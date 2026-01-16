Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Grok pod ostrzałem. Platforma na celowniku Tokio

Kimi Onoda
Czarzasty do Groka: ośmiesz mnie
Źródło: x.com/wlodekczarzasty
Japonia dołącza do grona państw badających działalność serwisu X w związku z chatbotem Grok, stworzonym przez firmę Elona Muska - informuje Bloomberg. Władze w Tokio alarmują, że narzędzie umożliwia tworzenie i rozpowszechnianie seksualizowanych wizerunków osób bez ich zgody i zapowiadają możliwe dalsze kroki, także o charakterze prawnym.

Jak poinformowała minister ds. bezpieczeństwa gospodarczego Kimi Onoda, Biuro Rady Ministrów zwróciło się do platformy X o poprawę mechanizmów ochronnych i ograniczenie generowania przez Groka obrazów o charakterze seksualnym. Urzędnicy skierowali także pisemne pytania dotyczące działań podejmowanych przez spółkę w celu zapobiegania tworzeniu deepfake’ów oraz innych materiałów naruszających prywatność, prawa własności intelektualnej i prawo do kontroli własnego wizerunku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Grok smartfon
Zablokują narzędzie Muska. "Do wieczora"
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia po kontrowersjach
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Grok "rozbiera" ludzi. Elon Musk komentuje

Groźba kroków prawnych

Podczas piątkowej konferencji prasowej Onoda nie wykluczyła dalszych działań ze strony władz.

- Wszystkie możliwości, w tym kroki prawne, pozostają na stole, jeśli nie nastąpi poprawa - powiedziała Onoda.

- Jeśli podobne problemy pojawią się na innych platformach, również podejmiemy działania - dodała.

Minister podkreśliła jednocześnie, że problem nie leży w samej sztucznej inteligencji, lecz w sposobie jej wykorzystywania.

- To problem, że ludzie wciąż mogą tworzyć takie obrazy – zaznaczyła, wskazując na potrzebę dalszych analiz i środków zaradczych. Jak dodała obrazowo: - Jeśli nóż leży na stole, możesz użyć go do gotowania albo do zranienia kogoś.

Minister ds. bezpieczeństwa gospodarczego Japonii
Kimi Onoda
Źródło: FRANCK ROBICHON/EPA/PAP

Grok "rozbiera" ludzi

Pod koniec grudnia ubiegłego roku na platformie X, także należącej do Muska, zaczęły pojawiać się wygenerowane przez Groka zdjęcia, które przedstawiały skąpo ubrane lub całkiem rozebrane osoby, zarówno publiczne, jak i prywatne. Część z tych zdjęć przedstawiała dzieci. Osoby na zdjęciach nie wyrażały na to zgody, a często nawet nie miały świadomości tego, że ich wizerunki zostały w ten sposób przerobione.

Okazało się, że Grok na polecenie użytkowników był w stanie przerabiać zdjęcia ze zwykłych na rozebrane bądź w trakcie czynności seksualnych. Trend wydawania takich poleceń i wrzucania ich efektów na X nasilił się zwłaszcza w noc sylwestrową. Setki kobiet zgłosiły, że znalazły swoje wygenerowane w ten sposób zdjęcia.

Śledztwa i ograniczenia na świecie

Regulatorzy w Kanadzie, Kalifornii, Unii Europejskiej oraz w poszczególnych państwach członkowskich, takich jak Francja, badają, czy obrazy generowane przez Groka naruszają prawa obywateli.

Z kolei Malezja, Indonezja i Filipiny zdecydowały się ograniczyć dostęp do usługi na swoim terytorium. Na początku tygodnia firma xAI ogłosiła, że wyłącza możliwość tworzenia przez Groka seksualizowanych wizerunków prawdziwych osób.

Wcześniej brytyjskie władze zwróciły się do regulatora Ofcom, który nadzoruje w tym kraju działalność mediów, o użycie wszelkich dostępnych środków - włącznie z wprowadzeniem zakazu - przeciwko serwisowi X.

Odnosząc się do obaw, że Grok stworzył seksualizujące wizerunki dorosłych i dzieci, premier Keir Starmer stwierdził, że jest to "haniebne" i "obrzydliwe". Zaznaczył, że Ofcom ma "pełne poparcie" rządu, aby podjąć działania w tej sprawie.

