Konflikt w Iranie kluczowy dla decyzji w sprawie stóp procentowych

- Zdecydowanie musimy zapomnieć o dalszych obniżkach stóp procentowych dopóki wojna będzie trwała. Zakończenie wojny ponownie otworzy możliwość powrotu do dyskusji o obniżkach - powiedział Wnorowski.

Istotny czas trwania konfliktu

RPP w tym tygodniu zdecydowała o obniżce stóp o 25 pb.

Według Wnorowskiego im dłużej będzie trwała wojna, tym trudniej będzie ocenić jej wpływ na inflację i gospodarkę Polski.

Dodał, że obniżka w tym tygodniu była częściowo oparta na obawie, że pozostawienie ich bez zmian wyśle kolejny niepokojący sygnał rynkom finansowym.

- Jeśli chodzi o stopę docelową na 2026 rok - prawdopodobieństwo, że osiągnie ona poziom 3,25-3,5 proc., o którym ostatnio donosiły media, drastycznie spadło - powiedział Wnorowski.

Możliwa nawet podwyżka

Wnorowski powiedział, że gwałtowny wzrost globalnego kryzysu energetycznego może pobudzić inflację powyżej celu banku centralnego, co oznacza, że decydenci muszą zachować ostrożność i nie mogą wykluczyć żadnego scenariusza, w tym podwyżki stóp procentowych.

- Postawa wyczekująca jest teraz bardziej uzasadniona niż w poprzednich miesiącach - powiedział.

Opracował Wiktor Knowski