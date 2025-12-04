Setki tysięcy kont w mediach społecznościowych zablokowane. "Pierwsza kostka domina"

Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16 roku życia w Australii

Julie Inman Grant przyznała, że początkowo miała wątpliwości wobec tak zdecydowanego, "siłowego" rozwiązania. Dodała jednak, że zaczęła je popierać, bo stopniowe regulacje okazywały się nieskuteczne. - Osiągnęliśmy punkt zwrotny - powiedziała w czwartek podczas konferencji Sydney Dialogue.

Pierwsza kostka domina

Jak podkreśla, "dane użytkowników są walutą napędzającą te firmy, a ich potężne, szkodliwe i zwodnicze mechanizmy projektowe są tak skuteczne, że nawet dorośli mają problem, by im się oprzeć". - Co dopiero dzieci? - zastanawiała się.

Grant zwracała uwagę, że rządy na całym świecie obserwują wdrażanie australijskich przepisów, które wejdą w życie 10 grudnia. - Od początku mówiłam, że to może być pierwsza kostka domina - twierdzi.

Po ponad roku sprzeciwów Meta, TikTok, Snap (właściciel Snapchata) i Alphabet (właściciel YouTube’a) zapowiedziały, że dostosują się do nowych przepisów. Według danych eSafety 96 proc. Australijczyków poniżej 16. roku życia, czyli ponad milion osób, ma konto w mediach społecznościowych. Kary za złamanie przepisów wynoszą do 49,5 mln dolarów australijskich.

Choć regulacje formalnie wchodzą w życie 10 grudnia, Instagram, Facebook i Threads rozpoczęły dezaktywację kont już w czwartek - wynika z danych, do których dotarł Reuters.

Zachęcają do pobierania zdjęć

Pozostałe platformy kontaktują się z nieletnimi użytkownikami, zachęcając ich do pobrania zdjęć i list kontaktów oraz oferując wybór: usunięcie konta lub jego zamrożenie do momentu ukończenia 16 lat. - To bardzo dobre rozwiązanie i cieszę się, że zdejmuje część odpowiedzialności z rodziców, bo skutki dla zdrowia psychicznego są ogromne - mówiła Jennifer Jennison, matka z Sydney. - Po szkole dzieci będą mogły po prostu odpocząć i spędzić czas z rodziną - dodała.

Grant ujawniła również, że lobbying platform miał obejmować m.in. przekonywanie do swoich argumentów rządu USA. Ten poprosił ją o złożenie zeznań przed komisją sądownictwa Izby Reprezentantów w sprawie, którą określił jako próbę wywierania pozaterytorialnego wpływu na amerykańską wolność słowa.

