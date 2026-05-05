Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Legendarny inwestor sprzedaje akcje firmy po zuchwałej próbie przejęcia

|
Michael Burry
GameStop z ofertą kupna platformy eBay
Michael Burry, słynny inwestor znany z filmu "Big Short", poinformował, że pozbył się swoich udziałów w firmie GameStop - przekazał portal stacji CNBC. Informacja pojawiła się po sensacyjnej ofercie firmy, która chciała przejąć platformę eBay.

Inwestor stwierdził, że ogromne zadłużenie wymagane do sfinalizowania transakcji całkowicie zniszczyło argumenty inwestycyjne, na których opierał swoją strategię wobec udziałów w GameStop.

Gigant szykuje ofertę za eBay. Możliwe wrogie przejęcie
Dowiedz się więcej:

Gigant szykuje ofertę za eBay. Możliwe wrogie przejęcie

Tech

Burry wyprzedaje akcje GameStop

"Sprzedałem całą moją pozycję w GME" - napisał Burry w poniedziałek wieczorem na platformie Substack. "To pierwsza sprzedaż, jakiej dokonałem od czasu założenia tego profilu" - dodał. Słynny inwestor prowadzi swój Substack "Cassandra Unchained" od listopada ubiegłego roku. Z ponad 270 tys. subskrybentów jest to drugi najpopularniejszy profil o tematyce finansowej na platformie.

GameStop złożył ofertę przejęcia eBay za 125 dolarów za akcję w gotówce i akcjach, co wycenia platformę sprzedażową na około 55,5 miliarda dolarów. Propozycja zakłada wysoką premię względem ostatnich notowań, ale rodzi też poważne pytania o sposób finansowania. Kapitalizacja rynkowa GameStop wynosi bowiem nieco mniej niż 12 miliardów dolarów.

W poniedziałek, po ogłoszeniu tych planów, akcje GameStop spadły o około 10 proc., co odzwierciedla sceptycyzm inwestorów co do szans na sfinalizowanie transakcji oraz obawy o nadmierne obciążenie bilansu spółki.

Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"

Joanna Rubin-Sobolewska, Maja Piotrowska

"Błyskawiczne Berkshire"

Burry, znany jako inwestor, który przewidział krach na rynku nieruchomości w USA, co zostało przedstawione w książce i filmie "Big Short", wierzył wcześniej, że fuzje i przejęcia mogą przekształcić GameStop w nową wersję Berkshire Hathaway - potężny amerykański konglomerat inwestycyjny zarządzany przez Warrena Buffetta, który posiada udziały w dziesiątkach firm z różnych branż, od ubezpieczeń i kolei po technologię i energię.

Christian Bale w filmie "Big Short"
Christian Bale w filmie "Big Short"
Źródło: United International Pictures Polska

Burry uznał jednak, że struktura kapitałowa spółki po proponowanym przejęciu byłaby sprzeczna z jego koncepcją "błyskawicznego Berkshire". Jak zaznaczył, idea ta nigdy nie zakładała poziomu zadłużenia niezbędnego do przejęcia eBay.

"Koncepcja Błyskawicznego Berkshire nie przewidywała lewarowania nawet zbliżonego do poziomu 5x+" - napisał Burry. "Nigdy nie należy mylić długu z kreatywnością".

"Wymienić środki i przenieść je dalej". Tu jest ogromne ryzyko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wymienić środki i przenieść je dalej". Tu jest ogromne ryzyko

Maja Piotrowska

Oferta pod znakiem zapytania

Choć oferta zakupu dzieli się równo na gotówkę oraz akcje, a GameStop uzyskał już od TD Bank promesę na 20 miliardów dolarów, środki te nadal nie pokrywają sugerowanej ceny. Brakujące miliardy stawiają pod znakiem zapytania możliwość sfinalizowania umowy w proponowanej formie - ocenia CNBC.

Dyrektor generalny GameStop, Ryan Cohen, w intensywnym wywiadzie dla amerykańskiej stacji nie podał wielu szczegółów. Stwierdził jedynie, że GameStop ma możliwość emisji akcji w celu sfinalizowania umowy. Nie przedstawił jednak konkretnego planu finansowego.

eBay potwierdził w poniedziałkowym oświadczeniu otrzymanie oferty i zapowiedział, że zarząd podda ją analizie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Astrid Stawiarz/Getty Images

Udostępnij:
Tagi:
eBayGameStopUSABerkshire Hathaway
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Ormuz – cieśnina
Otwarcie Ormuzu to dopiero początek. Kryzys może trwać miesiącami
Ze świata
Oslo, Norwegia
Norwegowie mają dość. Strajk objął cały kraj
Ze świata
tesla shutterstock_2592566341
Kiedy puścisz kierownicę Tesli w Europie? Firma walczy o zgodę
Moto
shutterstock_2594879757
Sprawdzą modele przed ich premierą. Rząd USA ma nową umowę
Kalkulator kredyt pieniądze rachunki opłaty
Co z inflacją? Tak Polacy widzą najbliższy rok
Z kraju
Coinbase
Giełda kryptowalut tnie etaty. Zwolnienia obejmą kilkaset osób
Pieniądze
Linie lotnicze reagują na koronawirusa
Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa
Turystyka
Szłapka
Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych
Pieniądze
Sztuczna inteligencja
Ten instytut będzie chronił dzieci. Wśród darczyńców OpenAI
giełda notowania
Miliony na giełdach, ale bez euforii. Europejskie debiuty czekają na ożywienie
Rynki
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin najdroższy od trzech miesięcy
Rynki
Farma wiatrowa w Kamieńsku
Majówka pod znakiem OZE. Weekendowe rekordy
Z kraju
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
Kaucja prosto do aplikacji. Znana sieć wprowadza nowy system zwrotów
Handel
Donald Tusk
Tusk: nie mogą już dłużej udawać głupich
Z kraju
Paliwo, stacja benzynowa
Tyle będzie kosztowało paliwo w środę
Moto
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza znanego syndyka
Z kraju
shutterstock_2117581991
"Kluczowy może się okazać lipiec". Jaka będzie decyzja RPP?
Z kraju
AdobeStock_359790855
Nowy sposób inwestowania bez podatku. Co warto wiedzieć o OKI?
Pieniądze
lng gaz tankowiec terminal gazowy shutterstock_2405813573
Ceny gazu w górę. Europa obawia się eskalacji
Rynki
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Ceny ropy w dół, ale obawy nie znikają
Rynki
shutterstock_2622625347
Ruszą zwroty ceł Trumpa. Termin już jest znany
Ze świata
Mikrokawalerki zalewają rynek nieruchomości (zdj. ilustracyjne)
Ceny mieszkań a średnie pensje. W którym mieście jest najdrożej?
Nieruchomości
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
Zondacrypto
Media: KNF alarmowała wcześniej. Co się stało ze śledztwem?
Z kraju
Samsung
Pozostawił spadek wart dziesiątki miliardów. Taki podatek zapłaciła rodzina
Emmanuel Macron
Podatek od nadmiernych zysków. Macron wzywa Europę do działania
Ze świata
Wysypisko śmieci (zdj. ilus)
Gigantyczne emisje wysypiska. "Wpływ na cały świat"
Ze świata
Spirit Airlines
Gigant tanich lotów kończy działalność. "Pierwsza ofiara branży"
Turystyka
Urodzinowa trasa TVN24. Bielsko-Biała
TVN24 liderem oglądalności telewizji informacyjnych w Polsce
Z kraju
shutterstock_2523450553
Problemy amerykańskich restauracji. Winowajcą benzyna
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica