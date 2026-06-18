Wielki plan Chin. Rząd przyspiesza zmiany
Ministerstwo Handlu w Chinach ogłosiło działania, które mają promować zastosowanie sztucznej inteligencji w sektorze konsumpcji, zarówno w produktach, jak i usługach - podała w czwartek państwowa telewizja CCTV.
AI ma trafić do domów i firm
Resort przekazał, że zapowiedziane rozwiązania mają służyć pogłębieniu integracji AI w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach w całym kraju.
W przypadku konsumpcji dóbr działania mają koncentrować się między innymi na zmianie elektroniki użytkowej z urządzeń funkcjonalnych w inteligentne. Według CCTV jednym z celów jest również rozwój nowego rynku robotów humanoidalnych.
AI w handlu i usługach
Zapowiedziane działania obejmują także sektor usług. Mają odpowiadać na szybkie przenikanie sztucznej inteligencji z handlu detalicznego do usług publicznych oraz usług związanych ze stylem życia.
- Wprowadzenie AI ma przełamać wąskie gardło w konsumpcji usług, ograniczanej przez wysokie koszty pracy i niski poziom standaryzacji - powiedział Lin Jian, zastępca dyrektora instytutu współpracy w handlu międzynarodowym działającego przy ministerstwie.