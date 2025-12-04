Logo TVN24
Setki tysięcy kont w mediach społecznościowych zablokowane. "Pierwsza kostka domina"

dlonie telefony ludzie shutterstock_2388175837
Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16 roku życia w Australii
Zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia może stać się "pierwszą kostką domina" w globalnym ruchu na rzecz ograniczenia wpływu Big Tech'ów - twierdzi australijska komisarz do spraw e-bezpieczeństwa Julie Inman Grant. Meta - właściciel Instagrama, Facebooka i Threads - już przed wejściem przepisów w życie zaczęła blokować setki tysięcy kont.

Julie Inman Grant przyznała, że początkowo miała wątpliwości wobec tak zdecydowanego, "siłowego" rozwiązania. Dodała jednak, że zaczęła je popierać, bo stopniowe regulacje okazywały się nieskuteczne. - Osiągnęliśmy punkt zwrotny - powiedziała w czwartek podczas konferencji Sydney Dialogue.

Pierwsza kostka domina

Jak podkreśla, "dane użytkowników są walutą napędzającą te firmy, a ich potężne, szkodliwe i zwodnicze mechanizmy projektowe są tak skuteczne, że nawet dorośli mają problem, by im się oprzeć". - Co dopiero dzieci? - zastanawiała się.

Grant zwracała uwagę, że rządy na całym świecie obserwują wdrażanie australijskich przepisów, które wejdą w życie 10 grudnia. - Od początku mówiłam, że to może być pierwsza kostka domina - twierdzi.

To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"

Maja Piotrowska

Po ponad roku sprzeciwów Meta, TikTok, Snap (właściciel Snapchata) i Alphabet (właściciel YouTube’a) zapowiedziały, że dostosują się do nowych przepisów. Według danych eSafety 96 proc. Australijczyków poniżej 16. roku życia, czyli ponad milion osób, ma konto w mediach społecznościowych. Kary za złamanie przepisów wynoszą do 49,5 mln dolarów australijskich.

Choć regulacje formalnie wchodzą w życie 10 grudnia, Instagram, Facebook i Threads rozpoczęły dezaktywację kont już w czwartek - wynika z danych, do których dotarł Reuters.

Zachęcają do pobierania zdjęć

Pozostałe platformy kontaktują się z nieletnimi użytkownikami, zachęcając ich do pobrania zdjęć i list kontaktów oraz oferując wybór: usunięcie konta lub jego zamrożenie do momentu ukończenia 16 lat. - To bardzo dobre rozwiązanie i cieszę się, że zdejmuje część odpowiedzialności z rodziców, bo skutki dla zdrowia psychicznego są ogromne - mówiła Jennifer Jennison, matka z Sydney. - Po szkole dzieci będą mogły po prostu odpocząć i spędzić czas z rodziną - dodała.

Grant ujawniła również, że lobbying platform miał obejmować m.in. przekonywanie do swoich argumentów rządu USA. Ten poprosił ją o złożenie zeznań przed komisją sądownictwa Izby Reprezentantów w sprawie, którą określił jako próbę wywierania pozaterytorialnego wpływu na amerykańską wolność słowa.

Autorka/Autor: mp/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: DavideAngelini/Shutterstock

Media społecznościoweAustralia
