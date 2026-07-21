Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Ropa tanieje pomimo trwającej serii ataków USA w Iranie

ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Majtkowski o cenach na stacjach benzynowych: możemy zobaczyć "ósemkę" z przodu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Na giełdach paliw ropa tanieje we wtorek pomimo kontynuacji serii ataków USA w Iranie. Jednak widmo przekroczenie pułapu 100 dolarów za baryłkę nie zniknęło.

Ceny ropy we wtorek rano kształtowały się następująco:

baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 82,90 USD - niżej o 0,40 proc;

brent na ICE na IX jest wyceniana po 88,62 USD za baryłkę, w dół o 0,67 proc.

Ropa tanieje, chociaż Amerykanie kontynuują serię ataków na Iran.

Amerykańskie siły na razie zakończyły dziesiątą z rzędu noc ataków na ten kraj - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Uderzenia prowadzono przez pięć godzin.

Siły USA zaatakowały m.in. irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej - poinformował CENTCOM, któremu podlegają amerykańskie wojska na Bliskim Wschodzie.

Ponad cztery dolary za galon. Amerykanie słono zapłacą za konflikt
Dowiedz się więcej:

Ponad cztery dolary za galon. Amerykanie słono zapłacą za konflikt

Moto

Z kolei irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej podał, że dwa tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez Ormuz. Dodano, że cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania Stanów Zjednoczonych w regionie.

"My oglądaliśmy mecz, a ktoś inny zarabiał pieniądze"
Dowiedz się więcej:

"My oglądaliśmy mecz, a ktoś inny zarabiał pieniądze"

Moto

Dowództwo USA zapewniło z kolei, że przepływ statków handlowych przez cieśninę Ormuz trwa.

Tymczasem jemeńscy rebelianci Huti ogłosili w poniedziałek, że rozpoczynają blokadę morską Arabii Saudyjskiej.

Iran poprosił też to ugrupowanie, aby przygotowało się do ataków na statki przepływające przez cieśninę Bab al-Mandab, gdyby USA uderzyły w irańską infrastrukturę energetyczną.

Groźby Donalda Trumpa

Groźby pod adresem Iranu kieruje prezydent USA Donald Trump.

Za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje - napisał w poniedziałek prezydent USA. USA potwierdziły śmierć trzech żołnierzy amerykańskich w miniony weekend na Bliskim Wschodzie.

Kolejni żołnierze zginęli na Bliskim Wschodzie. Trump grozi Iranowi
Dowiedz się więcej:

Kolejni żołnierze zginęli na Bliskim Wschodzie. Trump grozi Iranowi

TVN24

"Za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, zapłaci za tę śmierć wielokrotnie! Ten rozkaz został przekazany ministrowi wojny Pete’owi Hegsethowi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danielowi Caine’owi oraz wszystkim dowódcom w wojsku" - napisał Donald Trump w Truth Social.

Mediacje w sprawie konfliktu USA-Iran

Trwają jednak działania dyplomatyczne mające na celu złagodzenie napięcia na Bliskim wschodzie.

Mediatorzy zaproponowali Iranowi deeskalację działań zbrojnych i 10-dniowe zawieszenie broni z USA, co ma pozwolić na znalezienie sposobu na odnowienie rozejmu wynegocjowanego w połowie czerwca - wynika z informacji przekazanych przez wysokiego rangą irańskiego urzędnika.

Również rzecznik MSZ w Teheranie Esmail Baghei poinformował, że służby dyplomatyczne Teheranu "są w ostatnich dniach aktywne".

Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio mówił w poniedziałek, że mimo prowadzonych działań wojennych Waszyngton jest otwarty na rozwiązania dyplomatyczne.

Nowa fala ataków. "Zostało im bardzo niewiele"
Dowiedz się więcej:

Nowa fala ataków. "Zostało im bardzo niewiele"

Ze świata

Iran i USA zawarły w czerwcu, przy mediacji Pakistanu i Kataru, wstępne porozumienie pokojowe, które miało umożliwić stronom wynegocjowanie ostatecznej umowy.

Porozumienie okazało się jednak nietrwałe, m.in. z powodu niejednoznacznego sformułowania zapisów, sprzecznie interpretowanych przez Teheran i Waszyngton. Dotyczyły one m.in. kontroli nad cieśniną Ormuz - kluczowym szlakiem, którym przed obecną wojną transportowano 20 proc. światowego eksportu ropy i gazu, a nad którym kontrolę usiłuje przejąć Iran.

Jaka przyszłość dla cen ropy

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. ostrzegają, że cena ropy Brent może przekroczyć nawet 120 USD za baryłkę do IV kw. 2026 r. jeśli zakłócenia w cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem wodnym dla transportu nośników energii z Zatoki Perskiej, będą się utrzymywać.

Goldman zakłada cenę Brent w IV k. na poziomie 80 USD/b oraz 75 USD/b w 2027 r. o ile nastąpi deeskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
55 min
Karol Nawrocki
Weto Nawrockiego. Z pomocą przyjdzie minister finansów?
TVN24
38 min
Danusia
"Tego się nie robi przez przypadek". Co wydarzyło się przed śmiercią Danusi?
Adrianna Otręba
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaIranUSA
Zobacz także:
senior emeryt shutterstock_2639896625_1
W 2027 roku rząd planuje najniższą dopuszczalną przez przepisy podwyżkę emerytur
Z kraju
Uniwersytet Harvarda
Harvard na celowniku. "Programy i praktyki powiązane z Chinami"
Ze świata
małpki alkohol sklep wódka smakowa wódki
Drożyzna zmienia nawyki. Amerykańska branża alkoholowa stawia na małe butelki
Handel
Donald Trump
Trump uderza w sąsiada. Wprowadza 50-procentowe cła
Ze świata
biuro praca kalkulator finanse shutterstock_2521118415
Gigantyczne bonusy za pozostanie w firmie. Stawka idzie w dziesiątki tysięcy euro
Tech
cukier cukry shutterstock_2209419273
Cukru będzie mniej. Niepokojące dane
Handel
Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży
Płatki kokosowe wycofane ze sprzedaży w popularnej drogerii
Z kraju
Deptak na Trakcie Królewskim
Te województwa przyciągnęły najwięcej turystów
Turystyka
walizki samolot
Wakacje w szczycie sezonu. Nie zapomnij o tych rzeczach
Turystyka
shutterstock_1622946229
Apel do rządu w sprawie kurierów popularnej platformy. "Ukrócić patologię na rynku"
Z kraju
grzyby grzybki narkolyki shutterstock_2310482019
Jad ropuchy ma leczyć depresję. Obiecujące wyniki
Ze świata
maryland usa osiedle dom domy domki nieruchomości ameryka
Wysokie ceny domów mogą zaważyć na wyniku wyborów w USA
Ze świata
Złotówki Pieniądze PLN
Dług Skarbu Państwa w górę. Nowe dane
Z kraju
usa nowy jork stacja benzynowa benzyna paliwo shutterstock_2070783332
Ponad cztery dolary za galon. Amerykanie słono zapłacą za konflikt
Moto
Ryanair
Pasażer został wyssany przez okno. Ryanair tłumaczy awarię
Ze świata
Paczka aliexpress
UE walczy z podróbkami. Rekordowa kara dla chińskiej platformy
Handel
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
"My oglądaliśmy mecz, a ktoś inny zarabiał pieniądze"
Moto
Andy Burnham
Nowy premier Wielkiej Brytanii wprowadzi rewolucję? Oto "manchesteryzm"
Ze świata
shutterstock_388256992
Zyski topnieją, koszty rosną. Trudna sytuacja linii lotniczych
Turystyka
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Kolejna bariera przekroczona. Tak drożeje gaz ziemny
Ze świata
Fabryka, produkty mleczne, linia produkcyjna, mleko
Produkcja w Polsce ostro w górę
Z kraju
ludzie ulica krakow stare miasto polska shutterstock_289616486
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Dla pracownika
Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego
Szpieg w sercu Iranu. Szef dyplomacji komentuje śmierć Chameneiego
Ze świata
ai shutterstock_2413953973_1
W Polsce powstają średnio 34 takie firmy dziennie
Tech
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Zmiana w cenach ropy. Rynki gwałtownie reagują na wieści z Iranu
Ze świata
Norwegia, pożar osiedla w Drammen
"Widok jest wstrząsający"
Ze świata
2026-07-16T022848Z_1_LWD836516072026RP1_RTRWNEV_C_8365-IRAN-CRISIS-USA-CENTCOM-0015
Nowa fala ataków. "Zostało im bardzo niewiele"
Ze świata
Osiedle Koło na Woli. Bloki przy ulicy Górczewskiej
Duża niespodzianka na rynku mieszkań
Nieruchomości
moskwa rosja shutterstock_2532910897_1
Tak Rosjanie unikają coraz wyższych podatków. "To bardzo niepokojący moment"
Ze świata
Praca w upale, Włochy
Upały obniżają efektywność. Eksperci wyliczyli, ile tracimy na wydajności
Dla firm
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica