Tech Płyty znikną. Bruksela bezradna wobec decyzji giganta Oprac. Jan Sowa |

Tusk: Unia Europejska jest naprawdę bardzo dobrym wynalazkiem politycznym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Unia Europejska nie ma narzędzi, by powstrzymać Sony przed rezygnacją z fizycznych wydań gier na PlayStation. Jak przyznał unijny komisarz do spraw ochrony konsumentów Michael McGrath, firmy mogą samodzielnie decydować o sposobie oferowania produktów i usług.

Sony ogłosiło 1 lipca, że zakończy wydawanie fizycznych nośników z grami na PlayStation. Zmiana ma objąć również produkcje, których wydawcą nie jest Sony Interactive Entertainment.

Od stycznia 2028 roku wszystkie nowe premiery mają być dostępne wyłącznie w wersji cyfrowej. Dotyczy to również sprzedawanych w sklepach pudełek, w których zamiast płyty znajdowałby się kod umożliwiający pobranie gry.

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Petycja zebrała ponad 286 tysięcy podpisów

Decyzja wywołała sprzeciw części graczy. Petycja "Don't Kill the Disc", opublikowana w serwisie Change.org, zebrała ponad 286 tysięcy podpisów.

Jej autorzy zwracają uwagę na możliwe konsekwencje decyzji Sony dla całej branży. Przypominają również oficjalny materiał PlayStation z 2013 roku, w którym firma w żartobliwy sposób pokazywała, jak łatwo można pożyczyć innej osobie używaną grę na płycie.

UE powołuje się na swobodę działalności firm

Unijny komisarz do spraw ochrony konsumentów Michael McGrath stwierdził, że możliwości działania na poziomie Unii Europejskiej są ograniczone. W rozmowie z dziennikarzami w Parlamencie Europejskim w Strasburgu wskazał na swobodę handlową i kontraktową przedsiębiorstw.

- Ostatecznie sprowadza się to do swobody handlowej i kontraktowej. Firmy mogą oferować gry i usługi w sposób, który uznają za odpowiedni, pod warunkiem że prawa konsumentów są w pełni chronione zgodnie z prawem krajowym i unijnym - powiedział McGrath.

Komisarz odniósł się również do europejskiej inicjatywy obywatelskiej dotyczącej dalszej dostępności gier po wprowadzeniu ich nowych wydań.

- W tym przypadku musieliśmy rozpatrzyć europejską inicjatywę obywatelską dotyczącą tego, czy gry powinny nadal pozostawać dostępne po wprowadzeniu nowej edycji danej produkcji - dodał.

Konkurencja na rynku

Rynek konsol do gier to tak zwana Wielka Trójka: Sony, Microsoft oraz Nintendo. Produkują odpowiednio konsole: Playstation, Xbox oraz Nintendo Switch. Te firmy kontrolują większość rynku.