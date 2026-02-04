Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Adam Glapiński o inflacji w Polsce Źródło: TVN24

Na poprzednim posiedzeniu RPP również nie obniżyła stóp procentowych. Stopa referencyjna pozostała na poziomie 4 proc. Rada sygnalizowała wówczas, że jej dalsze decyzje będą uzależnione od danych o inflacji i aktywności gospodarczej.

Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu - o 25 punktów bazowych. Natomiast w całym 2025 r. stopy obniżono łącznie o 175 punktów bazowych z poziomu 5,75 proc.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

- stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej;

- stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej;

- stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej.

Stabilny złoty po decyzji RPP

Główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień skomentował na platformie X, że złoty zyskał dzięki decyzji RPP, co świadczy o stabilności naszej waluty.

"Złoty nieco zyskuje po decyzji RPP, która pozostawiła stopy bez zmian -> decyzja kompletnie zrozumiała, a do tego wyraźnie komunikowana (obniżka ew, po projekcji). Niesamowita jest stabilność PLN wobec globalnych zawirowań - doceniajmy!" - podkreślił.

"Bez ruchu na stopach... #RPP utrzymała stopy procentowe NBP - stopa referencyjna pozostaje na poziomie 4,0%, zgodnie z oczekiwaniami rynku" - skomentowali analitycy Alior Banku.

W czwartek 5 lutego o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

