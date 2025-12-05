"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?

Logo TVN24
Rząd znalazł pieniądze na wyższe wydatki na obronność w bankach. I nic dziwnego, że te reagują nerwowo. - Są dziś trochę jak pączki w maśle. Osiągają bardzo wysokie zyski na aktywach, które "dostały w naturze" w wyniku wysokich stóp procentowych - mówi TVN24+ Michał Możdżeń z Polskiej Sieci Ekonomii. - Nie mam wątpliwości, że koszty zostaną przerzucone na klientów - komentuje ekonomista Akademii WSB Marek Zuber.Artykuł dostępny w subskrypcji

W piątek prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę podwyższającą CIT dla banków. Stawka wyniesie 30 proc. w 2026 roku, 26 proc. w 2027 roku i 23 proc. od 2028 roku. W ustawie znalazły się także obniżki tzw. podatku bankowego.

Nie jest zaskoczeniem, że przepisy nie spodobały się sektorowi. - Decyzję prezydenta oceniamy negatywnie. Mamy do czynienia z ustawą niezgodną z konstytucją - komentuje prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek, cytowany w komunikacie organizacji. Dodaje, że trudno zrozumieć, dlaczego inne bardziej rentowne branże nie mają być także dodatkowo opodatkowane w związku z większymi wydatkami na obronność.

Banki przekonują, że zmiany oznaczają niższe dywidendy, wolniejsze budowanie kapitału i "obniżenie potencjału kredytowego", co ich zdaniem może spowolnić gospodarkę. Krótko mówiąc: banki będą miały mniej na kredyty.

Opodatkowanie "manny z nieba"

Z taką argumentacją nie zgadza się dr Michał Możdżeń z Polskiej Sieci Ekonomii i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – Argument, że podatek obniży zdolność banków do udzielania kredytów, jest kompletną abstrakcją. Banki dziś po prostu czekają na kredytobiorców. Marże są stabilne i satysfakcjonujące, stopy wciąż relatywnie wysokie - mówi w rozmowie z TVN24+.

Według danych NBP banki w Polsce w 2024 roku miały ponad 40 mld zł zysku. W roku 2025 wynik na poziomie przekraczającym 40 mld został osiągnięty już na koniec października.

Możdżeń wskazuje, że obecne zyski to efekt decyzji NBP o podwyżkach stóp, a nie naturalnego cyklu ekonomicznego. - Z tego powodu banki uzyskały nadzwyczajne zyski, tę "mannę z nieba" - dodaje. Ekonomista już wcześniej zgłaszał postulat opodatkowania nadmiarowych zysków banków i proponował tu własny konkretny mechanizm.

Zwraca też uwagę, że znaczna część dywidend i tak jest - jak to określa - "transferowana za granicę".

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
