Musk: pieniądze nie będą mieć znaczenia
X Money ma być finansowym elementem planu przekształcenia platformy X w aplikację oferującą szeroki zakres usług, podobną do chińskiego WeChata.
Usługa zaczęła być udostępniana użytkownikom pakietów Premium i Premium+ w Stanach Zjednoczonych.
X Money rusza w USA
Z opublikowanych informacji wynika, że użytkownik będzie mógł przechowywać pieniądze w ramach usługi powiązanej ze swoim kontem na X. Zgromadzone środki mają być oprocentowane, a maksymalna stawka ma sięgać 6 procent.
Mechanizm ma więc przypominać oprocentowany rachunek oszczędnościowy działający wewnątrz platformy technologicznej. X Money ma przechowywać saldo użytkownika i naliczać od niego odsetki.
Nie wiadomo jednak, od czego dokładnie będzie zależało oprocentowanie ani czy stawka 6 procent będzie dostępna dla wszystkich użytkowników. Nie wiadomo również, czy środki będzie można wykorzystywać do płatności, przesyłać innym osobom albo wypłacać na tradycyjne konto bankowe.
Musk nie potwierdził też, czy X Money będzie obsługiwać bitcoina, stablecoiny lub inne kryptowaluty. "To są pieniądze" - napisał Elon Musk, udostępniając komunikat o rozpoczęciu wdrażania usługi.
W oficjalnym wpisie X Money określono jako "twoje pieniądze w najpotężniejszej sieci na świecie".
Musk: pieniądze nie będą mieć znaczenia
Uruchomienie X Money nastąpiło kilka dni po wypowiedzi Muska, w którym stwierdził, że "pieniądze nie będą mieć znaczenia w 2036 roku".
- Po co potrzebujesz pieniędzy? Potrzebujesz ich na towary i usługi, prawda? Oczywiście na żywność, mieszkanie, transport i rozrywkę - powiedział Musk w rozmowie z redaktor naczelną "The Economist" Zanny Minton Beddoes.
Najbogatszy człowiek świata przekonywał, że rozwój robotów i sztucznej inteligencji może doprowadzić do "niewiarygodnej obfitości".
- Jeżeli roboty i sztuczna inteligencja będą dostarczać więcej dóbr i usług, niż jakikolwiek człowiek będzie w stanie wykorzystać, pieniądze nie będą mieć znaczenia - stwierdził.
Według miliardera automatyzacja może sprawić, że podstawowe potrzeby ludzi będą zaspokajane bez obecnych ograniczeń. Wcześniej Musk twierdził również, że "prawdziwą walutą jest energia".