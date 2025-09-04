Spada liczba multidłużników, czyli takich osób, które mają co najmniej trzech różnych wierzycieli. Z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) wynika, że w połowie 2025 roku w rejestrze figurowało około 399 tys. multidłużników – o blisko 213 tys. mniej niż w 2022 r. Jednak w danych widać niepokojący trend. - Wyraźnie przybywa młodych dłużników - zauważył prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adama Łącki.

Multidłużnik to osoba, która ma nieuregulowane długi wobec co najmniej trzech różnych wierzycieli, takich jak banki, firmy pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy telekomunikacyjni, zarządcy nieruchomości czy ośrodki pomocy społecznej (alimenty).

Wzrasta średnie zadłużenie Polaków

Wraz ze spadkiem liczby osób zadłużonych ich łączne zobowiązania zmniejszyły się z 22 mld zł w 2022 roku do 17,2 mld zł w połowie 2025 roku. Jednocześnie, mimo tego spadku, średnie zadłużenie znacząco wzrosło – z 36 tys. zł do ponad 43 tys. zł. Zdaniem autorów raportu, to kolejny powód do niepokoju. "Wzrost średniej kwoty długu pokazuje, że w rejestrze pozostają osoby z coraz poważniejszymi i skumulowanymi zaległościami. Często wynikają one z wieloletnich opóźnień, korzystania z wielu źródeł finansowania jednocześnie czy zaciągania nowych kredytów na spłatę starych" - stwierdzili.

W opinii prezesa Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adama Łąckiego, spadek liczby dłużników i ich łącznego zadłużenia jest pozytywnym trendem. - Niepokoi jednak zmiana w strukturze tej grupy. Wyraźnie przybywa młodych dłużników - zauważył. Ekspert wskazał, że rośnie też średnie zadłużenie. - W całej populacji średnia kwota długu wzrosła z 36 tys. zł do ponad 43 tys. zł. W przypadku osób poniżej 35. roku życia dynamika tego wzrostu była jeszcze większa – z 16,3 tys. zł do 24,4 tys. zł – stwierdził Łącki.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że W 2022 roku osoby w wieku 18–25 lat stanowiły zaledwie 0,7 proc. multidłużników, a w 2025 roku już 4,6 proc. To sześciokrotny wzrost. Grupa 26–35 lat powiększyła się z 17,5 proc. do niemal 25 proc. Jednocześnie udział osób starszych zmalał – wśród seniorów powyżej 65. roku życia z 8,8 proc. do 4,4 proc., a w grupie 56–65 lat o ponad 4 pkt proc. Analiza danych z lat 2022–2025 pokazuje, że to stały trend.

Młodzi łatwiej sięgają po finansowanie

- Młodsze pokolenia łatwiej sięgają po finansowanie – zakupy ratalne, płatności odroczone czy pierwszy kredyt hipoteczny. Często robią to przy stosunkowo niskich dochodach, co szybko prowadzi do kłopotów ze spłatą - ocenił prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki. Jak stwierdził młodzi dłużnicy traktują zobowiązania mniej poważnie niż starsi. - Usprawiedliwiają się, że bank czy operator telekomunikacyjny i tak sobie poradzi - dodał.

W raporcie zauważono również, że trzy lata temu kobiety stanowiły 35,1 proc. multidłużników, dziś – 33,5 proc. Mężczyźni zwiększyli swój udział z 64,9 proc. do 66,5 proc. i odpowiadają już za 76,5 proc. całkowitej kwoty zadłużenia (13,17 mld zł). Eksperci zaobserwowali, że spadek udziału kobiet widać nie tylko w liczbie dłużników. "Wartość ich zobowiązań spadła z 5,84 mld zł do 4,04 mld zł. Średnie zadłużenie kobiety wzrosło z 27,13 tys. zł do 30,2 tys. zł, podczas gdy mężczyzny – z 40,72 tys. zł do 49,6 tys. zł" - podali.

Dłużnicy według województw

W opracowaniu KRD podano rónież, że najwięcej multidłużników mieszka w województwie śląskim – 59,3 tys. osób. Na kolejnych miejscach są Mazowsze – 51,7 tys. i Dolny Śląsk – 43,5 tys. Te trzy regiony skupiają razem prawie 40 proc. wszystkich dłużników. Najmniej jest ich w województwach: świętokrzyskim – 7,4 tys. osób, podlaskim – 7,5 tys. i podkarpackim – 8,8 tys. Wartość ich zadłużenia wynosi odpowiednio 315 mln zł, 333 mln zł i 385 mln zł. Eksperci wskazali, że geografia zadłużenia rozkłada się inaczej, jeśli wziąć pod uwagę średnie zadłużenie przypadające na jednego multidłużnika. "Najniższe mają mieszkańcy Lubuskiego – 40 tys. zł, Wielkopolski – 40,8 tys. zł i Dolnego Śląska – 41,2 tys. zł, a najwyższe – Lubelszczyzny – 47,2 tys. zł, Mazowsza – 46,7 tys. zł i Pomorskiego – 45,2 tys. zł, przy średniej dla Polski w wysokości 43,1 tys. zł" - poinformowali.

Autorzy raportu dodali, że pod względem wielkości miejscowości multidłużnicy najczęściej mieszkają w miastach od 20 do 50 tys. mieszkańców – to ponad 21 proc. wszystkich. W dużych miastach powyżej 300 tys. osób żyje ich 18 proc., a w miastach średniej wielkości, od 100 do 300 tys., niespełna 17 proc

Autorka/Autor:/ams

Źródło: PAP