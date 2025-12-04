Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Czy to koniec obniżek stóp? Glapiński mówi o strategii "wait and see"

Adam Glapiński
Prezes NBP: wszelkie prognozy wskazują na utrzymywanie się inflacji na poziomie zgodnym z celem NBP w kolejnych latach
Źródło: youtube.com/NBP
Wszelkie prognozy wskazują na utrzymywanie się inflacji u progu celu 2,5 proc. w najbliższych latach - powiedział w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zdaniem szefa banku centralnego Rada Polityki Pieniężnej przejdzie w stan "wait and see", a dopiero potem przystąpi do dalszych obniżek stóp.

Prezes NBP przekazał, że na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych, w tym stopy referencyjnej — do poziomu 4,0.

- Dziś nikt nie ma wątpliwości, że osiągnęliśmy sukces. Przywróciliśmy inflację do celu. Wynosi 2,4 proc., czyli minimalnie poniżej środka naszego celu 2,5 proc. To jest moment na wypicie szampana - podkreślił Glapiński.

- Co więcej inflacja spadła znacznie spadła ze szczytowego poziomu 12 proc. w lutym 2023 roku do 3 proc. obecnie. To jest powód do zadowolenia dla wszystkich Polaków. Dzisiaj wszyscy możemy się cieszyć stabilnością cen - powiedział.

Jak dodał, ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznał, że odpowiednia polityka NBP sprawiła, że inflacja wróciła do celu i że odbyło się to "przy ograniczonych kosztach makroekonomicznych".

- Obyło się bez dużego odsetka bankructw i znacznego wzrostu bezrobocia - zaznaczył.

Nie ma perspektyw na obniżki stóp

Pytany podczas konferencji prasowej, czy prawdopodobne jest obniżanie stóp procentowych w styczniu i lutym 2026 r, wskazał, że Rada Polityki Pieniężnej "nie ma w tej chwili takiej perspektywy" i nie zobowiązuje się do żadnych działań w tym zakresie.

- Myślę, że Rada będzie chciała przejść w stan "wait and see". Zobaczyć, jak zadziałają wszystkie obniżki stóp procentowych, których dokonaliśmy; jaka to jest dynamika, a potem przystąpić do dalszych obniżek – poinformował.

Spadek kosztów obsługi długu

Jak zauważył, dzięki obniżkom stóp procentowych o 175 punktów bazowych w 2025 r. koszty obsługi długu publicznego spadły o 25 mld zł w ciągu dwóch lat.

- To istotna nasza pomoc i duża ulga dla finansów publicznych, choć to nie jest cel działań NBP. To uboczny, korzystny skutek wynikający z realizacji naszego głównego celu, czyli redukcji inflacji do celu - stwierdził Glapiński.

- To istotna nasza pomoc i duża ulga dla finansów publicznych, choć to nie jest cel działań NBP. To uboczny, korzystny skutek wynikający z realizacji naszego głównego celu, czyli redukcji inflacji do celu - stwierdził Glapiński.

Jak dodał szef banku centralnego, obecnie utrzymują się pozytywne tendencje w gospodarce, jest stosunkowo wysoki wzrost i niska inflacja oraz malejące impulsy inflacyjne ze strony rynku pracy, gdzie spadła dynamika płac i w związku ze spadkiem zatrudnienia w przedsiębiorstwach spada presja na płace.

Wpływ dezinflacyjny importu z Chin

Glapiński zastrzegł jednak, że istnieją pewne zagrożenia dla inflacji. Wymienił ciągle podwyższoną, mimo spadku, dynamikę cen usług czy nadchodzącą kumulację wydatkowania środków unijnych, co może wywołać wzrost popytu i podwyższyć nieco presję inflacyjną.

Jako "największą słabość polskich finansów" wskazał jednak wysoki deficyt sektora finansów publicznych, który w tym roku ma się zbliżyć do 7 proc. PKB. - W przyszłym roku ma być nieco mniejszy, ale dalej bardzo wysoki. Ogranicza to przestrzeń do luzowania polityki pieniężnej, a utrzymujący się wysoki deficyt finansów publicznych wyraźnie zwiększa dług publiczny - ocenił Glapiński.

Jak zwrócił uwagę, "istnieje też wiele niespodziewanych czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na presję inflacyjną".

