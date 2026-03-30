Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Rynek wystrzelił po słowach Trumpa o przejęciu irańskiej ropy

ropa pole naftowe shutterstock_678829744
A jeśli cena baryłki ropy dojdzie do 140 dolarów? Andrzej Domański: sytuacja, która pewnie będzie wymagała podjęcia kolejnych działań
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Ceny ropy naftowej wzrosły w poniedziałek, a cena ropy Brent przekroczyła 116 dolarów za baryłkę - donosi CNN. Jak wyjaśnia, to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa o chęci przejęcia irańskiej ropy i zapowiedzi dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Cena ropy Brent wzrosła do 116,5 dolara za baryłkę, po czym lekko spadła. Finalnie wyceniono ją na nieco ponad 115 dolarów, co stanowi wzrost o 2,3 proc.

Cena ropy WTI wzrosła o 1,4 proc. do 101 dolarów za baryłkę.

Ceny ropy naftowej wzrosły w marcu o ponad 50 procent z powodu wojny USA i Izraela z Iranem. W piątek cena ropy Brent zamknęła się na poziomie 112,57 dolara - najwyższym od 2022 roku. Zanim Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, cena ropy Brent wynosiła około 73 dolary za baryłkę.

Analityk: wpływ na rynek staje się coraz poważniejszy

"Wciąż nie ma oznak wyraźnego zakończenia konfliktu, a biorąc pod uwagę liczne nagłówki, inwestorzy wciąż obawiają się kolejnej eskalacji" - skomentował w poniedziałkowej notatce Jim Reid, dyrektor ds. globalnych badań makroekonomicznych w Deutsche Bank. Według niego "wpływ na rynek staje się coraz poważniejszy", ponieważ "inwestorzy wyceniają możliwość przedłużającego się konfliktu".

Podkreślił, że indeks S&P 500 spada już piąty tydzień z rzędu, co jest najdłuższą serią spadków od 2022 r., kiedy to globalna gospodarka zmagała się z podobnym ryzykiem wyższej inflacji i niższego wzrostu gospodarczego.

W poniedziałek rynki azjatyckie zamknęły się spadkami przy dużej wyprzedaży w Seulu i Tokio. Rynki europejskie odnotowały niewielki wzrost w handlu porannym, a amerykańskie kontrakty terminowe również wskazywały na nieco mocniejsze otwarcie.

Trump: najbardziej podoba mi się pomysł przejęcia irańskiej ropy

W niedzielę Financial Times opublikował wywiad z prezydentem Donaldem Trumpem, w którym powiedział on, że chce "przejąć ropę z Iranu", a także, że mógłby przejąć wyspę Chark, która obsługuje około 90 procent eksportu ropy z tego kraju.

Źródło: PAP

- Szczerze mówiąc, najbardziej podoba mi się pomysł przejęcia irańskiej ropy, ale niektórzy głupcy w USA pytają, "po co to robicie?". Ale to głupcy - powiedział.

Trump: najbardziej podoba mi się ten pomysł
Dowiedz się więcej:

Trump: najbardziej podoba mi się ten pomysł

TVN24

Trump porównał ten ewentualny ruch do działań USA w Wenezueli, w której Stany Zjednoczone zamierzają "na czas nieokreślony" kontrolować przemysł naftowy po schwytaniu autorytarnego przywódcy Nicolasa Maduro w styczniu.

Trump o negocjacjach z Iranem: bardzo dobre

Trump odniósł się także w niedzielę na pokładzie samolotu Air Force One do negocjacji z Iranem. Powiedział, że Stany Zjednoczone prowadzą "bardzo dobre" negocjacje z Iranem, a Teheran zgodził się na "większość" 15-punktowej listy żądań Waszyngtonu dotyczących zakończenia wojny. 

Trump: Iran negocjuje. Media o "15-punktowym planie"
Dowiedz się więcej:

Trump: Iran negocjuje. Media o "15-punktowym planie"

TVN24

Irańscy urzędnicy wyrażali wcześniej sceptycyzm wobec planu, który prawdopodobnie obejmuje zobowiązanie do nierozwijania broni jądrowej, a także przekazania irańskiego wysoko wzbogaconego uranu i ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.

Ministrowie spraw zagranicznych Pakistanu, Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Turcji również pracują nad zakończeniem wojny. Urzędnicy zebrali się w niedzielę na spotkaniu, które, jak określił minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar, było "bardzo produktywne". Dodał, że Pakistan będzie ułatwiał rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w "najbliższych dniach".

