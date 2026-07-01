Tech Koniec gier na płytach. Gigant podał datę Oprac. Jan Sowa |

Jak powstają gry komputerowe? Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Firma Sony przekazała, że od stycznia 2028 roku wstrzyma produkcję fizycznych płyt z nowymi grami wydawanymi na konsole PlayStation. Po tej dacie nowe tytuły będą dostępne w PlayStation Store oraz u sprzedawców detalicznych wyłącznie w formatach cyfrowych.

Jako powód wskazano zmianą preferencji konsumentów oraz kierunek, w którym zmierza branża rozrywkowa. Według Sony gracze coraz częściej wybierają dostęp cyfrowy, a fizyczne nośniki tracą na znaczeniu.

Starsze gry nie zostaną objęte zmianą

Sony podkreśla, że zapowiadana zmiana nie wpłynie na gry, które ukazały się wcześniej lub zostaną wydane na płytach przed styczniem 2028 roku. Chodzi tylko o debiuty po wskazanym terminie.

"Po tej dacie nowe gry będą dostępne w PlayStation Store oraz u sprzedawców detalicznych wyłącznie w formatach cyfrowych. Ta zmiana nie ma wpływu na gry, które już zostały wydane albo zostaną wydane przed styczniem 2028 roku w formacie płytowym" - dodano w komunikacie.

Sony tłumaczy decyzję trendami na rynku

Według firmy przejście na cyfrową dystrybucję nowych gier jest naturalnym kierunkiem rozwoju.

"To naturalny kierunek dla Sony Interactive Entertainment, aby dostosować się do trendów konsumenckich, ponieważ ogólna preferencja dla mediów cyfrowych znacząco wyprzedza fizyczne płyty" - przekazała firma.

Sony zapewnia, że chce dalej rozwijać sposoby dostępu do gier i pozostawić graczom wybór miejsca zakupu nowych tytułów - zarówno u sprzedawców detalicznych, jak i w PlayStation Store. Różnica polegać będzie jednak na tym, że zakup poza sklepem Sony także ma dotyczyć wyłącznie formatów cyfrowych.

Konkurencja na rynku

Rynek konsol do gier to tak zwana Wielka Trójka: Sony, Microsoft oraz Nintendo. Produkują odpowiednio konsole: Playstation, Xbox oraz Nintendo Switch. Te firmy kontrolują większość rynku.

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