- Dziś globalne ceny surowców i sytuacja na rynkach finansowych nie napędzają inflacji w Polsce. Jednak sytuacja może się zmienić - podkreślił.

- Z drugiej strony, co jest korzystne, widzimy sygnały dezinflacyjnego wzrostu importu z Chin i w Polsce i w krajach europejskich. Narastający import tanich towarów z Chin powoduje lekkie obniżenie wskaźników inflacji. Obserwujemy wszystkie rynki i uwzględniamy w naszych dalszych decyzjach - zapewnił Glapiński.

Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena

Maja Piotrowska

Szósta obniżka stóp procentowych w 2025 roku

To była już szósta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku 2025 roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc. 

RPP obniżyła wcześniej w 2025 r. stopy w listopadzie o 25 pb., w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz w maju br. o 50 pb.

Po zmianach stopa lombardowa wynosi 4,5 proc., stopa depozytowa 3,5 proc., stopa redyskontowa weksli 4,05 proc., a stopa dyskontowa weksli - 4,1 proc.

Komunikat RPP

"Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP" - napisała RPP w komunikacie po grudniowym posiedzeniu w środę 3 grudnia.

Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają, w ocenie RPP, kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu w gospodarce, a także kształtowanie się dynamiki płac, cen energii oraz inflacji na świecie.

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

RPP podtrzymała w grudniu, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, a NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

Powtórzono również, że NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
NBPPrezes NBP Adam GlapińskiStopy procentoweInflacjaInflacja bazowa
Zobacz także:
pap_20150511_1AR
Zmarł jeden z najbogatszych Polaków. Jego firma znana jest w 40 krajach świata
Z kraju
dlonie telefony ludzie shutterstock_2388175837
Setki tysięcy kont w mediach społecznościowych zablokowane. "Pierwsza kostka domina"
Tech
Google
Google chce uniknąć kary za monopol. Komisja Europejska mówi: sprawdzam
Tech
Wapienne w Beskidzie Niskim
Z Chicago do Polski. "Płakałam rzewnymi łzami"
Ze świata
Od 1 listopada mogą wystąpić problemy z aplikacją WhatsApp
Meta pod lupą. Komisja Europejska wszczyna śledztwo
Tech
Historia dwóch torebek
Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"
Zespół autorów
Natalia SzostakKlaudia ZiółkowskaKatarzyna Korzeniowska
Andrzej Domański
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej
Z kraju
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Awans Polski w rankingu najbogatszych państw. Wyniki badania
Z kraju
Bernard Arnault
Najbogatszy Europejczyk pozwany. Ogromna kwota
Ze świata
Glapinski
"Bardzo radykalny". Polska wyróżnia się na tle regionu
Pieniądze
shutterstock_2551601205
Światowa potęga w eksporcie odzieży. "W środku 50 stopni. Ze wszystkich się leje pot"
Ze świata
Sam Altman
OpenAI przejmuje polską spółkę
Tech
Kaucja butelki plastikowe
Interwencja w sprawie systemu kaucyjnego. "Budzi wiele wątpliwości"
Handel
Sekretarz handlu Howard Lutnick
"Jeśli wydarzy się ta szalona rzecz". Sekretarz handlu USA komentuje
Ze świata
shutterstock_1485986663
Zwolnili ją za unikanie pracy. Kłopot z nagraniem
Ze świata
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Składka do likwidacji, ma być podatek. Nowy pomysł
Pieniądze
Stracili 650 tysięcy złotych
Nawet 60 tysięcy złotych kary dla właściciela. "Wielu z nich nawet nie wie"
Prawo
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozdane
Z kraju
Fakty po Faktach
"Nasz system opieki zdrowotnej to jest sito"
Z kraju
shutterstock_583004056_1
Referendum strajkowe w wielkiej sieci handlowej
Z kraju
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza taka sytuacja w Rosji. Pieniądze na wojnę z Ukrainą
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Nowy pomysł urzędu w sprawie taryf na prąd
Pieniądze
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
Ze świata
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
Ze świata
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców
Pieniądze
Władimir Putin
Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie
Rynki
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Odwołana wycieczka, bankructwo biura. Szykują się nowe przepisy
Turystyka
shutterstock_356049428
Fuzja na rynku mody. Dwie słynne marki pod jednym dachem
Najnowsze
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Parking na ponad pięć tysięcy miejsc. Wybrano projektanta
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica