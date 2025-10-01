Logo TVN24
Tysiące aut wezwane do serwisów

samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
UE i USA uzgodniły oświadczenie w sprawie ceł. Stawki na europejskie auta mają być obniżone
Źródło: TVN24
BMW ogłosiło akcję serwisową dla ponad 145 tysięcy pojazdów w USA z powodu wadliwego rozrusznika silnika, który może się przegrzewać, co powoduje ryzyko pożaru - podała w środę amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA).

"Usterka dotyczy modeli 340I, X7 i X5 z 2020 roku. Dealerzy BMW wymienią rozrusznik silnika bezpłatnie" - przekazała NHTSA, cytowana przez Reutersa.

Wcześniej w tym tygodniu NHTSA poinformowała o innej akcji serwisowej BMW, obejmującej ponad 196 tysięcy pojazdów z podobnym problemem rozrusznika.

salon ford auta samochody shutterstock_2671336813
Gigantyczna akcja serwisowa. Dotyczy 1,5 miliona pojazdów
tesla cybertruck shutterstock_2470204495
Tesla wycofuje 46 tysięcy pojazdów
Ford Bronco Sport shutterstock_1874476291
Wielka akcja serwisowa. Setki tysięcy aut do warsztatów
Kolejne akcje serwisowe w USA

W ostatnim czasie akcje serwisowe ogłosiły także inne marki. Tesla wezwała do serwisów ponad 46 tys. cybertrucków z powodu odpadających paneli zewnętrznych. Chrysler informował, że ok. 50 tys. modeli Alfa Romeo Tonale i Dodge Hornet ma uszkodzony moduł wyświetlacza, który może nie pokazywać obrazu z kamery cofania, naruszając standardy NHTSA.

Także z powodu kamer cofania, które mogły wyświetlać obraz odwrócony, zniekształcony lub w ogóle go nie pokazywać, Ford wezwał do warsztatów około 1,5 miliona pojazdów. Ten sam koncern ostrzegał przed ryzykiem pożaru w 694 tysiącach aut Bronco Sport i Escape.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

BMWsamochody
