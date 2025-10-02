"To pułapka". Największy bank w Polsce ostrzega

Czy Polska jest w stanie obronić się przed rosyjskimi cyberatakami? Gawkowski: mamy zdolności Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Oszuści podszywają się pod nasz bank - dzwonią do naszych klientów i wysyłają SMS-y z linkiem do pobrania fałszywej aplikacji" - napisał PKO BP w komunikacie.

PKO BP ostrzega klientów

Bank wyjaśnił, że najpierw oszuści dzwonią do klientów, podają się za pracownika albo wysyłają wiadomość o rzekomych problemach z aktualizacją oprogramowania. Potem ofiara otrzymuje link prowadzący do fałszywej strony lub sklepu z aplikacjami, gdzie ma pobrać złośliwy program.

Ostatnim krokiem jest prośba o weryfikację tożsamości poprzez przyłożenie karty płatniczej do telefonu i wpisanie PIN-u. W rzeczywistości to malware - złośliwe oprogramowanie, które natychmiast kradnie wrażliwe informacje i umożliwia złodziejom przejęcie kontroli nad kontem.

"Pamiętaj! Nasz pracownik nie prosi o przykładanie karty do telefonu ani wpisanie PIN-u karty w aplikacji. Jeśli masz wątpliwości, z kim rozmawiasz, możesz potwierdzić tożsamość naszego pracownika w aplikacji IKO" - podkreślił bank.

🔁 Udostępnij i ostrzeż znajomych! ⚠️ Oszuści podszywają się pod nasz bank – dzwonią do naszych klientów i wysyłają... Posted by PKO Bank Polski on Thursday, October 2, 2025 Rozwiń

Jak się nie dać oszukać

PKO BP zalecił, by w celu uniknięcia takich zagrożeń, kierować się kilkoma podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Przede wszystkim ignorować wszelkie podejrzane linki i załączniki w wiadomościach - oficjalne komunikaty banku nigdy nie zawierają odsyłaczy ani plików do otwarcia, dlatego źródło powinno być zawsze weryfikowane samodzielnie.

Aplikacje należy pobierać wyłącznie z autoryzowanych platform, takich jak Google Play, App Store czy HUAWEI AppGallery, co pozwoli uniknąć fałszywych wersji. W przypadku smartfonów obsługujących odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy, funkcje te należy włączyć do autoryzacji transakcji zbliżeniowych – stanowi to dodatkową warstwę ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

Kluczowe jest także to, by nie instalować oprogramowania z nieznanych źródeł, zwłaszcza na urządzeniach używanych do logowania w banku, bez względu na perswazje rozmówcy.

W przypadku podejrzenia zainstalowania podejrzanego programu należy niezwłocznie zastrzec kartę płatniczą i skontaktować się z bezpłatną infolinią.

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł. Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

Nieustanna ofensywa oszustów

Niedawno też CSIRT KNF ostrzegał klientów PKO BP przed oszustami podszywającymi się pod bank i kuszącymi fałszywymi inwestycjami.

Wcześniej zespół informował o oszustach podszywających się pod portal eBilet.pl, a CERT Polska ostrzegał przed fałszywymi kodami CAPTCHA na stronach internetowych.

"Uchrońcie się przed utratą pieniędzy i pamiętajcie o dokładnej weryfikacji adresu strony internetowej, na której się znajdujecie" - apelował przy innej okazji CSIRT KNF. Informował wtedy o nowych fałszywych domenach, pod którymi przestępcy podszywają się pod banki.

- Cyberprzestępcy coraz częściej stosują techniki typosquattingu i squattingu domenowego - zaznaczyła z kolei doktor Katarzyna Kamińska z Politechniki Warszawskiej.

Czytaj więcej: Typosquatting i squatting. "Użytkownik może nie zauważyć"

OGLĄDAJ: TVN24 HD