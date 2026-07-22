Z kraju Tusk ogłasza wielki plan dla kolei. "Ma być najlepsza w Europie" Oprac. Jan Sowa |

Donald Tusk o Zintegrowanej Sieci Kolejowej Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady (...). Nazwaliśmy to Zintegrowaną Siecią Kolejową - powiedział Tusk w środę podczas konferencji prasowej w Warszawie.

W konferencji uczestniczyli także minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz wiceminister Piotr Malepszak.

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Program inwestycyjny nowych linii kolei

Premier poinformował, że program inwestycyjny zakłada budowę 2,7 tysiąca kilometrów linii Kolei Dużych Prędkości oraz ponad 2 tysięcy kilometrów konwencjonalnych szlaków kolejowych. Zmodernizowanych ma zostać również 5,6 tysiąca kilometrów istniejących linii.

Jak przekazał Donald Tusk, pociągi na liniach Kolei Dużych Prędkości będą mogły osiągać maksymalną prędkość 350 kilometrów na godzinę.

Każdy powiat w sieci połączeń

- Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych - zapowiedział szef rządu.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na 1 stycznia 2025 roku w Polsce było 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu.

Premier dodał, że po zakończeniu inwestycji przejazd koleją przez całą Polskę ma zajmować maksymalnie trzy godziny.

800 milionów pasażerów rocznie

Donald Tusk wskazał, że realizacja programu Zintegrowanej Sieci Kolejowej będzie kosztowała "setki miliardów złotych". - Doprowadzimy do tego, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków. To oznacza, że kiedy zakończymy ten wielki projekt ZSK, to w ciągu roku powinniśmy przewieźć blisko 800 milionów pasażerów tu w Polsce - podkreślił Tusk.

Szef rządu zapowiedział także zwiększenie liczby połączeń i rozwój nowoczesnego taboru. - Polska kolej to wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń, zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju i szybciej, bo (...) będziemy mieli najszybszą kolej w Europie - podkreślił Donald Tusk.

Blisko pół miliarda pasażerów w 2027 roku

Według wiceministra infrastruktury polska kolej przewiezie w przyszłym roku blisko pół miliarda pasażerów. - W tym roku to już będzie 470 milionów, o 100 milionów więcej niż w 2023 roku - powiedział Malepszak podczas konferencji na dworcu Warszawa Zachodnia.

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W ocenie wiceszefa Ministerstwa Infrastruktury polska sieć kolejowa ma obecnie "najlepsze parametry" w historii. - Po tej sieci kolejowej jeździ najwięcej pociągów w historii. To jest 7 tys. pociągów dobowo - zaznaczył.

Dariusz Klimczak, Donald Tusk, Piotr Malepszak Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Inwestycje warte 100 miliardów złotych

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że wartość realizowanych obecnie inwestycji na kolei sięga 100 miliardów złotych. - To jest zakup taboru, elektryfikacja linii, dobudowywanie dodatkowych torów, cyfryzacja kolei, ale także wybudowanie parkingu przy dworcu stacji kolejowej, co jest ważnym elementem budowania jeszcze większego potencjału kolei i zachęcania do tego, żeby po prostu pojechać pociągiem do szkoły, do pracy, odwiedzić rodzinę, wyjechać turystycznie - wyliczał Klimczak.

Szef resortu infrastruktury przypomniał, że ogłoszone zostały pierwsze przetargi na Kolej Dużych Prędkości. - Nasz cel jest jasny. Polska kolej ma być najlepsza w Europie, ma mieć najlepsze parametry, być bezpieczna, punktualna i dojeżdżać zarówno do dużych miast, jak i do małych miejscowości - podkreślił.