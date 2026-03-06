Logo TVN24
Pieniądze

Konflikt w Iranie kluczowy dla decyzji w sprawie stóp procentowych

Adam Glapiński
Cielma: skala irańskich ataków pociskami balistycznymi i dronami spada
Źródło: TVN24
Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa już od niemal tygodnia, a jego efekty będziemy mogli pośrednio odczuć również nad Wisłą. - Polska prawdopodobnie powstrzyma się od obniżek stóp do czasu zakończenia konfliktu w Iranie - powiedział w wywiadzie dla agencji Bloomberg członek Rady Polityki Pieniężnej Henryk Wnorowski.

- Zdecydowanie musimy zapomnieć o dalszych obniżkach stóp procentowych dopóki wojna będzie trwała. Zakończenie wojny ponownie otworzy możliwość powrotu do dyskusji o obniżkach - powiedział Wnorowski.

Istotny czas trwania konfliktu

RPP w tym tygodniu zdecydowała o obniżce stóp o 25 pb.

Według Wnorowskiego im dłużej będzie trwała wojna, tym trudniej będzie ocenić jej wpływ na inflację i gospodarkę Polski.

Dodał, że obniżka w tym tygodniu była częściowo oparta na obawie, że pozostawienie ich bez zmian wyśle kolejny niepokojący sygnał rynkom finansowym.

- Jeśli chodzi o stopę docelową na 2026 rok - prawdopodobieństwo, że osiągnie ona poziom 3,25-3,5 proc., o którym ostatnio donosiły media, drastycznie spadło - powiedział Wnorowski.

Z kraju
Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu wróciła do kraju

Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu wróciła do kraju

TVN24

Możliwa nawet podwyżka

Wnorowski powiedział, że gwałtowny wzrost globalnego kryzysu energetycznego może pobudzić inflację powyżej celu banku centralnego, co oznacza, że decydenci muszą zachować ostrożność i nie mogą wykluczyć żadnego scenariusza, w tym podwyżki stóp procentowych.

- Postawa wyczekująca jest teraz bardziej uzasadniona niż w poprzednich miesiącach - powiedział.

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

IranStopy procentoweRPP
