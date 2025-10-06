Niemcy i Włochy apelują do Brukseli "o natychmiastową zmianę kursu"

Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!" Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

List z apelem do Komisji Europejskiej podpisały włoskie Ministerstwo do spraw Firm i Made in Italy oraz niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii - przekazał szef resortu w Rzymie Adolfo Urso.

Branża motoryzacyjna. Włochy i Niemcy apelują

Informując o treści listu, włoski minister oświadczył: - Jesteśmy w punkcie przełomowym. Dziś rozpoczyna się nowa faza dla europejskiego przemysłu. Włochy i Niemcy razem proszą Komisję o natychmiastową zmianę kursu w sprawie przemysłu motoryzacyjnego, z odpowiedzialnością, pragmatyzmem i wizją.

- Zajmując wspólne i jasne stanowisko, wskazujemy drogę dla zielonej transformacji, która będzie naprawdę zrównoważona z punktu widzenia ekologicznego, społecznego i gospodarczego oraz wolna od ideologicznych klatek Zielonego Ładu - powiedział Urso, cytowany przez Ansę.

Krytyka Zielonego Ładu

Premier Włoch Giorgia Meloni ostro krytykuje wiele założeń Europejskiego Zielonego Ładu. W maju w przemówieniu na forum zjazdu Federacji Przemysłowców (Confindustria) wyraziła opinię, że w tej sprawie "niektórych wyborów dokonano dlatego, że chciano przedłożyć ideologię nad realizm".

- Ciekawe, że dzisiaj wszyscy wypierają się bycia ojcami tych decyzji, ale ich autorzy mają imiona i nazwiska - oświadczyła szefowa rządu.

Jej zdaniem przemysł motoryzacyjny "zapłacił za to najwyższą cenę, która miała też poważne konsekwencje dla ogólnej produkcji przemysłowej".

