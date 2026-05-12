Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Sensacyjna oferta odrzucona kupna eBay'a. Możliwe wrogie przejęcie

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
ebay
GameStop z ofertą kupna platformy eBay
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
eBay odrzucił wartą 56 miliardów dolarów ofertę przejęcia złożoną przez GameStop. Zarząd platformy uznał propozycję za "niewiarygodną i nieatrakcyjną", podważając możliwość sfinansowania transakcji przez znacznie mniejszego sprzedawcę gier wideo. Rynek od początku sceptycznie oceniał szanse powodzenia przejęcia.

GameStop, którego wartość rynkowa wynosi około 12 miliardów dolarów, zaproponował przejęcie eBay za 56 miliardów dolarów w transakcji finansowanej częściowo gotówką, a częściowo akcjami. Inwestorzy i analitycy od początku kwestionowali możliwość doprowadzenia takiego przejęcia do końca.

GameStop chce przejąć eBay'a

Akcje eBay pozostawały wyraźnie poniżej oferowanej ceny 125 dolarów za akcję od momentu przedstawienia propozycji. We wtorek przed rozpoczęciem sesji papiery eBay traciły 1 proc., a GameStop spadał o 4 proc.

Przewodniczący rady nadzorczej eBay Paul Pressler poinformował, że spółka nie zamierza zaakceptować propozycji. - Doszliśmy do wniosku, że państwa propozycja nie jest ani wiarygodna, ani atrakcyjna - oświadczył Pressler.

- Zarząd eBay jest przekonany, że spółka pod obecnym kierownictwem jest dobrze przygotowana do dalszego napędzania trwałego wzrostu - dodał.

Gigant szykuje ofertę za eBay. Możliwe wrogie przejęcie
Dowiedz się więcej:

Gigant szykuje ofertę za eBay. Możliwe wrogie przejęcie

Możliwe wrogie przejęcie eBay'a

Odrzucenie oferty może jednak doprowadzić do próby wrogiego przejęcia. Dyrektor generalny GameStop Ryan Cohen zapowiadał wcześniej, że jest gotów skierować ofertę bezpośrednio do akcjonariuszy eBay, między innymi poprzez zwołanie specjalnego zgromadzenia.

Cohen twierdził, że dysponuje listem intencyjnym dotyczącym finansowania dłużnego o wartości 20 miliardów dolarów od TD Bank. Finansowanie miałoby jednak zależeć od utrzymania przez połączoną spółkę ratingu inwestycyjnego. Agencja Moody’s oceniła w ubiegłym tygodniu, że transakcja byłaby negatywna kredytowo dla eBay.

Szef GameStop przekonywał również, że połączenie obu firm pozwoliłoby ograniczyć koszty i stworzyć większe przedsiębiorstwo zdolne skuteczniej rywalizować z Amazonem. Według Cohena sieć 600 sklepów GameStop w USA mogłaby zostać wykorzystana jako fizyczne zaplecze dla eBay.

Kontrowersje wokół planu Cohena

Propozycja przejęcia wywołała duże zainteresowanie zarówno na rynku fuzji i przejęć, jak i wśród inwestorów detalicznych. Ryan Cohen pozostaje dla części z nich symbolem rajdu akcji GameStop z 2021 roku, który doprowadził do ogromnych strat funduszy hedgingowych, w tym Melvin Capital.

Nie wszyscy akcjonariusze GameStop poparli jednak pomysł przejęcia. Michael Burry, znany z filmu "The Big Short", sprzedał swoje akcje spółki po ogłoszeniu oferty. Ostrzegał, że transakcja mogłaby nadmiernie zadłużyć GameStop i rozwodnić udziały akcjonariuszy.

Choć obie firmy sprzedają kolekcjonerskie produkty, takie jak karty kolekcjonerskie, ich modele biznesowe znacząco się różnią. eBay zarabia głównie na pobieraniu opłat za łączenie kupujących i sprzedających online bez utrzymywania własnych zapasów, natomiast GameStop kupuje towary hurtowo i odsprzedaje je poprzez sieć sklepów stacjonarnych.

Legendarny inwestor sprzedaje akcje firmy po zuchwałej próbie przejęcia
Dowiedz się więcej:

Legendarny inwestor sprzedaje akcje firmy po zuchwałej próbie przejęcia

Pieniądze

Niezręczny wywiad w CNBC

Wall Street od początku z zaskoczeniem i nieufnością reagował na ofertę Cohena, zastanawiając się, w jaki sposób GameStop miałby przejąć firmę czterokrotnie większą od siebie.

