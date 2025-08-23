Jedna z największych takich interwencji od lat. Państwo wkracza do giganta

Koncern Intel zgodził się sprzedać rządowi Stanów Zjednoczonych 10-procentowy pakiet swoich akcji o wartości 8,9 miliarda dolarów - poinformował prezydent USA Donald Trump. To jedna z największych interwencji państwa w prywatną firmę od czasu ratowania amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego po kryzysie finansowym z 2008 roku.

Trump oświadczył na konferencji prasowej w piątek, że porozumienie w tej sprawie osiągnięto podczas negocjacji z prezesem Intela Lip-Bu Tanem w zeszłym tygodniu.

Intel. Część akcji przejmuje państwo

- Powiedziałem mu: "Myślę, że dobrze by było, gdyby waszym partnerem zostały Stany Zjednoczone". Zgodził się i ustaliliśmy, że to zrobimy - oznajmił.

Tan ze swej strony wydał oświadczenie, w którym napisał: "Jesteśmy wdzięczni za zaufanie prezydenta i administracji do Intela i z radością będziemy pracować nad wzmacnianiem amerykańskiej technologii i przywództwa produkcyjnego USA".

Kurs akcji Intela wzrósł o ponad 6 proc. po podaniu informacji o transakcji.

Chcą przywrócić firmę na tor rozwoju

Lip-Bu Tan przejął stery nad Intelem w marcu, otrzymując zadanie przywrócenia firmy - niegdyś lidera wśród producentów czipów - na tor rozwoju. Koncern niedawno podjął decyzję o anulowaniu budowy fabryk w Polsce i Niemczech, uznając, że przeinwestował.

Intel ma kontrakty z Pentagonem oraz jest największym beneficjentem subsydiów z tytułu megaustawy CHIPS Act uchwalonej za poprzedniego prezydenta Joe Bidena. Ustawa miała na celu rewitalizację amerykańskiej produkcji półprzewodników; Intel otrzymał na tej podstawie 10,86 mld dol.

Intel zgodził się sprzedać rządowi pakiet 10 proc. akcji PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Intel. Firma, która stworzyła potęgę Doliny Krzemowej

Intel został założony w 1968 r. Była to pionierska firma produkująca z roku na rok coraz wydajniejsze czipy, dzięki czemu Dolina Krzemowa stała się fundamentem amerykańskiego przemysłu zaawansowanych technologii. Intel przegapił jednak kilka rewolucji innowacyjnych, w tym związaną ze smartfonami i sztuczną inteligencją, pozwalając wysforować się do przodu innym producentom czipów, np. Nvidii - przypomniał "New York Times".

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP