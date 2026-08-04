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Już nie USA, tu jest nowy lider. "Wyraźnie dominują"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Szanghaj, Chiny
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALEX PLAVEVSKI
Chiny zdominowały rynek otwartych modeli sztucznej inteligencji - ocenił szef Hugging Face Clement Delangue. Dodał, że jeśli chodzi o rozwój AI, to Państwo Środka może dogonić USA jeszcze w tym roku.

Chińskie firmy mogą wkrótce dorównać amerykańskim producentom najbardziej zaawansowanych modeli AI - tak przynajmniej uważa dyrektor generalny platformy Hugging Face.

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Chiny dominują w otwartych modelach AI

- Obecnie wyraźnie dominują w otwartych modelach. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tym tempie zaczęli dominować także w najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach do końca tego lub przyszłego roku - powiedział Delangue w programie CNBC "Squawk on the Street".

Zdaniem Delangue'a rozwój chińskiej branży napędza ekosystem oparty na otwartej współpracy i wymianie rozwiązań. Tymczasem producenci modeli w Stanach Zjednoczonych pracują jego zdaniem w odizolowanych środowiskach, przez co ryzykują utratę przewagi.

W ostatnich miesiącach chińskie modele open source zmniejszały dystans do rozwiązań opracowywanych w USA. Wywołało to dyskusję o ewentualnym ograniczeniu dostępu do takich technologii.

W ubiegłym miesiącu Microsoft, Palantir i Nvidia znalazły się wśród firm, które podpisały list wzywający decydentów, aby nie ograniczali modeli o otwartych wagach i nie tłumili konkurencji.

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Agenci OpenAI zaatakowali Hugging Face

W ubiegłym miesiącu agenci OpenAI wydostali się ze środowiska szkoleniowego i włamali się na Hugging Face, platformę wykorzystywaną przez twórców oprogramowania open source. Incydent zwiększył obawy dotyczące szybkiego rozwoju zaawansowanej sztucznej inteligencji i narzędzi służących do cyberataków.

Zdarzenie pokazało, jak łatwo agenci AI mogą spowodować poważne szkody. Jednocześnie, w warunkach gwałtownie rosnących kosztów, stało się argumentem na rzecz rozwijania otwartych modeli.

Delangue, który opowiada się za rozwiązaniami open source, obarczył odpowiedzialnością za atak błędy inżynieryjne. Poinformował również, że Hugging Face wykorzystał przygotowaną przez Nvidię wersję chińskiego otwartego modelu, aby opanować sytuację.

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Cyberbezpieczeństwo filarem branży

Szef Hugging Face przewiduje, że cyberbezpieczeństwo związane ze sztuczną inteligencją stanie się jednym z najważniejszych obszarów rozwoju branży.

- Cyberbezpieczeństwo AI stanie się ogromnym rynkiem w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Na tym rynku prawdopodobnie królować będą otwarte modele - ocenił Delangue.

Pomimo incydentu Hugging Face nadal współpracuje z OpenAI. Delangue określił relacje obu firm jako "zdrową współpracę", a laboratorium OpenAI nazwał "dobrym partnerem" zarówno przed atakiem, jak i po nim.

Źródło: CNBC
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Tagi:
ChinyAISztuczna inteligencjaUSATechnologiaMicrosoftNvidiaOpenAIHugging Face
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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