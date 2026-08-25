Tech Kurs wystrzelił. Kolejna granica przekroczona Oprac. Jan Sowa |

Glapiński o bitcoinach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Creativan/Shutterstock

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Bitcoin przekroczył barierę 80 tysięcy dolarów i jest najdroższy od ponad trzech miesięcy. Notowaniom sprzyjają osłabienie dolara, sytuacja na rynku obligacji oraz niedawna wypowiedź Donalda Trumpa.

We wtorek cena największej kryptowaluty wzrosła do 81 237,94 dolara - to najwyższy poziom od połowy maja.

Od początku sierpnia bitcoin zyskał już 28 procent. Jeżeli utrzyma ten wynik do końca miesiąca, będzie to jej największy miesięczny wzrost od listopada 2024 roku.

Wpływ na skok kursu miała ubiegłotygodniowa wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, który wezwał Kongres do przyjęcia ustawy wprowadzającej bardziej jednoznaczne definicje w sektorze kryptowalut. Od tego czasu bitcoin podrożał o 16 procent.

Kurs bitcoina z ostatniego miesiąca Źródło zdjęcia: stooq.pl

Rynek obligacji

Impulsem do wzrostów były także działania amerykańskiego Departamentu Skarbu. Instytucja zapowiedziała zwiększenie skupu długoterminowych obligacji, aby ograniczyć wzrost ich rentowności. Posunięcie to sprawiło, że obawy inwestorów skoncentrowały się na kondycji dolara.

Starszy analityk HashKey Group Tim Sun stwierdził, że komunikaty sekretarza skarbu Scotta Bessenta umocniły przekonanie rynku, iż przynajmniej do wyborów amerykańskie władze mogą mieć ograniczoną tolerancję na dalszy wzrost rentowności obligacji długoterminowych.

- Stworzyłoby to stosunkowo sprzyjające warunki makroekonomiczne dla takich aktywów jak bitcoin i złoto - powiedział Sun.

Na osłabieniu dolara skorzystało również złoto, którego notowania osiągnęły najwyższy poziom od trzech miesięcy.

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"Dokładnie takie działania, jakie bitcoin lubi"

Geoff Kendrick, globalny szef działu analiz aktywów cyfrowych w Standard Chartered, napisał w ubiegłotygodniowej nocie, że zapowiedź Departamentu Skarbu to "dokładnie takie działania, jakie bitcoin lubi". Dodał, że kryptowaluta została stworzona po to, aby umożliwić inwestorom unikanie skutków tego rodzaju interwencji.

Działania władz ponownie wywołały dyskusję o strategii polegającej na zabezpieczaniu się przed utratą wartości pieniądza. Skup obligacji, który ma powstrzymać ich długoterminowe rentowności przed osiągnięciem poziomów równoważących rynek, może przenieść presję z rynku długu na rynek walutowy.

- Ta zapowiedź Departamentu Skarbu skłoniła kupujących do pospiesznego przenoszenia środków do aktywów fizycznych i cyfrowych, ponieważ powróciły obawy związane z utratą wartości pieniądza - powiedział Tony Sycamore, analityk rynkowy IG.

Jego zdaniem trwałe utrzymanie się bitcoina powyżej obecnego poziomu otworzyłoby drogę do wzrostu w kierunku 95-100 tys. dolarów.