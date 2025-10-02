Tutaj ceny mieszkań spadły

Tusk na Radzie Gabinetowej o stanie finansów publicznych

We wrześniu średnia cena za m kw. w Warszawie wzrosła względem sierpnia o 3 proc. do ponad 18,3 tys. oraz we Wrocławiu - również o 3 proc. do 15,2 tys. zł.

"Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w stolicy średnia cena metra kwadratowego przebiła pułap 18 tys. zł. Upublicznione zostały bowiem ceny bardzo drogich lokali w dzielnicach Wola i Śródmieście. Oferowane tam przez deweloperów mieszkania kosztują średnio ponad 30 tys. zł za metr. Podobny mechanizm zadziałał we Wrocławiu. Warto dodać, że w obu tych metropoliach jest w ofercie firm deweloperskich najwięcej ponad 100-metrowych luksusowych apartamentów z ceną za metr kwadratowy przekraczającą 20 tys. zł." - czytamy w raporcie.

"Średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań dostępnych w ofercie firm deweloperskich spadła o 2 proc. w Łodzi (do ok. 11,2 tys. zł/m kw.) i o 1 proc. - w Krakowie (do ok. 16,5 tys. zł/m kw.), Poznaniu (do ok. 13,5 tys. zł/m kw.), Trójmieście (do ok. 17,2 tys. zł/m kw.) i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (do ok. 11,2 tys. zł/m kw.)" - podano w informacji.

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że porównując średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań z września tego roku i tego samego miesiąca roku ubiegłego, w większości metropolii widać różnicę - ceny wzrosły tylko w stolicy - o 3 proc.

Z kolei w Łodzi średnia cena była o 3 proc. niższa, ceny w Krakowie spadły o 1 proc. rdr, a w Poznaniu o 2 proc. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odnotowano spadek o 3 proc., we Wrocławiu o 4 proc., a w Gdańsku - o 11 proc.