Podczas wywiadu dla CNBC Cohen, ubrany w czarną skórzaną kurtkę i T-shirt, nie przedstawił szczegółowego planu finansowania transakcji. Pytany o źródła finansowania odpowiedział jedynie, że przejęcie zostałoby opłacone gotówką i akcjami, co doprowadziło do niezręcznych chwil ciszy w trakcie rozmowy.

Cohen zadeklarował również w liście do rady nadzorczej eBay, że po połączeniu firm objąłby stanowisko dyrektora generalnego i zrezygnowałby z pensji, premii gotówkowych oraz odpraw.

40-letni miliarder zdobył rozpoznawalność po współzałożeniu i sprzedaży internetowego sklepu zoologicznego Chewy. Następnie zainwestował w GameStop w czasie, gdy wycena spółki wynosiła około 250 milionów dolarów.

W 2021 roku został przewodniczącym rady nadzorczej GameStop, a po zwolnieniu wybranego przez siebie prezesa - byłego menedżera Amazona - w czerwcu 2023 roku objął również funkcję dyrektora generalnego.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaGameStopeBay
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Canberra
Znoszą ulgi, żeby dać młodym szanse na mieszkanie
Ze świata
Ursula von der Leyen
Von der Leyen: To Europa, a nie Big Tech-y, ustala zasady ochrony dzieci
Tech
Meta
Unijny trybunał po stronie wydawców. Platformy mają płacić za treści
Ze świata
Netflix ma ponad 50 mln abonentów w ponad 40 krajach
Gigant streamingu chwali się wynikami. Ogromne zyski platformy
Tech
Dua Lipa
Dua Lipa pozywa Samsunga. Stanowisko giganta
Tech
Samolot Enter Air z powodu usterki krąży nad Nowym Sączem
Polska linia lotnicza zapowiada ekspansję. Chce przejąć biuro podróży
Turystyka
shutterstock_2466205459
Nawet 2 tysiące miesięcznie. Oto co musisz wiedzieć o rencie z tytułu niezdolności do pracy
Dla pracownika
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Inflacja w USA. Nowe dane
Rynki
shutterstock_2285103671
Kolory znikną z opakowań? Wojna uderza w producentów żywności
Handel
Donald Trump - Xi Jinping (zdjęcie archiwalne)
Spotkanie Trumpa z Xi może wpłynąć na rynek AI i eksport chipów
Tech
Jennifer Siebel Newsom
Wyjątkowa gościni na konferencji Impact'26. TVN24 ze specjalnym cyklem
Z kraju
temat paliwa
Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
shutterstock_2673979929
Umowa OpenAI z Microsoftem. Porozumienie przed możliwym IPO
Tech
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Trwa śledztwo w sprawie Zondacrypto. Setki zabezpieczonych urządzeń
Z kraju
Jarosław Kaczyński
Morawiecki "upokorzył prezesa PiS"
Z kraju
SAFE
Druga odsłona SAFE? "To są rzeczy absolutnie realne"
Z kraju
telefon szpieg hacker
To bank czy oszust? Z tych scenariuszy korzystają przestępcy
Pieniądze
Ilya Sutskever
Wojna o przyszłość OpenAI. Zeznania przeciwko Altmanowi
Tech
polska siec elektryczna shutterstock_2163939947
Raport: Polska wkracza w etap kosztownych inwestycji
Z kraju
ropa paliwa
Ropa drożeje po słowach Trumpa. Napięcie rośnie
Rynki
dziecko telefon szkoła
Ograniczenie mediów społecznościowych. Zakaz do 15. roku życia
Z kraju
Kryptowaluty
Trwa sejmowa debata o regulacji rynku kryptowalut
Z kraju
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Nowy rekord pomimo złych wieści. Zielono na Wall Street
Ze świata
Donald Trump
Trump reaguje na drogie paliwo. Proponuje zawieszenie podatku
Ze świata
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw
Ze świata
KROPKA
Kotula o Zondacrypto: afera PiS, prawicy i dużego pałacu
Z kraju
Netflix
Netflix stanie przed sądem. "Stworzył program do inwigilacji"
Ze świata
PERN
Polska uratuje niemiecką rafinerię? PERN gotowy do dostaw
Ze świata
Beyonce
Sony kupuje gigantyczny katalog utworów. Transakcja na miliardy dolarów
Ze świata
Konflikt Izrael-Palestyna
Unia uderza w osadników i Hamas. Zakaz wjazdu i zamrożone majątki
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica