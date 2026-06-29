Tech USA ograniczają dostęp do AI. Austria chce ściągnąć Anthropic do Europy Oprac. Jan Sowa |

Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Austria zaproponowała, by Unia Europejska rozważyła ulokowanie Anthropic na terenie Wspólnoty. To odpowiedź na działania Stanów Zjednoczonych, które mają ograniczać cudzoziemcom dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji tej firmy.

W liście do unijnej komisarz ds. technologii Henny Virkkunen, opublikowanym przez austriacki rząd, sekretarz stanu ds. cyfryzacji Alexander Proell napisał, że ważne jest, aby Europa nie została odcięta od kluczowych innowacji.

"Wspólnie zbadajmy strategiczne ulokowanie i zaangażowanie Anthropic w Unii Europejskiej. Z pewnością prawa, dostępem do rynku, kapitałem i zestawem wartości, który odpowiada tej firmie" - napisał Proell w liście.

Austriacki polityk nie sprecyzował, w jaki sposób taki krok miałby zostać przeprowadzony. Przyznał też, że mogą pojawić się wątpliwości co do tego, czy jest to możliwe.

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Europa chce suwerenności technologicznej

Proell przekonywał jednak, że najważniejsze pytanie nie dotyczy skali trudności, lecz ambicji Europy w obszarze nowych technologii.

- Prawdziwe pytanie nie brzmi, czy to łatwe. Pytanie brzmi, czy my, Europejczycy, jesteśmy gotowi być architektami naszej technologicznej przyszłości, czy też chcemy pozostać jedynie administratorami decyzji podejmowanych gdzie indziej - napisał.

Austriacka propozycja pojawia się w momencie, gdy Europa coraz mocniej szuka sposobów na uniezależnienie się od technologii ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej w tym miesiącu Komisja Europejska zaproponowała regulacje, które mają pobudzić rozwój unijnego rynku chmury, sztucznej inteligencji i półprzewodników. Ich celem jest także ograniczenie zależności od amerykańskich koncernów technologicznych. Bruksela przedstawiła te plany mimo krytyki ze strony rządu USA, który sprzeciwia się unijnym działaniom wobec tamtejszej branży.

Anthropic nie odpowiedziało na prośbę o komentarz w sprawie austriackiej propozycji.

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