia zakładanie nowych kont na platformach takich jak Instagram, Facebook i TikTok. Istniejące konta miały zostać dezaktywowane.

"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?
Dowiedz się więcej:

"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?

Firmom grożą kary do 49,5 mln dolarów australijskich za poważne lub powtarzające się naruszenia. Prawo wymaga od platform podejmowania "rozsądnych kroków", by trzymać dzieci z dala od serwisów społecznościowych, w tym stosowania różnych technologii potwierdzania wieku, takich jak dokumenty tożsamości, rozpoznawanie twarzy lub głosu.

Skuteczność australijskich przepisów jest jednak kwestionowana. W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez tamtejszy rząd około 70 proc. rodziców stwierdziło, że ich dzieci nadal korzystają z mediów społecznościowych. Wielu rodziców wskazało też, że platformy nie prosiły ich dzieci o weryfikację wieku po wejściu przepisów w życie.

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci nie tak szybko. Ujawniamy założenia głośnego projektu
Dowiedz się więcej:

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci nie tak szybko. Ujawniamy założenia głośnego projektu

TVN24

Australijski rząd poinformował, że wszczął pięć dochodzeń w sprawie domniemanego nieprzestrzegania prawa, między innymi wobec Facebooka, Instagrama, Snapchata i TikToka.

Rozwiązanie z korzyścią dla Kanadyjczyków

Sara Austin z organizacji Children First Canada, która od dawna apelowała o przepisy dotyczące szkód w internecie, oceniła, że kanadyjska furtka dla firm może być pozytywnym rozwiązaniem. Jej zdaniem może zachęcić platformy do wprowadzania lepszych zasad bezpieczeństwa.

Jak powiedziała, takie rozwiązanie "przyniesie korzyści nie tylko dzieciom, ale także wszystkim Kanadyjczykom" korzystającym z tych platform.

Austin dodała, że choć Kanada pozostawała w tyle za innymi państwami w kwestii bezpieczeństwa w sieci, ma nadzieję, że projekt ustawy stanie się okazją do wyznaczenia standardu przed szczytem G7 we Francji.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: BBC
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
TVN24
25 min
Patryk Jaki
Premiera"Nieprawdopodobna hucpa"? Za co Jakiemu grozi do 10 lat więzienia
TVN24
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
KanadaMedia społecznościoweTechnologia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Wadliwe rowerki i hulajnogi dziecięce. Wyniki kontroli
Z kraju
Zondacrypto
Media: Zondacrypto współpracowała z bankami w pisaniu ustawy o kryptoaktywach
Z kraju
space x 02
Nie tylko Elon Musk. Debiut SpaceX może zrobić z pracowników milionerów
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
PILNETankowanie w weekend. Co dalej z "Cenami Paliw Niżej"?
Moto
Minister energii Miłosz Motyka
Co dalej z pakietem CPN? "To jeszcze przed rządem"
Z kraju
Mundial 2026
Trzeci najdroższy mundial organizują trzy kraje. Eksperci: organizacja staje się za droga dla jednego państwa
Ze świata
Elon Musk
SpaceX z debiutem na Nasdaq. Elon Musk może zostać pierwszym bilionerem
Tech
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota spadają, nie ma powodów do optymizmu. "Niezwykle ryzykowne"
Rynki
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ropa naftowa tanieje. Nadzieje na porozumienie rosną
Rynki
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto. Wygrana jest ogromna
Pieniądze
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tankowanie w piątek. Co pokażą pylony?
Moto
urząd skarbowy, pit, podatki
Ustawa o przedawnieniach podatkowych. Jest weto
Z kraju
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
Mają miliardy liczone w dolarach i będzie ich więcej. Polska na czele Europy
Z kraju
shutterstock_2480386025 CHIANG MAI, TAJLANDIA 25 CZERWCA 2024: Smartfon Apple iPhone 13 Pro z aplikacją Spotify na ekranie. Spotify to cyfrowa usługa muzyczna, która zapewnia dostęp do milionów utworów
Skandaliczne treści na Spotify. Platforma usunęła dziesiątki tysięcy odcinków
Tech
Karol Nawrocki
Trzecie weto w sprawie kryptoaktywów. Tusk: jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli
Z kraju
shutterstock_2690171729_1
Nowy-stary przewoźnik kolejowy chce wrócić na polskie tory
Z kraju
space x 02
Rekordowy debiut SpaceX coraz bliżej. Rynek wstrzymuje oddech
Tech
euro pieniadze monety kasa shutterstock_2469511877
Europejski Bank Centralny zdecydował o wysokości stóp procentowych
Rynki
Chiny dążą do samowystarczalności
ChatGPT jako narzędzie propagandy. OpenAI wskazuje na działania z Chin
Tech
pap_20240529_0YH
Dwie emerytury i setki tysięcy euro oszczędności. Jaki majątek ma Janusz Lewandowski
Z kraju
Daniel Obajtek
Zegarki i dzieła sztuki za blisko 300 tysięcy złotych. Oświadczenie Daniela Obajtka
Z kraju
Wall street
OpenAI, Anthropic i Perplexity patrzą na giełdę. To może być test dla całego rynku
Tech
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny na stacjach w piątek. Nowe obwieszczenie
Z kraju
Dominik Tarczyński
Europoseł z sześcioma nieruchomościami
Z kraju
pap_20251208_0L0
Oto majątek europosła Brauna
Z kraju
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ceny ropy w górę po atakach na Bliskim Wschodzie
Rynki
Donald Trump
Trump o wzroście cen w USA: kocham inflację
Ze świata
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
W czwartek niższe ceny na stacjach paliw
Moto
Fakty po faktach - Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o "czerwonych liniach" AI. "Musimy iść z duchem czasu"
Z kraju
Nowy Jork USA
Inflacja w USA najwyższa od lat. "Może nie ostygnąć aż do przyszłego roku"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica