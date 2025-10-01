Tysiące aut wezwane do serwisów

UE i USA uzgodniły oświadczenie w sprawie ceł. Stawki na europejskie auta mają być obniżone Źródło: TVN24

"Usterka dotyczy modeli 340I, X7 i X5 z 2020 roku. Dealerzy BMW wymienią rozrusznik silnika bezpłatnie" - przekazała NHTSA, cytowana przez Reutersa.

Wcześniej w tym tygodniu NHTSA poinformowała o innej akcji serwisowej BMW, obejmującej ponad 196 tysięcy pojazdów z podobnym problemem rozrusznika.

Kolejne akcje serwisowe w USA

W ostatnim czasie akcje serwisowe ogłosiły także inne marki. Tesla wezwała do serwisów ponad 46 tys. cybertrucków z powodu odpadających paneli zewnętrznych. Chrysler informował, że ok. 50 tys. modeli Alfa Romeo Tonale i Dodge Hornet ma uszkodzony moduł wyświetlacza, który może nie pokazywać obrazu z kamery cofania, naruszając standardy NHTSA.

Także z powodu kamer cofania, które mogły wyświetlać obraz odwrócony, zniekształcony lub w ogóle go nie pokazywać, Ford wezwał do warsztatów około 1,5 miliona pojazdów. Ten sam koncern ostrzegał przed ryzykiem pożaru w 694 tysiącach aut Bronco Sport i Escape.

