Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"

Andrzej Domański o podatku cyfrowym od big techów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Google uzasadnia ruch tym, że unijni regulatorzy rozpoczęli odrębny proces oceny problematycznych praktyk w sektorze chmury. Firma podkreśla przy tym, że nadal będzie zabiegać o większy wybór i otwartość na rynku usług cloud w Europie.

Google wycofuje skargę na Microsoft

Google zrezygnował ze swojej ubiegłorocznej skargi antymonopolowej, w której zarzucał Microsoftowi stosowanie praktyk ograniczających konkurencję oraz "zamykanie" klientów w platformie Azure. O wycofaniu sprawy poinformowała Giorgia Abeltino, szefowa działu relacji rządowych i polityki publicznej Google Cloud Europe.

"Dziś wycofujemy skargę na Microsoft w świetle niedawnego ogłoszenia, że Komisja Europejska oceni problematyczne praktyki wpływające na sektor chmury w ramach odrębnego procesu" - napisała.

"Kontynuujemy współpracę z decydentami, klientami i regulatorami w całej Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i innych regionach, aby wspierać wybór i otwartość na rynku chmury" - dodała we wpisie Abeltino.

Rynek usług chmurowych pozostaje silnie skoncentrowany. Amazon prowadzi z udziałem na poziomie 30 procen, Microsoft zajmuje drugie miejsce z 20 procent, a Google jest trzeci z wynikiem 13 procent.

Unijne śledztwo w sprawie siły rynkowej

Komisja Europejska bada, czy określone mechanizmy funkcjonujące w sektorze chmury mogą wzmacniać dominację Microsoft Azure oraz Amazon Web Services. Śledztwo ma potrwać rok.

Jeśli regulatorzy uznają, że obie platformy pełnią funkcję tzw. strażników dostępu (gatekeepers) w rozumieniu unijnej ustawy o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act), zostaną objęte szczegółowym zestawem nakazów i zakazów. Celem jest otwarcie rynku na rywali i zwiększenie możliwości wyboru dla użytkowników.

OGLĄDAJ: TVN24 HD