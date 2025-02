"W ten sposób będziemy jeszcze czekali tysiąc lat, kłócili się o kredyty i mieszkalnictwo komunalne"

- Stwierdzenie, że 18 tys. zł na m kw. (za mieszkanie -red.) w Warszawie to jest maksimum, niestety jest zbyt optymistyczne z punktu widzenia konsumentów. Albo za mało optymistyczne z punktu widzenia innych uczestników tego rynku - ocenił na antenie TVN24 w programie "Tak jest" dr Łukasz Drozd, politolog, urbanista z Uniwersytetu Warszawskiego, zapytany, o to, czy ceny w Polsce osiągnęły maksymalny poziom.

Co zrobić, żeby mieszkania były tańsze

- Gdybyśmy mieli odwoływać się do pozytywnych przykładów(...), to byłby to przede wszystkim Wiedeń, który często się przywołuje w takim kontekście. Ale też Finlandia, która ma rozwiniętą politykę mieszkaniową, włączającą też grupy defaworyzowane i nie zmuszającą tylko i wyłącznie do kupowanie mieszkań deweloperskich - powiedział gość.