Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

USA ograniczają dostęp do AI. Austria chce ściągnąć Anthropic do Europy

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Anhtropic Claude AI
Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Austria apeluje, by Unia Europejska rozważyła ściągnięcie Anthropic. Jest to pokłosie wprowadzonych ograniczeń w USA w dostępie do zaawansowanych modeli AI.

Austria zaproponowała, by Unia Europejska rozważyła ulokowanie Anthropic na terenie Wspólnoty. To odpowiedź na działania Stanów Zjednoczonych, które mają ograniczać cudzoziemcom dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji tej firmy.

W liście do unijnej komisarz ds. technologii Henny Virkkunen, opublikowanym przez austriacki rząd, sekretarz stanu ds. cyfryzacji Alexander Proell napisał, że ważne jest, aby Europa nie została odcięta od kluczowych innowacji.

"Wspólnie zbadajmy strategiczne ulokowanie i zaangażowanie Anthropic w Unii Europejskiej. Z pewnością prawa, dostępem do rynku, kapitałem i zestawem wartości, który odpowiada tej firmie" - napisał Proell w liście.

Austriacki polityk nie sprecyzował, w jaki sposób taki krok miałby zostać przeprowadzony. Przyznał też, że mogą pojawić się wątpliwości co do tego, czy jest to możliwe.

Opór wobec AI wchodzi do polityki. To rodzi istotne zagrożenie
Dowiedz się więcej:

Opór wobec AI wchodzi do polityki. To rodzi istotne zagrożenie

Europa chce suwerenności technologicznej

Proell przekonywał jednak, że najważniejsze pytanie nie dotyczy skali trudności, lecz ambicji Europy w obszarze nowych technologii.

- Prawdziwe pytanie nie brzmi, czy to łatwe. Pytanie brzmi, czy my, Europejczycy, jesteśmy gotowi być architektami naszej technologicznej przyszłości, czy też chcemy pozostać jedynie administratorami decyzji podejmowanych gdzie indziej - napisał.

Austriacka propozycja pojawia się w momencie, gdy Europa coraz mocniej szuka sposobów na uniezależnienie się od technologii ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej w tym miesiącu Komisja Europejska zaproponowała regulacje, które mają pobudzić rozwój unijnego rynku chmury, sztucznej inteligencji i półprzewodników. Ich celem jest także ograniczenie zależności od amerykańskich koncernów technologicznych. Bruksela przedstawiła te plany mimo krytyki ze strony rządu USA, który sprzeciwia się unijnym działaniom wobec tamtejszej branży.

Anthropic nie odpowiedziało na prośbę o komentarz w sprawie austriackiej propozycji.

OGLĄDAJ: "To naprawdę przeraża przeciwnika". Jak duże znaczenie mają F-35 w Polsce?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
44 min
pc
Prof. Motyka: Zełenski zrzucił porozumienie ze stołu. "Od tego już nie będzie ucieczki"
TVN24
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Źródło: Reuters
Tagi:
AnthropicClaudeAISztuczna inteligencja
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Dostawy prądu w czasie upałów. Operator uspokaja
Z kraju
fabryka maszyny produkcja samochody
Wskaźniki jedno, biznes drugie. Rzadkie zjawisko w polskiej gospodarce
Dla firm
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ropa drożeje po nowych atakach na Bliskim Wschodzie
Ze świata
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Opór wobec AI wchodzi do polityki. To rodzi istotne zagrożenie
Tech
Młodzieżowe Słowo Roku
Dzieci kpią z zakazu. Rząd uderza w media społecznościowe
Ze świata
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tankowanie w poniedziałek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
shutterstock_610066631
Czego nie brać do samolotu? To teraz największe zagrożenia pożarowe
Turystyka
upal krakow shutterstock_2645530655
Polska nazwana supermocarstwem. Media o boomie nad Wisłą
Turystyka
Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Płaca minimalna w górę od lipca
Z kraju
shutterstock_1014403417
Za wysoka temperatura wody w rzece. Natychmiastowa reakcja elektrowni
Ze świata
Karol Nawrocki
Pokłosie trzech wet. Polska 2050 ma negocjować z kancelarią prezydenta
Z kraju
zlote tarasy warszawa - Nataly Reinch shutterstock_740229268
Gdzie uciec przed upałem? Lekarz wskazuje rozwiązanie
Handel
Donald Trump
Trump pokazał nowy paszport USA
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto
zlote tarasy shutterstock_1159549003_1
Handel w trakcie upału. Jedyna taka niedziela w czerwcu
Handel
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Polska przestaje być tania. Nowe dane o cenach
Z kraju
shutterstock_2608876927
Były członek RPP: nie jesteśmy w stanie wprowadzić euro
Z kraju
Polski paszport
"Plan B" na wypadek wojny. Jak paszporty zabezpieczają przyszłość
Alicja Skiba
KIJOW shutterstock_2131674583_1
Ponad 160 umów Ukrainy po konferencji w Polsce
Ze świata
Donald Trump
100 procent. Trump grozi Europie
Ze świata
eurojackpot wyniki losowania loteria
Potężna wygrana w Eurojackpot
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w weekend
Moto
shutterstock_2299730623
Krótka panika, szybki powrót. "Choć na chwilę wyrwać się z domu"
Maja Piotrowska
paliwo paliwa stacja benzynowa shutterstock_1191986164
Droższe paliwo już w przyszłym tygodniu? Prognozy analityków
Moto
shutterstock_1879258678
Pesa kontynuuje współpracę z Kijowem. Witalij Kliczko ujawnił szczegóły
Z kraju
Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy
Początek nowych kontraktów w Gdańsku. Kowal: biznes jest zadowolony
Z kraju
upał lato gorąco
Dostawy prądu w upały. "Nie wprowadzamy żadnych obowiązkowych ograniczeń"
Z kraju
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Ochrona pracowników w czasie upałów. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie
Dla pracownika
JSW
Problemy finansowe JSW. "Skoro my zaciskamy pasa do krwi, to co poświęca druga strona?"
Z kraju
Szklana Manufaktura - Drezno
Największe cięcia etatów od 89 lat. To nawet 100 tysięcy miejsc pracy
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica