Tech

Gigant zmienia kierunek i "wraca do formy"

shutterstock_2384624527
Dr Troszyński: historia sztucznej inteligencji to był też proces socjalizacji, zmiany ludzi
Źródło: TVN24
Intel przez lata oddawał pole konkurencji. Teraz gigant technologiczny chce stanąć na nogi i w erze sztucznej inteligencji odbudować swoją pozycję. W związku z tym stawia na nowy procesor Core Ultra Series 3. Kierunek zmian wskazuje nie tylko na laptopy - to roboty mają być motorem wzrostu.

Intel podkreśla, że przyszłość sztucznej inteligencji nie ogranicza się do komputerów osobistych. Choć firma wciąż dominuje na rynku PC, chce szerzej wykorzystywać procesory w urządzeniach działających pomiędzy pecetem a chmurą. W tym kontekście pojawiają się także roboty, które - według kierownictwa spółki - mogą stać się kolejnym ważnym rynkiem dla technologii AI.

Jim Johnson, odpowiadający w Intelu za segment komputerów osobistych, zwraca uwagę na potencjał innych urządzeń wykorzystujących AI. - Urządzenia pomiędzy pecetami a chmurą są niemal nieskończone - powiedział po prezentacji nowego procesora podczas targów CES w Las Vegas.

shutterstock_2673979929
Gigant zmienia strategię. Nowa faza rozwoju
Pamięć RAM
"Bezprecedensowy" niedobór pamięci. Giganci zwiększają produkcję
Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z czym?
Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?
Zuzanna Karczewska

Presja konkurencji i wsparcie państwa

Intel działa w warunkach silnej konkurencji ze strony AMD, Qualcomma i Nvidii. Co więcej, utracił Apple'a jako klienta. Jednocześnie firma korzysta z politycznego wsparcia w Stanach Zjednoczonych.

W jednym z wpisów w serwisie Truth Social Donald Trump poinformował o spotkaniu z prezesem Intela, podkreślając rolę spółki w krajowej produkcji chipów. - Rząd USA jest dumny z bycia akcjonariuszem Intela - napisał, deklarując przywiązanie do idei powrotu zaawansowanej produkcji półprzewodników do Ameryki.

Ostrożny optymizm rynku

Choć popyt na humanoidalne roboty, które Intel wskazuje jako jeden z przyszłych kierunków rozwoju, pozostaje niepewny, kierownictwo firmy przekonuje, że obrany kurs jest właściwy.

Johnson, który bezpośrednio raportuje do prezesa spółki, nie ukrywa wiary w powodzenie planu odbudowy. - Widzę, jak Intel wraca do formy, jaką miał kiedyś - powiedział. Optymizm ten znajduje odzwierciedlenie na giełdzie, gdzie akcje firmy wyraźnie zyskały na wartości w ostatnim roku.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: oliverdelahaye/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica