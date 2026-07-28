Tech Musk: pieniądze nie będą mieć znaczenia Oprac. Jan Sowa |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: kovop/shutterstock.com

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X Money ma być finansowym elementem planu przekształcenia platformy X w aplikację oferującą szeroki zakres usług, podobną do chińskiego WeChata.

Usługa zaczęła być udostępniana użytkownikom pakietów Premium i Premium+ w Stanach Zjednoczonych.

Your money, on the world’s most powerful network



𝕏 Money is rolling out to U.S. Premium and Premium+ subscribers starting today pic.twitter.com/2c1UMkB4Kn — X Money (@XMoney) July 27, 2026 Rozwiń

X Money rusza w USA

Z opublikowanych informacji wynika, że użytkownik będzie mógł przechowywać pieniądze w ramach usługi powiązanej ze swoim kontem na X. Zgromadzone środki mają być oprocentowane, a maksymalna stawka ma sięgać 6 procent.

Mechanizm ma więc przypominać oprocentowany rachunek oszczędnościowy działający wewnątrz platformy technologicznej. X Money ma przechowywać saldo użytkownika i naliczać od niego odsetki.

Nie wiadomo jednak, od czego dokładnie będzie zależało oprocentowanie ani czy stawka 6 procent będzie dostępna dla wszystkich użytkowników. Nie wiadomo również, czy środki będzie można wykorzystywać do płatności, przesyłać innym osobom albo wypłacać na tradycyjne konto bankowe.

Musk nie potwierdził też, czy X Money będzie obsługiwać bitcoina, stablecoiny lub inne kryptowaluty. "To są pieniądze" - napisał Elon Musk, udostępniając komunikat o rozpoczęciu wdrażania usługi.

W oficjalnym wpisie X Money określono jako "twoje pieniądze w najpotężniejszej sieci na świecie".

Musk: pieniądze nie będą mieć znaczenia

Uruchomienie X Money nastąpiło kilka dni po wypowiedzi Muska, w którym stwierdził, że "pieniądze nie będą mieć znaczenia w 2036 roku".

“Money won’t matter in 2036,” claims @elonmusk on the latest episode of The Insider. He tells @zannymb, The Economist’s editor-in-chief, how people will live when AI and robots can do every job and why he expects deflation, not inflation: https://t.co/IQwRnHXAXM pic.twitter.com/zdH36G9iaz — The Economist (@TheEconomist) July 25, 2026 Rozwiń

- Po co potrzebujesz pieniędzy? Potrzebujesz ich na towary i usługi, prawda? Oczywiście na żywność, mieszkanie, transport i rozrywkę - powiedział Musk w rozmowie z redaktor naczelną "The Economist" Zanny Minton Beddoes.

Najbogatszy człowiek świata przekonywał, że rozwój robotów i sztucznej inteligencji może doprowadzić do "niewiarygodnej obfitości".

- Jeżeli roboty i sztuczna inteligencja będą dostarczać więcej dóbr i usług, niż jakikolwiek człowiek będzie w stanie wykorzystać, pieniądze nie będą mieć znaczenia - stwierdził.

Według miliardera automatyzacja może sprawić, że podstawowe potrzeby ludzi będą zaspokajane bez obecnych ograniczeń. Wcześniej Musk twierdził również, że "prawdziwą walutą jest energia".