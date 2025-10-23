Najniższa krajowa albo mniej. Nowe dane w sprawie pensji

Płaca minimalna w 2026 roku. Propozycja rządu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od 1 stycznia 2024 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosiła 4242 zł brutto (3221,98 zł netto). Z kolei od 1 lipca 2024 roku najniższa krajowa wzrosła do 4300 zł (3261,53 zł netto).

Dla kogo płaca minimalna

Jak wynika z danych GUS, pracownicy najemni otrzymujący wynagrodzenie brutto nieprzekraczające na koniec roku minimalnego wynagrodzenia stanowili 12,0 proc. ogółu pracowników najemnych w gospodarce narodowej.

Najwięcej takich pracowników skupionych było w sekcji Handel, naprawa pojazdów samochodowych – 319,0 tys. osób.

Z kolei najwyższy odsetek tych osób w ogólnej liczbie pracowników danej sekcji odnotowano w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia – 35,5 proc., a następnie w sekcjach: Budownictwo – 30,9 proc., Administrowanie i działalność wspierająca - 22,6 proc., a także Pozostała działalność usługowa – 19,2 proc.

Czytaj też: Jest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej

Pensja minimalna w Polsce

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje, że pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu nie może otrzymywać pensji mniejszej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku.

Wstępna propozycja wysokości najniższej krajowej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen (inflacja). Wzrost płacy minimalnej może być wyższy od przyjętego w ustawie minimum.

Jednocześnie jeśli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. (czyli jeśli przewidywana inflacja wynosi co najmniej 5 procent) - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

OGLĄDAJ: TVN24 HD