Tysiące amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie

Tymczasem Stany Zjednoczone wysłały w ciągu ostatniego tygodnia tysiące żołnierzy na Bliski Wschód, a Mohammad Bagher Ghalibaf, przewodniczący irańskiego parlamentu, oskarżył w niedzielę Stany Zjednoczone o "potajemne planowanie inwazji lądowej", jednocześnie zapowiadając negocjacje. Powiedział również, że siły teherańskie "czekają" na wojska amerykańskie.

Huti dołączają do wojny. Desant żołnierzy USA, są ich tysiące
Dowiedz się więcej:

Huti dołączają do wojny. Desant żołnierzy USA, są ich tysiące

WOJNA NA BLISKIM WSCHODZIE

Obawy o zaostrzenie walk nasiliły się, gdy w weekend do konfliktu przyłączyli się wspierani przez Iran bojownicy Huti w Jemenie, którzy w sobotę rozpoczęli ataki na Izrael. Rebelianci mogą zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, wąskie gardło łączące Morze Czerwone z globalnymi liniami żeglugowymi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaKonflikt na Bliskim Wschodzie
Zobacz także:
pap_20260310_14J
Cena maksymalna na stacjach paliw. Jest komunikat
Z kraju
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Zmiana w fakturowaniu. KSeF wchodzi w kolejny etap
Z kraju
sklep market dyskont biedronka warzywa, Biedronka shutterstock_2385722951_1
Biedronka i Lidl pod lupą UOKiK-u. "Klienci mogli mieć problem"
Handel
ZIELINSKA
Orlen tnie ceny paliw w hurcie
Z kraju
blok blokowisko wielka plyta shutterstock_2598063885
Młodzi z seniorami pod jednym dachem. Ruszył innowacyjny program
Ze świata
Prezydent Donald Trump
"Nie mam z tym problemu". Trump zezwolił Rosji na dostawę ropy
Ze świata
Stacja paliw
Niższa akcyza, tańsze paliwo. Rozporządzenie weszło w życie
Z kraju
sklejka na 2
Spór na szczycie irańskich władz
Ze świata
shutterstock_2487688387 Widok z lotu ptaka na samochód driftujący z góry, Samochód wyścigowy driftujący z mnóstwem dymu z palonych opon na torze wyścigowym, Dwa samochody driftujące na asfaltowym torze wyścigowym
Nawet 2500 złotych mandatu. Od poniedziałku rosną kary za drift
Moto
GettyImages-2268351444
"Aspirujący dyktator", "pomarańczowy klaun". Miliony ludzi wyszły na ulice
Ze świata
Katamarany z pomocą humanitarną dla Kuby
Odnalezione katamarany z pomocą humanitarną dotarły do Hawany
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data
Handel
HEgCErGWgAAQaDN
Ukraina zawarła umowę z dwoma krajami
Ze świata
hawana kuba shutterstock_2708972419
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia dla egzotycznego kierunku
Z kraju
jaja jajka wielkanoc pieniadze shutterstock_2283619677
Dodatkowy dzień na świąteczne zakupy
Z kraju
sen zegarek shutterstock_2674805173
Tej nocy przestawimy zegarki
Z kraju
Lotnisko w Barcelonie
Możliwe opóźnienia lotów i problemy z bagażem. Strajk na 12 lotniskach
Ze świata
Z Grindra, który jest przeznaczony dla mniejszości homoseksualnej, codziennie na całym świecie korzysta ponad 3,6 miliona osób
ZUS a pary jednopłciowe. Jest oświadczenie po ważnym wyroku
Z kraju
pap_20250530_1ZH
Trump rozmawiał z premierem Indii. Do rozmowy dołączył Musk
Ze świata
Kash Patel
Powiązani z Iranem hakerzy włamali się na maila szefa FBI
Ze świata
Moskwa, Kreml
"Szkarłatny łabędź" kontra cenzura sieci. Kreml grozi protestującym
Ze świata
Komisja Europejska
Cyberatak na platformę KE. Mogły zostać pozyskane dane
Tech
pap_20260310_14J
Kiedy obniżki cen paliw? Minister o kolejnych krokach
TVN24
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie cen paliw
Z kraju
Piotr Serafin
Serafin ostro o SAFE: nie mamy czasu do stracenia
Z kraju
pap_20250925_1UW
Polska z najlepszym wynikiem w NATO. Za nami nawet USA
Z kraju
Donald Trump
Podpis Trumpa na dolarach. Pierwszy prezydent w historii
Ze świata
shutterstock_2180301073
Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"
Z kraju
Meta, Google, YouTube, Instagram
Meta i Google uznane za winne. "Złożymy apelację"
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica