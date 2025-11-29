Logo TVN24
Biznes
Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"

Andrzej Domański o podatku cyfrowym od big techów
Źródło: TVN24
Google wycofał swoją skargę antymonopolową wobec Microsoftu dotyczącą praktyk w chmurze obliczeniowej. Decyzja zapadła tydzień po tym, jak Komisja Europejska wszczęła śledztwo, które ma ustalić, czy Microsoft powinien podlegać surowszym regulacjom mającym ograniczyć jego siłę rynkową - informuje Reuters.

Google uzasadnia ruch tym, że unijni regulatorzy rozpoczęli odrębny proces oceny problematycznych praktyk w sektorze chmury. Firma podkreśla przy tym, że nadal będzie zabiegać o większy wybór i otwartość na rynku usług cloud w Europie.

Unijne śledztwo w sprawie siły rynkowej

Komisja Europejska bada, czy określone mechanizmy funkcjonujące w sektorze chmury mogą wzmacniać dominację Microsoft Azure oraz Amazon Web Services. Śledztwo ma potrwać rok.

Jeśli regulatorzy uznają, że obie platformy pełnią funkcję tzw. strażników dostępu (gatekeepers) w rozumieniu unijnej ustawy o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act), zostaną objęte szczegółowym zestawem nakazów i zakazów. Celem jest otwarcie rynku na rywali i zwiększenie możliwości wyboru dla użytkowników.

Autorka/Autor: Jan Sowa /akw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