- To niezgodne z prawem. Nie będziemy tego tolerować. Poprosiłem o rozważenie wszystkich opcji – powiedział w wywiadzie dla Greatest Hits Radio.

Prawo bez sankcji i dalsze dyskusje

Japonia stara się godzić potrzebę wprowadzenia barier ochronnych z ambicją nadrobienia dystansu wobec Stanów Zjednoczonych i Chin w obszarze uznawanym za kluczowy strategicznie.

Japońska ustawa o sztucznej inteligencji, która w pełni weszła w życie we wrześniu, nie przewiduje kar, ograniczając działania władz do postępowań wyjaśniających i wydawania formalnych zaleceń.

Wśród decydentów trwają dyskusje m.in. o edukowaniu użytkowników oraz oznaczaniu zmanipulowanych obrazów, a Biuro Rady Ministrów koordynuje możliwe działania z resortem sprawiedliwości, policją krajową i ministerstwem odpowiedzialnym za komunikację.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: FRANCK ROBICHON/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiagrokJaponiaElon Musk
Zobacz także:
telefon szpieg hacker
Awaria popularnej platformy
Tech
Carney - Xi Jinping
Kanada i Chiny wznawiają dialog. Nowa umowa handlowa
Ze świata
pap_20251230_0SH
Nowy trend. Polska w europejskiej czołówce
Turystyka
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
Inflacja bazowa. Najnowsze dane
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Państwowy gigant pozbywa się jednej ze swoich spółek
Z kraju
dzieci telefon media społecznościowe
Sprawdzą twój wiek. Zapowiedź nowego systemu
Tech
shutterstock_2066562665
Wiceminister finansów o KSeF: liczba kłamstw i zakres nieprawdy przebija wszystko
Dla firm
pekin
Strategiczny partner dla USA. Niepokój w Pekinie
Tech
Xi Jinping
Chiny reagują na porozumienie handlowe Waszyngtonu z Tajpej
Ze świata
Andrzej Domański
Deficyt mniejszy niż zakładano. Ubiegły rok ze "sporym zapasem"
Z kraju
Ashley St. Clair
Matka dziecka Elona Muska pozywa xAI. Chodzi o seksualne deepfaki wygenerowane przez Groka
Tech
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Sąd po raz kolejny uchylił decyzję Trumpa. Norwegowie mogą stawiać wiatraki
Ze świata
portfel, pieniądze
Dalsze obniżki stóp procentowych? Członek RPP: coraz bardziej oczywiste
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padły dwie wygrane w Lotto
Stacja benzynowa na Węgrzech
Węgrzy chcą przejąć rosyjskie udziały w Serbii. Szansa na zdjęcie sankcji
Ze świata
shutterstock_1775374463
Ministerstwo zabiera głos w sprawie przejęcia popularnej sieci sklepów
Handel
Protesty w Iranie
"Sankcje osłabiają reżim". Europa i USA zgodne w sprawie Iranu
Ze świata
Adam Glapiński
Glapiński: zamierzam zwrócić się do zarządu NBP
Rynki
shutterstock_2594645557
Niespodziewany efekt leków na odchudzanie. Zyskają linie lotnicze
Ze świata
Adam Glapiński
Prezes NBP uspokaja w sprawie inflacji. Co dalej ze stopami procentowymi?
Kobieta z telefonem
"Uwaga na vishing". Nowa i groźniejsza kampania
Z kraju
12-latek wezwał pomoc, gdy rodzice tracili przytomność
Wystarczył miesiąc. Wyłączyli prawie pięć milionów kont
Tech
Grok smartfon
Zablokują narzędzie Muska. "Do wieczora"
Tech
shutterstock_2660932503
Zatrudnianie nastolatków i praca ponad normę. Producent popularnej zabawki ma kłopoty
Ze świata
mieszkanie
Sytuacja na rynku najmu. "Takie transakcje należą już do przeszłości"
Nieruchomości
shutterstock_1230995491
1600 osób na bruk. Gigant chce "utrzymać kluczowe inwestycje"
Tech
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia po kontrowersjach
Tech
shutterstock_2233323475
USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy
Ze świata
Scott Bessent
"Szczury uciekają ze statku". Władze wywożą miliony
Tech
Sklep zakupy inflacja
Inflacja w Polsce. Nowe dane
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica