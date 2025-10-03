Logo TVN24
Chcą do Unii, robią interesy z Kremlem. "Chciałbym, żeby Rosjanie znaleźli magiczną formułę"

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
Trump: jestem bardzo rozczarowany Putinem
Źródło: TVN24
Rosja proponuje USA przejęcie części udziałów w Serbskim Przemyśle Naftowym - przekazał prezydent Serbii Aleksandar Vuczić. Największa serbska spółka paliwowa jest na liście podmiotów zagrożonych amerykańskimi sankcjami, bo większościowymi udziałowcami są rosyjskie firmy.

Vuczić potwierdził doniesienia medialne o tym, że Moskwa zaproponowała Waszyngtonowi przejęcie części udziałów Serbskiego Przemysłu Naftowego (NIS).

"Chciałbym, żeby Rosjanie znaleźli magiczną formułę"

Dodał, że "nie jest pewien", czy Stany Zjednoczone zaakceptują propozycję, która zakłada również, że NIS kupi pewną ilość amerykańskiej ropy, która będzie dostarczana rurociągiem adriatyckim JANAF.

- Chciałbym, żeby Rosjanie znaleźli magiczną formułę rozwiązania tego problemu. Czy w to wierzę i czy jestem pewien? Niestety, obawiam się, że mój nos doskonale rozpoznaje trudne sytuacje – oświadczył serbski przywódca.

Największymi udziałowcami NIS są rosyjskie Gazprom i Gazprom Nieft.

Aleksandar Vuczić (z lewej) podczas majowej wizyty w Moskwie
Aleksandar Vuczić (z lewej) podczas majowej wizyty w Moskwie
Źródło: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

Sankcje USA na rosyjskiej firmy

W styczniu Biały Dom ogłosił pakiet sankcji wobec największych rosyjskich firm naftowych i sektora energetycznego. Wśród objętych nimi podmiotów znalazły się dwie z największych firm naftowych, Gazprom Nieft i Surgutnieftiegaz.

Na listę trafił też NIS, w którym od 2008 r. większościowymi udziałowcami są Gazprom i Gazprom Nieft - naftowa spółka-córka Gazpromu, który jest właścicielem około 96 proc. jego akcji. Gazprom Nieft posiadał wówczas 50 proc. udziałów w NIS, Republika Serbii 29,87 proc., a Gazprom 6,15 proc. Pozostałe udziały należą do obywateli, obecnych i byłych pracowników oraz innych mniejszościowych akcjonariuszy.

Chociaż struktura własnościowa NIS była w ostatnim czasie kilkakrotnie zmieniana, firma nadal pozostaje w większości w rękach rosyjskich firm. Gazprom wycofał się z NIS we wrześniu, a jego udziały przejęła inna firma zarządzana przez Gazprom: spółka Intelligence z Petersburga - przypomniało Radio Wolna Europa.

Do tej pory sankcje USA były przekładane kilkakrotnie, ostatni raz do 1 października, a następnie termin ich zastosowania został dodatkowo przedłużony o kolejne osiem dni – do 8 października.

Mukowozczik 2
Łukaszenka wymienił jego nazwisko. Kim jest Andriej Mukowozczik
Tatiana Serwetnyk
Będą "destabilizować Polskę". Ukraińcy znowu na celowniku
Będą "destabilizować Polskę". Ukraińcy znowu na celowniku
Michał Istel
Donald Trump i Władimir Putin. Spotkanie w Anchorage na Alasce
"Los negocjacji leży w rękach Putina"
TVN24

Serbia kupuje też gaz od Rosji

W przyszłym miesiącu Serbia zawrze trzyletnią umowę z Gazpromem na import gazu z Rosji. Kontrakt zagwarantuje dostawy 2,5 mld metrów sześciennych surowca rocznie – informował wcześniej publiczny nadawca RTS, powołując się na prezesa Srbijagas Duszana Bajatovicia.

Serbia pozostaje jednym z niewielu nabywców rosyjskich surowców w Europie, mimo że ubiega się o członkostwo w Unii Europejskiej - zauważyła Agencja Reutera.

Rząd w Belgradzie mierzy się z presją ze strony państw zachodnich, aby dostosować się do sankcji UE wobec Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę. Jak dotąd Serbia unikała przyłączenia się do zachodnich restrykcji.

Chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Podpisują z Rosją umowę na gaz
Chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Podpisują z Rosją umowę na gaz

Ze świata
Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

RosjaUSARopa naftowaSerbia
