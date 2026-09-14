Rynki Nagły skok cen. Seria ataków Oprac. Paulina Karpińska |

Trump: nie żałuję wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

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Ceny ropy naftowej w Wielkiej Brytanii wzrosły w poniedziałek do poziomu 108,03 dolarów za baryłkę. Wzrost sięgnął 3,25 proc. w ciągu dnia.

Surowiec drożeje z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tym razem seria ataków dronowych zmusiła Arabię Saudyjską do zamknięcia rurociągu naftowego Wschód-Zachód umożliwiającego eksport ropy z pominięciem blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz.

Mieszkaniec stolicy Jemenu czyta gazetę Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

Ceny ropy ostro w górę

Do gwałtownego wzrostu cen doszło, gdy jemeńskie siły Huti, wspierane przez Iran, przeprowadziły w niedzielę kilka ataków na Arabię Saudyjską oraz zdobyły strategiczną wyspę Perim w cieśninie Bab al-Mandab, rozszerzając w ten sposób swoją kontrolę nad tym szlakiem wodnym - wyjaśnił brytyjski dziennik "Guardian".

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Obawy rynku nasiliły się dodatkowo, gdy państwa Zatoki Perskiej odroczyły zapowiadane na poniedziałek spotkanie z Teheranem, na którym miał być omawiany transport przez Ormuz, cieśninę, którą przed wojną rozpoczętą amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran przepływała piąta część światowego eksportu dostaw ropy naftowej i gazu - dodała gazeta.

- Rynki rozpoczynają tydzień w nastroju defensywnym. Negatywny wpływ na apetyt na ryzyko ma połączenie kolejnej eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie oraz coraz bardziej jastrzębich oczekiwań dotyczących polityki banków centralnych - stwierdziła w rozmowie z "Guardianem" Daniela Hathorn, starsza analityczka rynkowa w Capital.com.