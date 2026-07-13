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Płyty znikną. Bruksela bezradna wobec decyzji giganta

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Unia Europejska nie ma narzędzi, by powstrzymać Sony przed rezygnacją z fizycznych wydań gier na PlayStation. Jak przyznał unijny komisarz do spraw ochrony konsumentów Michael McGrath, firmy mogą samodzielnie decydować o sposobie oferowania produktów i usług.

Sony ogłosiło 1 lipca, że zakończy wydawanie fizycznych nośników z grami na PlayStation. Zmiana ma objąć również produkcje, których wydawcą nie jest Sony Interactive Entertainment.

Od stycznia 2028 roku wszystkie nowe premiery mają być dostępne wyłącznie w wersji cyfrowej. Dotyczy to również sprzedawanych w sklepach pudełek, w których zamiast płyty znajdowałby się kod umożliwiający pobranie gry.

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Petycja zebrała ponad 286 tysięcy podpisów

Decyzja wywołała sprzeciw części graczy. Petycja "Don't Kill the Disc", opublikowana w serwisie Change.org, zebrała ponad 286 tysięcy podpisów.

Jej autorzy zwracają uwagę na możliwe konsekwencje decyzji Sony dla całej branży. Przypominają również oficjalny materiał PlayStation z 2013 roku, w którym firma w żartobliwy sposób pokazywała, jak łatwo można pożyczyć innej osobie używaną grę na płycie.

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UE powołuje się na swobodę działalności firm

Unijny komisarz do spraw ochrony konsumentów Michael McGrath stwierdził, że możliwości działania na poziomie Unii Europejskiej są ograniczone. W rozmowie z dziennikarzami w Parlamencie Europejskim w Strasburgu wskazał na swobodę handlową i kontraktową przedsiębiorstw.

- Ostatecznie sprowadza się to do swobody handlowej i kontraktowej. Firmy mogą oferować gry i usługi w sposób, który uznają za odpowiedni, pod warunkiem że prawa konsumentów są w pełni chronione zgodnie z prawem krajowym i unijnym - powiedział McGrath.

Komisarz odniósł się również do europejskiej inicjatywy obywatelskiej dotyczącej dalszej dostępności gier po wprowadzeniu ich nowych wydań.

- W tym przypadku musieliśmy rozpatrzyć europejską inicjatywę obywatelską dotyczącą tego, czy gry powinny nadal pozostawać dostępne po wprowadzeniu nowej edycji danej produkcji - dodał.

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Ze świata

Konkurencja na rynku

Rynek konsol do gier to tak zwana Wielka Trójka: Sony, Microsoft oraz Nintendo. Produkują odpowiednio konsole: Playstation, Xbox oraz Nintendo Switch. Te firmy kontrolują większość rynku.

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Tagi:
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Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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