Tech OpenAI wstrzymuje kluczowy projekt. Powodem rosnące koszty energii Jan Sowa |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Amerykańska firma technologiczna OpenAI ogłosiła we wrześniu plan budowy dużej infrastruktury AI w Wielkiej Brytanii, we współpracy z Nvidia i Nscale. Projekt zakładał wykorzystanie nawet 8 tysięcy procesorów graficznych (GPU). Jak poinformowano, inwestycja została jednak wstrzymana. Wcześniej informację tę podał portal Politico.

- Nadal analizujemy projekt Stargate UK i ruszymy z nim, gdy odpowiednie warunki - takie jak regulacje i koszty energii - umożliwią długoterminowe inwestycje infrastrukturalne - przekazał rzecznik OpenAI w rozmowie z CNBC.

Wysokie koszty energii i bariery systemowe

Jednym z głównych problemów są ceny energii. Wielka Brytania należy do krajów o najwyższych kosztach energii przemysłowej na świecie. Eksperci już wcześniej wskazywali, że to oraz opóźnienia w dostępie do krajowej sieci energetycznej stanowią istotne bariery dla rozwoju infrastruktury AI.

Dodatkowym wyzwaniem pozostaje otoczenie regulacyjne. Brytyjscy ustawodawcy pracują nad nowymi przepisami dotyczącymi wykorzystania przez modele AI treści objętych prawem autorskim.

Spór o prawa autorskie

W marcu - jak informował "Financial Times" - rząd Wielkiej Brytanii zdecydował się opóźnić zmiany w prawie autorskim, które miały ułatwić firmom AI korzystanie z treści medialnych. Decyzja zapadła po sprzeciwie branży kreatywnej.

Z opublikowanego później raportu rządowego wynika, że większość uczestników konsultacji odrzuciła propozycję szerokiego wyjątku z możliwością rezygnacji.

Wiele odpowiedzi pochodziło z branż kreatywnych, które obawiały się, że szeroki wyjątek pozwoli generatywnej AI uczyć się na podstawie ich prac bez wynagrodzenia i w bezpośredniej konkurencji z nimi - wskazano w dokumencie.

Strategiczny projekt pod znakiem zapytania

Projekt Stargate UK był postrzegany jako ważny element strategii rozwoju sztucznej inteligencji w kraju. Jego ogłoszenie nastąpiło po podpisaniu przez OpenAI memorandum o współpracy z rządem Wielkiej Brytanii w lipcu 2025 roku.

Infrastruktura miała powstać w kilku lokalizacjach, w tym w Cobalt Park - części nowo utworzonej strefy AI Growth Zone w północno-wschodniej Anglii.

Docelowo planowano zwiększenie mocy obliczeniowej nawet do 31 tysięcy GPU. System miał wspierać m.in. usługi publiczne, sektor finansowy oraz projekty związane z bezpieczeństwem narodowym.

OpenAI nadal widzi potencjał

Mimo wstrzymania inwestycji firma podkreśla swoje zaangażowanie na brytyjskim rynku. - Widzimy ogromny potencjał dla przyszłości AI w Wielkiej Brytanii - zaznaczył rzecznik OpenAI. - Londyn jest siedzibą naszego największego międzynarodowego centrum badawczego, a my wspieramy ambicje rządu, by stać się liderem w dziedzinie AI.

- W międzyczasie inwestujemy w talenty i rozwijamy naszą lokalną obecność, jednocześnie realizując zobowiązania wynikające z memorandum z rządem dotyczące wdrażania zaawansowanej AI w usługach publicznych - dodał rzecznik.

