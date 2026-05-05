Legendarny inwestor sprzedaje akcje firmy po zuchwałej próbie przejęcia
Inwestor stwierdził, że ogromne zadłużenie wymagane do sfinalizowania transakcji całkowicie zniszczyło argumenty inwestycyjne, na których opierał swoją strategię wobec udziałów w GameStop.
Burry wyprzedaje akcje GameStop
"Sprzedałem całą moją pozycję w GME" - napisał Burry w poniedziałek wieczorem na platformie Substack. "To pierwsza sprzedaż, jakiej dokonałem od czasu założenia tego profilu" - dodał. Słynny inwestor prowadzi swój Substack "Cassandra Unchained" od listopada ubiegłego roku. Z ponad 270 tys. subskrybentów jest to drugi najpopularniejszy profil o tematyce finansowej na platformie.
GameStop złożył ofertę przejęcia eBay za 125 dolarów za akcję w gotówce i akcjach, co wycenia platformę sprzedażową na około 55,5 miliarda dolarów. Propozycja zakłada wysoką premię względem ostatnich notowań, ale rodzi też poważne pytania o sposób finansowania. Kapitalizacja rynkowa GameStop wynosi bowiem nieco mniej niż 12 miliardów dolarów.
W poniedziałek, po ogłoszeniu tych planów, akcje GameStop spadły o około 10 proc., co odzwierciedla sceptycyzm inwestorów co do szans na sfinalizowanie transakcji oraz obawy o nadmierne obciążenie bilansu spółki.
"Błyskawiczne Berkshire"
Burry, znany jako inwestor, który przewidział krach na rynku nieruchomości w USA, co zostało przedstawione w książce i filmie "Big Short", wierzył wcześniej, że fuzje i przejęcia mogą przekształcić GameStop w nową wersję Berkshire Hathaway - potężny amerykański konglomerat inwestycyjny zarządzany przez Warrena Buffetta, który posiada udziały w dziesiątkach firm z różnych branż, od ubezpieczeń i kolei po technologię i energię.
Burry uznał jednak, że struktura kapitałowa spółki po proponowanym przejęciu byłaby sprzeczna z jego koncepcją "błyskawicznego Berkshire". Jak zaznaczył, idea ta nigdy nie zakładała poziomu zadłużenia niezbędnego do przejęcia eBay.
"Koncepcja Błyskawicznego Berkshire nie przewidywała lewarowania nawet zbliżonego do poziomu 5x+" - napisał Burry. "Nigdy nie należy mylić długu z kreatywnością".
Oferta pod znakiem zapytania
Choć oferta zakupu dzieli się równo na gotówkę oraz akcje, a GameStop uzyskał już od TD Bank promesę na 20 miliardów dolarów, środki te nadal nie pokrywają sugerowanej ceny. Brakujące miliardy stawiają pod znakiem zapytania możliwość sfinalizowania umowy w proponowanej formie - ocenia CNBC.
Dyrektor generalny GameStop, Ryan Cohen, w intensywnym wywiadzie dla amerykańskiej stacji nie podał wielu szczegółów. Stwierdził jedynie, że GameStop ma możliwość emisji akcji w celu sfinalizowania umowy. Nie przedstawił jednak konkretnego planu finansowego.
eBay potwierdził w poniedziałkowym oświadczeniu otrzymanie oferty i zapowiedział, że zarząd podda ją analizie.
Źródło: CNBC
Źródło zdjęcia głównego: Astrid Stawiarz/Getty Images