Narzędzie od Google uderza w branżę gier. Akcje ostro w dół

Akcje producenta gry "Grand Theft Auto" - Take-Two Interactive spadły w piątek o 10 proc., platformy gier online Roblox o ponad 12 proc., a producent silnika gier wideo Unity Software odnotował spadek o 21 proc.

Model sztucznej inteligencji, nazwany "Project Genie", pozwala użytkownikom tworzyć symulacje rzeczywistego środowiska za pomocą promptów tekstowych lub przesłanych obrazów. Narzędzie może zrewolucjonizować funkcjonujący od przeszło dekady sposób tworzenia gier wideo.

"W przeciwieństwie do statycznych migawek 3D, które można jedynie przeglądać, Genie 3 generuje ścieżkę przed użytkownikiem w czasie rzeczywistym, w miarę jak ten porusza się i wchodzi w interakcje z otoczeniem. Model symuluje fizykę oraz interakcje wewnątrz dynamicznych światów" - poinformowała firma Google w czwartkowym poście na swoim blogu.

Zapowiedź rewolucji w branży gier

Tradycyjnie większość gier wideo powstaje przy użyciu specjalistycznych silników, takich jak Unreal Engine firmy Epic Games lub Unity. Narzędzia te odpowiadają za obsługę złożonych procesów. Należą do nich między innymi odtworzenie grawitacji, oświetlenia, dźwięków oraz fizyki obiektów i postaci.

"Prawdziwą transformację w zakresie rozwoju i wydajności zobaczymy, gdy projektowanie oparte na sztucznej inteligencji zacznie tworzyć unikalne doświadczenia, a nie tylko przyspieszać tradycyjne procesy pracy" - powiedział Joost van Dreunen, profesor gier w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim w rozmowie z Agencją Reutera.

Genie ma również potencjał, aby skrócić długie cykle rozwoju i obniżyć koszty produkcji gier. Stworzenie niektórych tytułów premium zajmuje od pięciu do nawet siedmiu lat i kosztuje setki milionów dolarów.

Obawy twórców gier

Twórcy gier wideo coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, aby wyróżnić się w wysoce konkurencyjnej branży zdominowanej przez dużych graczy. Badanie przeprowadzone w zeszłym roku przez Google wykazało, że prawie 90 proc. twórców gier korzysta z agentów AI.

Jednak wykorzystanie sztucznej inteligencji w grach wideo jest kontrowersyjnym tematem. Wiele osób obawia się, że technologia ta może doprowadzić do fali zwolnień w branży, która w ostatnich latach odnotowała znaczną redukcję zatrudnienia, spowodowaną przede wszystkim kryzysem pandemicznym.

