Elon Musk ma nowe cele. Sztuczna inteligencja ma tworzyć gry i filmy

Elon Musk
Max Kidruk: Już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem
Źródło: TVN24
Elon Musk zaprezentował cele swojej firmy xAI. Zapowiedział, że jego sztuczna inteligencja będzie tworzyła gry wideo, które zrewolucjonizują rynek. Ekscentryczny miliarder zadeklarował, że do końca 2026 roku ukaże się gra stworzona w całości przez AI.

Po roku prac nad wirtualnym asystentem Grok w serwisie X miliarder wraca do swojego wcześniejszego pomysłu i obiecuje rewolucję w świecie gamingu dzięki technologii AI. Kino również jest na celowniku Muska.

shutterstock_2623121045
Potężna inwestycja Muska. Mieszkańcy podzieleni
Prezydent Donald Trump udostępnił fake newsa o MedBeds
Łóżko, które leczy... Amerykę. Jak Donald Trump obudził demony
Gabriela Sieczkowska
Elon Musk
Chiński biznes inwestuje w firmę Muska

Elon Musk a gry komputerowe

Najbogatszy człowiek świata szykuje kolejną rewolucję technologiczną, która w najbliższej przyszłości ma przejąć rynek gier wideo i kina. A przynajmniej tak wynika z jego wpisów umieszonych w mediach społecznościowych.

Musk odpowiedział na wpis jednego z użytkowników X, który wieszczy, że w przyszłości gry wideo będą generowane na bieżąco przez Grok. Zapowiedział, że należąca do niego firma xAI "przed końcem przyszłego roku wypuści na rynek wspaniałą grę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję".

Filmy na celowniku Muska

Na tym sny o potędze Elona Muska się nie kończą. Po przejęciu rynku gier wideo rzuci rękawicę przemysłowi filmowemu.

"Przed końcem przyszłego roku Grok będzie tworzył filmy, które co najmniej da się oglądać. Na naprawdę dobre filmy trzeba będzie poczekać do 2027 roku" – napisał miliarder.

Na początku miesiąca, magazyn "Business Insider" informował, że firma xAI zaczęła zatrudniać tzw. nauczycieli gier wideo, którzy za 100 dolarów dziennie trenowali sztuczną inteligencję w zakresie koncepcji projektowych, mechaniki i narracji. Już w lutym xAI było w stanie wygenerować proste gry takie jak "Tetris", miało jednak kłopot z tworzeniem efektów dźwiękowych retro.

W wywiadach Musk przedstawia się jako miłośnik gier wideo i przekonuje, że to jego jedyna rozrywka, która pozwala oczyścić mu umysł. Osiągnięcia miliardera w tej dziedzinie nie przekonują graczy i twórców, którzy zarzucają mu liczne manipulacje swoimi wynikami. Musk oskarżany jest także o zatrudnianie innych graczy, by podnosili doświadczenie jego postaci w grach.

Czego można spodziewać się po grach stworzonych pod przewodnictwem Muska?

- Za dużo twórców gier kontrolowanych jest przez duże korporacje. To naprawdę wkurzające, gdy w grach pojawiają się bzdury woke takie jak różnorodność, równość i integracja. Zostawcie gry w spokoju! Nie psujcie sztuki – apelował w trakcie prezentacji xAI. 

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Big techElon MuskAISztuczna inteligencja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica