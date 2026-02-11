Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Wierzą, że przetrwa 100 lat. Chętnych było za dużo

Spółki na Wall Street w ciągu dnia straciły 3 biliony dolarów
Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować
Źródło: TVN24
Alphabet wyemitował wyjątkowo rzadką 100-letnią obligację. Rynek zareagował entuzjastycznie. Decyzja właściciela Google'a ma pomóc sfinansować ambitne plany podwojenia wydatków na sztuczną inteligencję do 185 miliardów dolarów.

Gdy firma potrzebuje kapitału, może sprzedać akcje lub wyemitować obligacje. Tym razem Alphabet wybrał rynek długu, a szczególne zainteresowanie wzbudziła obligacja zapadająca dopiero za sto lat.

100-letnia obligacja Google'a

To ruch o tyle zaskakujący, że mowa o spółce publicznej wycenianej na niemal 4 biliony dolarów. Jednak nawet 126 miliardów dolarów gotówki zaczyna wyglądać skromnie w obliczu planów podwojenia nakładów na rozwój AI do 185 miliardów dolarów w tym roku.

Obligacje 100-letnie należą do rzadkości. Spółki rzadko decydują się na tak długoterminowy dług, bo same rzadko przetrwają sto lat. Dla indywidualnego inwestora zakup takiej obligacji oznacza, że nie doczeka jej wykupu. Instrumenty te mają większy sens dla instytucji, takich jak fundusze wieczyste uniwersytetów czy rządy, które funkcjonują przez pokolenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2360570399
Tego nie było od lat 90. Branża czeka na 100-latkę
Ze świata
Inwestor, giełda, broker, trader
"To może to być jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku"
Wiktor Knowski
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"

Historia uczy pokory

Przeszłość pokazuje, że takie emisje nie zawsze kończyły się sukcesem. W 1996 roku IBM wyemitował obligację 100-letnią w czasie, gdy jego dominacja w branży technologicznej nie była kwestionowana. Wkrótce jednak konkurenci, tacy jak Microsoft czy Apple, zaczęli podkopywać jego pozycję rynkową.

Rok później sieć handlowa JC Penney sprzedała obligacje stuletnie o wartości 500 milionów dolarów. Dwadzieścia trzy lata później, po ogłoszeniu upadłości, papiery te były warte grosze w przeliczeniu na dolara nominalnej wartości.

Ostatnią amerykańską firmą, która zdecydowała się na podobny ruch, była Motorola w 1997 roku.

Inwestor Michael Burry, znany z filmu The Big Short, napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych: "Na początku 1997 roku Motorola była jedną z 25 największych firm w Ameryce pod względem kapitalizacji rynkowej i przychodów. Marka korporacyjna Motorola w 1997 roku była numerem jeden w USA, wyprzedzając Microsoft… Dziś Motorola jest 232. firmą pod względem kapitalizacji rynkowej i ma zaledwie 11 miliardów dolarów sprzedaży".

Choć Motorola nadal funkcjonuje i obsługuje swój dług, moment emisji obligacji, po którym nastąpił jej stopniowy zmierzch, skutecznie ostudził entuzjazm wobec tak długoterminowych emisji korporacyjnych.

Niewielki, ale chłonny

Rynek obligacji stuletnich istnieje, lecz jest ograniczony. To instrumenty przeznaczone głównie dla dużych inwestorów instytucjonalnych, takich jak firmy ubezpieczeniowe czy fundusze emerytalne, które muszą zabezpieczać długoterminowe zobowiązania.

W przypadku obligacji firmy Alphabet popyt okazał się ogromny. Jak podał Bloomberg, spółka pozyskała niemal 32 miliardy dolarów w mniej niż 24 godziny. We wtorek sprzedała dług denominowany w funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich, dzień po emisji obligacji o wartości 20 miliardów dolarów w USA. Obligacja 100-letnia była niemal dziesięciokrotnie nadsubskrybowana, co oznacza, że popyt inwestorów znacząco przewyższył podaż.

Innymi słowy - inwestorzy wierzą, że Alphabet przetrwa 100 lat i wciąż będzie działać w 2126 roku.

Steve Sosnick, główny strateg w Interactive Brokers, ocenił: - Rozumiem, dlaczego rynek chętnie pożycza im pieniądze. Inwestorzy są gotowi chłonąć te obligacje, ponieważ w większości te spółki z grupy Big Tech nie mają dużego zadłużenia, mają ogromną siłę generowania zysków i bardzo dobre przepływy pieniężne.

Jak dodał, Google ma dodatkowy atut w postaci swojej pozycji rynkowej. - Jeśli zamierzasz pożyczyć komuś pieniądze na 100 lat, sprawdzony monopol to prawdopodobnie nie jest złe miejsce – powiedział Sosnick.

OGLĄDAJ: Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24
Karol Nawrocki

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24

Karol Nawrocki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: JUSTIN LANE/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
GoogleAlphabet
Zobacz także:
Polscy i amerykańscy żołnierze podczas ćwiczenia DEFENDER Europe 20 Plus na poligonie koło Drawska Pomorskiego
Rząd przyjął ustawę o SAFE. "Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu"
Z kraju
Abu Dhabi
Nowy globalny trend. "Fundamentalna zmiana"
Ze świata
pap_20260211_0CH
Ursula von der Leyen zapowiada reformy. "Czas na gruntowne porządki"
Ze świata
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
Ze świata
labubu - ZikG shutterstock_2660932499
Setki tysięcy pozwów o plagiat. Kraj jest w czołówce światowej
Ze świata
Britney Spears
Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
Ze świata
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Piloci Lufthansy zapowiadają strajk. "Skala zakłóceń trudna do przewidzenia"
Ze świata
Donald Trump
"Trump naprawdę to rozdmuchał"
Ze świata
shutterstock_2188515153
Fala zwolnień na horyzoncie. Gigant branży piwnej zapowiada zmiany
Ze świata
Adam Glapiński
Media: rząd zrezygnował z walki z Glapińskim. Domański komentuje
Z kraju
Gdynia, 06.12.2022. Odbiór pierwszych koreańskich czołgów K2 oraz haubic K9 na terenie Terminalu Kontenerowego w Gdyni
Domański: nie ma tańszego źródła finansowania
Z kraju
Andrzej Domański
"Chciałbym przeprosić". Domański o problemach KSeF-u
Z kraju
Czapka Nowrocky na głowie Karola Nawrockiego
Kontrowersje wokół ubioru prezydenta. Jest oświadczenie
Z kraju
Kongres USA w Waszyngtonie
USA spadają w rankingu korupcji. To najgorszy wynik od lat
Ze świata
shutterstock_268930547
Osiem milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Aplikacja mObywatel
Gawkowski: dostęp do KSeF przez mObywatela za kilka dni
Dla firm
shutterstock_241853767_1
Radziwinowicz o tym, jak się żyje w Rosji: trudno, żeby sklepy w Moskwie nie były pełne
Ze świata
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
PIT za 2025 rok. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina ważny termin
Z kraju
biuro, biura, budynek
Hamowanie na rynku pracy. Polacy nie znajdują ofert w swoich okolicach
Dla pracownika
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Mniej mieszkań z drugiej ręki. Zmiany na rynku nieruchomości
Nieruchomości
wieś, Polska, budynki, zima
Popularny w Polsce program dopłat przejdzie kolejną zmianę
Pieniądze
Szwajcaria, góry, lodowce
"Zakochane na śmierć". Zgubny wpływ nowego trendu
Turystyka
Inwestor, giełda, broker, trader
"To może to być jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku"
Wiktor Knowski
apteka, leki, farmaceuta
NFZ ostrzega. "Obiecują rzekomą refundację"
Tech
shutterstock_2360570399
Tego nie było od lat 90. Branża czeka na 100-latkę
Ze świata
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Umowa UE-Mercosur. Parlament za klauzulą ochronną
Ze świata
paczki paczek shutterstock_2268773341
Ile kosztują pączki? Tyle zapłacimy w tłusty czwartek
Handel
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
Tech
shutterstock_2410081247
137 lat czekania. Najbiedniejsi utknęli w miejscu
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica