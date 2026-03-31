Tech

Nvidia inwestuje w Marvell. Akcje spółki w górę

Oprac. Jan Sowa
Nvidia inwestuje 2 miliardy dolarów w Marvell Technology, wzmacniając swoją pozycję w wyścigu o rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji. Decyzja zapada w momencie, gdy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania AI zaostrza konkurencję, a część firm technologicznych zaczyna stawiać na własne, dedykowane procesory.

Amerykański gigant Nvidia przeznaczył 2 mld dolarów na inwestycję w Marvell Technology. Celem jest ułatwienie klientom korzystania z niestandardowych chipów AI projektowanych przez Marvell we współpracy z technologiami sieciowymi i procesorami Nvidii. Na rynku widać natychmiastową reakcję - akcje Marvell podrożały o ponad 9 proc. w handlu przedsesyjnym, a papiery Nvidii zyskały około 1,5 proc.

Odpowiedź na rosnącą konkurencję

Inwestycja ma strategiczny wymiar - Nvidia chce utrzymać kluczową rolę w dostarczaniu mocy obliczeniowej dla narzędzi AI. To szczególnie istotne w czasie, gdy część firm zaczyna odchodzić od drogich układów Nvidii na rzecz własnych rozwiązań. - Wspólnie z Marvell umożliwiamy klientom wykorzystanie ekosystemu infrastruktury AI Nvidii i skalowanie budowy wyspecjalizowanych systemów obliczeniowych AI - podkreślił prezes spółki Jensen Huang.

Wspólne technologie dla AI

W ramach współpracy obie firmy skoncentrują się na rozwoju zaawansowanych rozwiązań sieciowych dla sztucznej inteligencji. Kluczową rolę odegrają połączenia optyczne oraz technologia fotoniki krzemowej, która pozwala na szybki i energooszczędny transfer danych.

Marvell dostarczy niestandardowe chipy i rozwiązania sieciowe kompatybilne z NVLink Fusion, natomiast Nvidia zapewni technologie wspierające, w tym procesory centralne, karty sieciowe i systemy połączeń.

Setki miliardów na AI

Skala inwestycji w sektorze rośnie. Najwięksi gracze technologiczni, w tym Alphabet i Meta Platforms, mają w tym roku przeznaczyć co najmniej 630 miliardów dolarów na rozwój infrastruktury AI. To napędza popyt na chipy wykorzystywane w serwerach i sprzęcie sieciowym, m.in. od Marvell.

Spółka prognozuje, że jej przychody wzrosną o blisko 40 proc. i sięgną około 15 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2028.

Źródło: Reuters

TechnologiaNvidiaJensen Huang
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
