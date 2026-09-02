Moto Zmiany w badaniach technicznych. Plan rządu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn24

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Obecnie termin ważności badania technicznego liczony jest od daty jego przeprowadzenia. Przygotowane przez resort infrastruktury założenia projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przewidują, że wizytę na stacji kontroli pojazdów będzie można odbyć do 30 dni przed upływającym terminem, a przy tym okres ważności badań będzie liczony od daty wygaśnięcia ważności poprzedniej kontroli technicznej.

Przygotowane przez MI założenia przewidują również wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach oraz nowe regulacje nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i zatrudnionymi tam diagnostami.

Nowe uprawnienia dla starostów

"Starostom powiatu powierzono nakładanie kar pieniężnych wobec przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i diagnostów. Projekt ustawy wskazuje również, że starosta będzie sprawował bezpośredni nadzór nad badaniami technicznymi pojazdów oraz prowadził rejestr diagnostów uprawnionych do przeprowadzenia badań technicznych" - wskazano w założeniach.

Resort zaproponował także, że za organizowanie seminariów dla wykładowców zatrudnionych w ośrodkach szkolenia diagnostów odpowiedzialni będą dyrektorzy Instytutu Transportu Samochodowego oraz Transportowego Dozoru Technicznego.

Większa kontrola nad ośrodkami szkolenia

Wśród propozycji MI znalazło się również uregulowanie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu ośrodków szkolenia diagnostów.

"Obecnie prowadzenie takich ośrodków jest działalnością nieregulowaną w żaden sposób przepisami, a także pozbawioną jakiegokolwiek nadzoru" - przekazał resort.

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Założenia projektu zakładają również, że nadzór nad przedsiębiorcami i jednostkami prowadzącymi ośrodki szkolenia diagnostów będzie formalnie sprawował dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Proponowane zmiany mają na celu implementację przepisów europejskich.