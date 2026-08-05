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Alarm na lotnisku. Służby sprawdzają tajemniczy obiekt

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2026-08-05T101725Z_1_LWD338105082026RP1_RTRWNEV_C_3381-GERMANY-SECURITY-AIRPORT-DHL-0020
Lotnisko Lipsk/Halle. Niezidentyfikowany obiekt latający znaleziony w pobliżu pasa startowego
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Podejrzany obiekt znaleziony w środę w pobliżu pasa startowego lotniska Lipsk/Halle zawierał ładunek wybuchowy - informuje Reuters. Odkrycia dokonano po nocnym incydencie z udziałem drona, którego nieautoryzowany przelot doprowadził do czasowego wstrzymania ruchu lotniczego.

Jak przekazał rzecznik niemieckiej policji, południowy pas startowy lotniska - jednego z głównych europejskich hubów logistycznych firmy DHL - pozostawał zamknięty na czas działań służb. Specjaliści badali znaleziony obiekt przy użyciu sprzętu przeznaczonego do neutralizacji materiałów wybuchowych.

Przedmiot, początkowo opisywany jako przypominający ładunek zapalający, znaleziono w pobliżu jednego z ukraińskich samolotów transportowych.

Przed godz. 14 Reuters poinformował, że niemiecka prokuratura krajowa przejęła śledztwo w sprawie incydentu. Jak podano w środowym komunikacie, ustalono, że bezzałogowiec przenosił ładunek wybuchowy. Według informacji niemieckiego dziennika "Welt" wstępne testy wykazały obecność azotanów, które nadają się do wykorzystania jako materiał wybuchowy.

"Policja federalna zakończyła już swoje działania. Teraz pracują nasi technicy kryminalni" - powiedział rzecznik policji w Lipsku Olaf Hoppe.

W dochodzenie zaangażowali się prokuratorzy z urzędu ds. zwalczania ekstremizmu ZESA oraz funkcjonariusze krajowej jednostki antyterrorystycznej.

Port lotniczy Lipsk/Halle jest międzynarodowym lotniskiem położonym około 15 km na północny zachód od Lipska i 23 km na południowy wschód od Halle. Rocznie obsługuje około 2,2 mln pasażerów, a także pełni funkcję jednego z najważniejszych portów cargo w Europie

Lotnisko Lipsk/Halle
Lotnisko Lipsk/Halle
Źródło zdjęcia: Reuters

Niezidentyfikowany obiekt

Władze badają również doniesienia o niezidentyfikowanym obiekcie latającym, który mógł mieć związek z incydentem. W nocy samolot wiozący ładunek cargo, na wysokości 400 metrów i w odległości 6 km od pasa startowego, zderzył się z dronem. Samolot z niewielkimi uszkodzeniami wylądował na lotnisku w Hanowerze.

Jak przekazał rzecznik policji z powodu incydentów kontrolerzy ruchu w porcie Lipsk/Halle część samolotów przekierowali nocą na inne lotniska. Rano funkcjonowanie lotniska wróciło do normy.

Niemieckie lotniska pozostają w stanie podwyższonej gotowości po serii nieautoryzowanych przelotów dronów nad obiektami takimi jak instalacje wojskowe, terminale energetyczne, porty morskie i centra logistyczne.

Federalna policja Niemiec ostrzegała, że za tymi przelotami mogli stać rosyjscy agenci. Rosja zaprzeczyła, jakoby miała jakikolwiek związek z tymi incydentami.

Kluczowe 13 minut

Nocny incydent zbiegł się w czasie z trwającym w Wilnie procesem grupy terrorystycznej prowadzonej przez rosyjski wywiad wojskowy GRU.

Działająca na Litwie, ale także w Polsce grupa rozsyłała przesyłki lotnicze zawierające ładunki wybuchowe. Jeden z nich trafił do magazynu DHL na lotnisku Lipsk/Halle. W środę, podczas rozprawy wileńskim sądzie przedstawiciel DHL ujawnił, że samolot cargo z ładunkiem miał odlecieć z portu 17 lipca 2024 roku o 5.30 rano. Doszło jednak do opóźnienia i kiedy ładunek z urządzeniem zapalającym eksplodował o 5.43 paczka, zamiast w powietrzu, wciąż znajdowała się w magazynie DHL. - Mieliśmy szczęście, że samolot miał opóźnienie - zeznał świadek cytowany przez litewską agencję BNS.

Źródło: Welt, Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
lotnisko
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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