Kurs zanurkował. Strata liczona w setkach miliardów

Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Siedziba główna Microsoft
Źródło: Reuters
Microsoft stracił 357 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej po gwałtownym spadku kursu akcji, największym od marca 2020 roku. Inwestorów rozczarowały wyniki finansowe spółki oraz prognozy na kolejne kwartały, co pociągnęło w dół cały sektor technologiczny - informuje portal CNBC.

Akcje Microsoftu spadły w czwartek o około 10 procent po publikacji raportu finansowego, który nie spełnił oczekiwań części rynku. Był to największy jednodniowy spadek notowań spółki od marca 2020 roku. W efekcie kapitalizacja firmy zmniejszyła się o 357 mld dolarów i na koniec sesji wyniosła 3,22 bln dolarów.

Przecena Microsoftu odbiła się na całym sektorze. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector stracił 5 procent, a technologiczny indeks Nasdaq Composite zakończył dzień 0,7 procent na minusie.

Chmura poniżej oczekiwań

Inwestorzy zwrócili uwagę na słabsze od prognoz tempo wzrostu Azure i pozostałych usług chmurowych. Wzrost na poziomie 39 procent okazał się niższy od konsensusu StreetAccount, który wynosił 39,4 procent.

Spółka zapowiedziała również około 12,6 mld dolarów przychodów w trzecim kwartale roku fiskalnego w segmencie More Personal Computing, obejmującym m.in. Windows. To wyraźnie mniej niż oczekiwane przez rynek 13,7 mld dolarów.

Tłumaczenia ze strony spółki

Dyrektor finansowa Microsoftu Amy Hood przekonywała, że wyniki mogłyby być lepsze, gdyby firma inaczej rozdysponowała zasoby infrastrukturalne.

- Gdybym wszystkie procesory graficzne, które pojawiły się w pierwszym i drugim kwartale, przerzuciła do Azure, kluczowy wskaźnik przekroczyłby 40 procent - powiedziała.

Hood zapowiedziała jednocześnie, że nakłady inwestycyjne spółki mają nieznacznie spaść w bieżącym kwartale.

Podzielone opinie analityków

Analityk Ben Reitzes z Melius Research ocenił, że Microsoft powinien przyspieszyć budowę centrów danych. Jego zdaniem problemem jest realizacja planów w Azure.

- To kwestia wykonawcza. Muszą dosłownie stawiać budynki trochę szybciej - powiedział.

Z kolei analitycy UBS pod wodzą Karla Keirsteada zakwestionowali decyzję o zabezpieczaniu mocy obliczeniowych dla rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Microsoft 365 Copilot, który - ich zdaniem - nie odniósł jeszcze sukcesu porównywalnego z ChatGPT.

"Wzrost przychodów Microsoft 365 nie przyspiesza dzięki Copilotowi, a wiele analiz nie wskazuje na silny wzrost wykorzystania. Rynek modeli jest zatłoczony i kapitałochłonny. Uważamy, że Microsoft musi udowodnić, że są to dobre inwestycje" - napisali analitycy UBS.

Nie wszyscy na Wall Street ocenili decyzje spółki negatywnie. Analitycy Bernstein, kierowani przez Marka Moerdlera, pochwalili długoterminowe podejście zarządu. Inwestorzy powinni zrozumieć, że zarząd świadomie zdecydował się działać w interesie spółki w długim terminie, zamiast windować kurs akcji w tym kwartale lub kilku kolejnych - napisali w czwartkowej nocie.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA | JUSTIN LANE

TechnologiaBig techMicrosoft
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica